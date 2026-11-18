Niektóre osoby, pobierające emeryturę, mają prawo do dodatków. Jednak, aby je otrzymać, trzeba spełniać określone wymagania. Jakie to kryteria? Ile wynoszą dodatki do emerytur w 2026 roku? Czy trzeba składać wniosek do ZUS? Oto ważne informacje!

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek pielęgnacyjny emerytom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Prawo do dodatku pielęgnacyjnego mają również osoby, które ukończyły 75 lat życia.

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Co do zasady dodatek pielęgnacyjny ZUS przyznaje na wniosek, do którego dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia. Emeryci 75+ wniosku nie muszą składać. W ich przypadku dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu.

Aktualnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł. W przypadku inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji kwota dodatku jest wyższa i wynosi 550,02 zł.

Ten rodzaj świadczenia przysługuje kombatantom oraz ofiarom represji. Aby ZUS mógł wypłacić taki dodatek do emerytury, do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kombatanckie.

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Od 1 marca 2026 r. dodatek kombatancki wynosi 366,68 zł

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Dodatek kompensacyjny mogą dostawać kombatanci, ofiary ofiarę represji wojennych i okresu powojennego, a także wdowy i wdowcy po kombatantach i osobach represjonowanych. Podobnie jak w przypadku dodatku kombatanckiego, tutaj również ZUS poza wnioskiem wymaga dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Osobie, mającej prawo do więcej niż jednej emerytury lub renty, ZUS może przyznać tylko jeden dodatek kombatancki i jeden dodatek kompensacyjny.

Dodatek kompensacyjny wynosi obecnie 55 zł.

Emerytowany nauczyciel ma prawo do dodatku, jeżeli w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadził tajne nauczanie. Dodatek przysługuje też nauczycielom, którzy przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dodatek za tajne nauczanie wynosi 366,68 zł.

Ryczałt energetyczny w 2026 roku - kto ma do niego prawo?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem, do którego uprawnieni są m.in. kombatanci oraz żołnierze przymusowo zatrudniani (w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych). Prawo do ryczałtu mają też pobierające emerytury lub renty wdowy (wdowcy) po tych osobach.

Do otrzymania ryczałtu konieczny jest wniosek (ZUS-ERK) i dokument potwierdzający uprawnienia (np. kombatanckie).

Od 1 marca 2026 r. ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł.

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