Wyrok SK 140/20 nadal nieopublikowany. Co może zrobić emeryt, aby walczyć o wyższą emeryturę?

Sprawa jest więc daleka od zakończenia. Co powinien zrobić emeryt, którego świadczenie zostało pomniejszone o wcześniej pobrane emerytury? Czy warto składać wniosek do ZUS? Czy odmowa ZUS oznacza koniec możliwości dochodzenia wyższej emerytury? I przede wszystkim – czy brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście zamyka drogę do jego zastosowania?

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Czego dotyczy wyrok Trybunału SK 140/20?

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Problem dotyczy osób, które najpierw skorzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę z uwagi na pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a następnie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego wystąpiły o emeryturę powszechną. Kluczowe znaczenie miał art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis przewidywał, że przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury powszechnej pomniejsza się ją o sumę kwot wcześniej pobranych emerytur. W praktyce oznaczało to, że osoba, która przez wiele lat pobierała wcześniejszą emeryturę, po przejściu na emeryturę powszechną mogła otrzymać świadczenie istotnie niższe, niż gdyby wcześniejsze wypłaty nie zostały uwzględnione w ten sposób.

Problem nabrał szczególnego znaczenia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. o sygn. SK 140/20. Trybunał uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej w zakresie, w jakim dotyczy osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczeń objętych tym przepisem przed 6 czerwca 2012 r., jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Data 6 czerwca 2012 r. nie jest przypadkowa. To dzień ogłoszenia ustawy zmieniającej przepisy, która wprowadziła mechanizm pomniejszania przyszłej emerytury powszechnej o wcześniej pobrane świadczenia, a weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. Istotą problemu było więc to, że ubezpieczeni podejmowali decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę w czasie, gdy obowiązujące przepisy nie pozwalały im przewidzieć, że w przyszłości wcześniej pobrane świadczenia zostaną odliczone od podstawy obliczenia ich emerytury powszechnej.

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Dlaczego brak publikacji wyroku TK ma tak duże znaczenie?

Konstytucja w art. 190 ust. 2 przewiduje obowiązek ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w odpowiednim organie urzędowym. W przypadku przepisów ogłaszanych w Dzienniku Ustaw chodzi właśnie o ten publikator. Wyrok SK 140/20, mimo że został wydany 4 czerwca 2024 r. i jest dostępny na stronie Trybunału Konstytucyjnego, do dziś nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Problem ten był przedmiotem interpelacji poselskiej nr 17298 złożonej w maju 2026 r. Brak publikacji wywołuje istotne skutki procesowe. Jednym z nich jest problem ze wznowieniem zakończonych postępowań na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. ZUS odmawia w takich sprawach wznowienia, wskazując na brak publikacji orzeczenia. Takie stanowisko znalazło również potwierdzenie w części orzecznictwa. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 2026 r. wskazał, że jeżeli podstawą żądania jest art. 401¹ k.p.c., czyli wznowienie postępowania w związku z orzeczeniem TK, znaczenie ma moment ogłoszenia orzeczenia w organie urzędowym. W odniesieniu do SK 140/20 publikacji nie było, a tym samym wyrok nie wszedł w życie w tym znaczeniu. Dla emeryta oznacza to bardzo ważną rzecz: wniosek o wznowienie postępowania oparty wyłącznie na nieopublikowanym wyroku Trybunału zakończy się odmową. Nie oznacza to jednak automatycznie, że emeryt nie może już dochodzić wyższej emerytury.

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Wznowienie postępowania a ponowne obliczenie emerytury – czy to to samo?

W praktyce jednym z największych problemów jest utożsamianie dwóch różnych trybów działania. Wznowienie postępowania jest szczególnym trybem pozwalającym na ponowne otwarcie prawomocnie zakończonego postępowania. Jedną z podstaw wznowienia jest właśnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją.

Ponowne ustalenie wysokości świadczenia jest natomiast odrębną instytucją przewidzianą w ustawie emerytalnej, w szczególności w art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. To rozróżnienie ma obecnie ogromne znaczenie. Jeżeli emeryt złoży do ZUS wniosek o wznowienie postępowania i ZUS odmówi, powodem jest właśnie brak publikacji wyroku SK 140/20. Nie należy jednak automatycznie przyjmować, że taka decyzja przesądza o braku jakiejkolwiek możliwości zakwestionowania wysokości emerytury. W sprawach tego rodzaju trzeba ustalić, jaki wniosek został faktycznie złożony, jak zakwalifikował go ZUS, jakie decyzje zostały wcześniej wydane oraz czy istnieje podstawa do ponownego ustalenia wysokości świadczenia.

Co może zrobić emeryt po odmowie ZUS?

Pierwszym krokiem powinno być dokładne przeanalizowanie decyzji ZUS. Szczególne znaczenie ma jej treść. Czym innym jest bowiem odmowa wznowienia postępowania na podstawie przepisów dotyczących skutków orzeczenia TK, a czym innym merytoryczna odmowa ponownego ustalenia wysokości emerytury. W przypadku odmowy nie należy poprzestawać na samym stwierdzeniu, że „ZUS nie uwzględnił wyroku TK”. Trzeba ustalić, dlaczego ZUS odmówił, na jakiej podstawie prawnej oraz czy w sprawie można zastosować inną drogę dochodzenia praw. W szczególności może powstać potrzeba zaskarżenia decyzji do sądu ubezpieczeń społecznych. I właśnie na tym etapie pojawia się bardzo istotny problem, który pokazuje, jak niejednolite jest obecnie podejście do SK 140/20.

Sądy nie są zgodne co do skutków braku publikacji

W orzecznictwie pojawiły się rozbieżności. W części spraw sądy uznają, że brak publikacji wyroku SK 140/20 nie powinien uniemożliwiać uwzględnienia standardu konstytucyjnego wynikającego z tego orzeczenia. W interpelacji nr 17298 wskazano m. in. na wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w których przyjęto stanowisko korzystne dla ubezpieczonych.

Przykład Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że brak publikacji SK 140/20 nie wyłącza możliwości uwzględnienia standardu konstytucyjnego przy rozstrzyganiu sprawy.

Jednocześnie istnieją orzeczenia przeciwne.

Przykład Przykładowo Sąd Okręgowy w Sosnowcu w jednym ze swych wyroków uznał, że brak ogłoszenia wyroku TK oznacza brak podstaw do wznowienia postępowania na tej podstawie. Jednocześnie wskazał na możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa, jeżeli obywatel wykaże szkodę pozostającą w związku z niezgodnym z prawem zaniechaniem.

Ważne Nie można więc uczciwie powiedzieć emerytowi, że istnieje dziś jedna, pewna i jednakowa dla wszystkich procedura. Sprawa wymaga indywidualnej oceny.

Co zatem powinien zrobić emeryt?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście mieści się w zakresie wyroku SK 140/20.

Znaczenie mają przede wszystkim:

• data urodzenia,

• rodzaj wcześniej pobieranej emerytury,

• data złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę,

• data przyznania wcześniejszego świadczenia,

• data osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego,

• data złożenia wniosku o emeryturę powszechną,

• sposób obliczenia emerytury powszechnej przez ZUS,

• kwota wcześniej pobranych emerytur odliczona przy ustalaniu podstawy świadczenia,

• treść decyzji ZUS oraz ewentualne wcześniejsze odwołania i wyroki sądów jeżeli zapadły już w tej sprawie.

Dopiero na podstawie tych informacji można ocenić, czy dana osoba może powoływać się na standard wynikający z SK 140/20. Nie każdy wcześniejszy emeryt automatycznie jest bowiem osobą objętą skutkami tego wyroku.

Czy warto czekać na ustawę?

To jedno z najczęściej zadawanych obecnie pytań. Od 2025 r. procedowany jest rządowy projekt UD204 dotyczący osób, które przed 6 czerwca 2012 r. przeszły na wcześniejsze emerytury na zasadach dotyczących osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Projekt miał stanowić odpowiedź ustawodawcy na problem wynikający z wyroku TK. Problem polega jednak na tym, że zakres projektu nie jest tożsamy z pełnym zakresem problemu wynikającego z SK 140/20. Co więcej, projekt był w 2026 r. nadal przedmiotem prac legislacyjnych, a jego wersja została zmieniona 16 lipca 2026 r. Nie można zatem traktować samego projektu jako obowiązującego prawa. Tym bardziej nie można zakładać, że każdy emeryt powinien biernie czekać na zakończenie prac legislacyjnych.

Czy złożenie wniosku do ZUS ma sens?

W wielu przypadkach tak. To właśnie wybór właściwego trybu może mieć znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy. Jeżeli emeryt złoży wniosek o wznowienie postępowania i otrzyma odmowę z powodu braku publikacji SK 140/20, nie oznacza to jeszcze, że sprawa została definitywnie przegrana. Możliwe jest zbadanie, czy w konkretnej sytuacji istnieją podstawy do ponownego ustalenia wysokości świadczenia, a następnie – w razie odmowy – skierowanie sprawy na drogę sądową. Trzeba jednak pamiętać, że ponowne obliczenie emerytury nie jest prostym „obejściem” braku publikacji wyroku TK. Każdy tryb ma własne przesłanki. Sąd będzie oceniał konkretny stan faktyczny i podstawę prawną żądania.

Nie warto czekać na publikację, nie wiedząc, co dzieje się ze sprawą

Ważne Brak publikacji SK 140/20 stworzył sytuację wyjątkowo niekorzystną dla emerytów. Z jednej strony istnieje prawomocne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zakwestionowało zastosowanie art. 25 ust. 1b do określonej grupy osób. Z drugiej strony brak publikacji komplikuje zastosowanie formalnego trybu wznowienia postępowania. Jednocześnie sądy powszechne nie prezentują jednolitego stanowiska.

Dla emeryta oznacza to przede wszystkim konieczność aktywnego działania i prawidłowego określenia podstawy prawnej żądania. Nie należy też utożsamiać trzech różnych kwestii: wznowienia postępowania, ponownego ustalenia wysokości emerytury oraz ewentualnego dochodzenia wyrównania.

Co dziś jest najważniejsze dla emeryta?

Osoba, która podejrzewa, że jej emerytura została zaniżona w związku z zastosowaniem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, powinna przede wszystkim przeanalizować swoją dokumentację. Warto zgromadzić decyzję o przyznaniu wcześniejszej emerytury, decyzję o przyznaniu emerytury powszechnej oraz dokumenty pokazujące sposób jej obliczenia. Szczególne znaczenie ma ustalenie daty pierwszego wniosku o wcześniejszą emeryturę. Jeżeli ZUS wydał już decyzję odmowną, należy dokładnie sprawdzić jej podstawę i termin do wniesienia odwołania. Nie należy również rezygnować z dochodzenia swoich praw tylko dlatego, że ZUS odmówił wznowienia postępowania. Odmowa wznowienia z powodu braku publikacji SK 140/20 nie jest bowiem tym samym, co ostateczne rozstrzygnięcie, że emerytowi nie przysługuje możliwość zakwestionowania sposobu obliczenia świadczenia na podstawie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury powszechnej. Obecny stan prawny jest skomplikowany i niejednolity. Dlatego w sprawach dotyczących zaniżonych emerytur po wyroku SK 140/20 szczególne znaczenie ma analiza konkretnej historii ubezpieczeniowej, decyzji ZUS oraz właściwego trybu postępowania.

Wyrok TK jest, ale problem pozostaje

SK 140/20 miał zakończyć wieloletni spór dotyczący osób, które zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę w określonym stanie prawnym, a następnie zostały dotknięte mechanizmem pomniejszenia emerytury powszechnej. Brak publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw spowodował jednak kolejny problem – tym razem proceduralny. Dziś emeryt nie powinien więc zadawać sobie wyłącznie pytania: „Czy wyrok TK został opublikowany?” Powinien przede wszystkim ustalić: „Czy moja emerytura została obliczona z zastosowaniem zakwestionowanego mechanizmu, jaki wniosek powinienem złożyć, a jeśli ZUS odmówi – jaką drogę dalszego dochodzenia swoich praw mogę wykorzystać?” To właśnie od odpowiedzi na te pytania może zależeć, czy zaniżone świadczenie będzie można skutecznie zakwestionować. Stan prawny i orzecznictwo w tej sprawie pozostają dynamiczne. W 2026 r. nadal pojawiają się nowe orzeczenia sądów, a prace nad rozwiązaniem ustawowym trwają. Dlatego każdą sprawę należy oceniać z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz indywidualnej sytuacji emeryta.