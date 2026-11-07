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Orzeczenie o niepełnosprawności na emeryturze. Co daje? [3 przykłady]

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07 listopada 2026, 09:10
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Co z orzeczeniem o niepełnosprawności może dostać senior?
Co z orzeczeniem o niepełnosprawności może dostać senior?
Shutterstock

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Czy emeryt może dostać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Na co tak naprawdę mogą liczyć seniorzy z takim dokumentem? W artykule prezentujemy trzy przykładowe formy wsparcia i warunki, jakie trzeba spełnić.

Kiedy emeryt może dostać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Trzeba podkreślić, iż nie każda choroba będzie skutkowała otrzymaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W praktyce ważne jest to jak dane schorzenie wpływa na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Komisje biorą tu pod uwagę m.in. dokumentację medyczną, ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym, rokowania co do poprawy funkcjonowania. Ze względu na poziom naruszenia sprawności organizmu oraz potrzebę pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny.

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Orzeczenie daje prawo do wielu przywilejów i świadczeń. Oto trzy przykładowe prawa, z jakich może skorzystać emeryt, który otrzyma orzeczenie:

1. Świadczenie wspierające dla emeryta z orzeczeniem

Chociaż świadczenie wspierające można otrzymać dopiero po uzyskaniu decyzji o potrzebie wsparcia, to pierwszym wymogiem jest właśnie legitymowanie się orzeczeniem. Może to być orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy też orzeczenie równoważne organu rentowego (np. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Kolejnym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzje wydają wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Wymagany jest tu minimalny poziom 70 punktów. Dopiero z taką decyzją emeryt może złożyć wniosek do ZUS-u o wypłatę świadczenia wspierającego.

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Ile wynosi świadczenie? Przepisy określają kilka pułapów kwotowych w zależności od liczby uzyskanych punktów i aktualnej kwoty renty socjalnej.

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Przykład

Przykładowo, od 1 marca 2026 r. świadczenie wspierające dla osoby, która ma 92 punkty wynosi 3562 zł miesięcznie, a w przypadku 77 punktów 1188 zł.

Pamiętajmy, iż zgodnie z przepisami świadczenie wspierające nie przysługuje osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę. W praktyce sądy przyznawały już jednak świadczenia pensjonariuszom w prywatnych domach opieki.

Czytaj więcej: Świadczenie wspierające dla seniora w prywatnym domu opieki? [Wywiad]

2. Ulga rehabilitacyjna w PIT dla emeryta z orzeczeniem

Ulga rehabilitacyjna jest ważnym uprawnieniem osób z niepełnosprawnościami, które ponoszą wydatki na rehabilitację. Co ważne, sam status emeryta nie wystarczy do skorzystania z ulgi. Jednym z dokumentów, które potwierdzają niepełnosprawność jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Przepisy wskazują konkretne wydatki, jakie można odliczyć w ramach ulgi. Są to m.in. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, zabiegi rehabilitacyjne, zakup wyrobów medycznych. Wydatki te należą do tzw. nielimitowanych. Z kolei takie wydatki jak przykładowo zakup pieluchohmajtek, utrzymanie psa asystującego, używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej należą do tzw. wydatków limitowanych. Można je odliczyć do kwoty 2280 zł w roku podatkowym. W ramach ulgi można też odliczyć zakup leków, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Odliczeniu podlegają tu wydatki stanowiące różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

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3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej również dla emeryta

Dokumentem, który w codziennym życiu ułatwia potwierdzanie prawa do ulg jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Dzięki legitymacji senior często nie będzie musiał okazywać orzeczenia, by moc skorzystać z tańszych przejazdów komunikacją miejską czy z tańszych biletów wstępu do muzeów i innych instytucji kultury.

Legitymacje wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek składa się po uzyskaniu prawomocnego i ostatecznego orzeczenia. Do wniosku osoba z niepełnosprawnością dołącza zdjęcie oraz oryginał prawomocnego orzeczenia do wglądu.

Podsumowanie

Są to tylko niektóre uprawnienia dostępne z orzeczeniem. Zakres dostępnego wsparcia w praktyce zależy w głównej mierze od stopnia niepełnosprawności oraz innych kryteriów np. dochodowych.

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Źródło: INFOR
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