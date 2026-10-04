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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » 54 tys. zł emerytury z ZUS za staż 67 lat i pracę do 86 roku życia. Ale są i groszowe emerytury, bo nie każda może być podwyższona do minimalnej

54 tys. zł emerytury z ZUS za staż 67 lat i pracę do 86 roku życia. Ale są i groszowe emerytury, bo nie każda może być podwyższona do minimalnej

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04 października 2026, 07:09
emerytury z ZUS
ZUS: 54 tys. zł emerytury za staż pracy ponad 67 i pracę do 86 roku życia. Ale są też i groszowe świadczenia, bo nie każda emerytura może być podwyższona do minimalnej
Shutterstock

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Ponad 42 tys. zł brutto miesięcznie otrzymuje emerytka z Bydgoszczy. To najwyższa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce. Na tak wysokie świadczenie pracowała przez 61 lat, a na emeryturę przeszła dopiero w wieku 81 lat. Jeszcze więcej (ponad 54 tys. zł brutto) dostaje co miesiąc z ZUS emeryt, który na emeryturę przeszedł po ukończeniu 86 lat i udokumentował staż pracy ponad 67 lat. Z drugiej strony faktem są też emerytury groszowe z ZUS (opiewające nawet na kilka groszy miesięcznie), bo nie każda emerytura może być podwyższona do minimalnej.

- Nie każdy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego od razu chce zakończyć aktywność zawodową. Niektórzy pracują znacznie dłużej i odkładają decyzję o przejściu na emeryturę. Wśród osób pobierających najwyższe świadczenia przeważają właśnie seniorzy z bardzo długim stażem pracy, wysokimi zarobkami i przejściem na świadczenie zdecydowanie później niż obowiązujący w Polsce wiek powszechny- informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

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Bydgoska emerytka rekordzistką wśród kobiet a emeryt ze Śląska wśród mężczyzn

Najwyższą emeryturę w kraju wypłacaną kobiecie otrzymuje mieszkanka Bydgoszczy. Jej świadczenie wynosi ponad 42 tys. zł brutto miesięcznie. Na emeryturę przeszła w wieku 81 lat, po 61 latach pracy. Jeszcze wyższe świadczenie otrzymuje krajowy rekordzista, emeryt ze Śląska. Jego emerytura przekracza 54 tys. zł brutto miesięcznie. Na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, a jego staż pracy wyniósł ponad 67 lat – dodaje rzeczniczka.

Bydgoska rekordzistka otrzymuje jednocześnie najwyższą emeryturę wypłacaną w Kujawsko-Pomorskiem. W regionie są jednak także inne osoby, których świadczenia przekraczają 30 tys. zł brutto miesięcznie. Drugą najwyższą emeryturę w województwie, ponad 34,8 tys. zł brutto miesięcznie, wypłaca Oddział ZUS w Toruniu. Otrzymuje ją mężczyzna, który na emeryturę przeszedł w wieku 80 lat i 7 miesięcy, po ponad 61 latach pracy. Trzecie pod względem wysokości świadczenie w województwie również wypłaca toruński oddział ZUS. To ponad 31,8 tys. zł brutto miesięcznie. Otrzymuje je mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat, mając niemal 56 lat stażu pracy.

Ważne

Historie osób pobierających najwyższe emerytury pokazują, że łączy je przede wszystkim bardzo długa aktywność zawodowa i późne przejście na emeryturę. Dłuższa praca oznacza kolejne składki na koncie w ZUS, a późniejsze przejście na świadczenie wiąże się również z przyjmowanym do wyliczenia wysokości emerytury krótszym średnim dalszym trwaniem życia, przez które dzielona jest podstawa obliczenia świadczenia.

Groszowe emerytury

Na przeciwległym biegunie są świadczenia wynoszące zaledwie kilka groszy. Najniższa emerytura gwarantowana, która od marca wynosi 1978,49 zł brutto, nie jest bowiem minimalnym świadczeniem, jakie może wypłacać ZUS. Najniższe emerytury w kraju wynoszą zaledwie 2 grosze. Takie kwoty wypłacane są w województwach dolnośląskim i lubelskim.

W województwie kujawsko-pomorskim najniższa emerytura wynosi 6 groszy. Wypłaca ją Oddział ZUS w Bydgoszczy kobiecie, która w ciągu całego życia przepracowała trzy miesiące na podstawie umowy zlecenia. Symboliczne groszowe świadczenie wypłaca również Oddział ZUS w Toruniu. To 26 groszy emerytury dla kobiety, która wykazała zaledwie 17 dni pracy.

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Nie każda emerytura może być podwyższone do minimalnej

Aby ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty najniższej gwarantowanej emerytury, nie wystarczy samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Trzeba również posiadać wymagany staż. W przypadku kobiet jest to co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Przy ustalaniu tego stażu okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Jeżeli więc kobieta osiągnęła wiek emerytalny, udowodniła wymagany 20-letni staż, a wyliczona emerytura wyniosła 1000 zł brutto, ZUS podwyższy ją do kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 1978,49 zł brutto. Jeśli natomiast wymaganego minimalnego stażu nie ma, świadczenie pozostanie na poziomie wynikającym z wyliczenia.

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Przed złożeniem wniosku o emeryturę warto policzyć

Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To prawo, a nie przymus. Każdy sam decyduje, kiedy chce zakończyć aktywność zawodową i skorzystać ze świadczenia. Ponieważ jest to jedna z ważniejszych decyzji dotycząca przyszłych naszych finansów, warto podjąć ją świadomie.

Przed złożeniem wniosku można skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego w ZUS. Doradca przy pomocy kalkulatora wyliczy prognozowaną wysokość emerytury i przeprowadzi symulację, która pokaże, jak na wysokość przyszłego świadczenia może wpłynąć dłuższa praca. Pomoże również sprawdzić, jaki moment przejścia na emeryturę może być najkorzystniejszy. Takie obliczenia możemy wykonać również sami korzystając z portalu eZUS lub aplikacji mZUS.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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