Znasz ten moment? Najlepsza księgowa, technolog albo handlowiec z trzydziestoletnim stażem mówi, że w przyszłym roku „przechodzi na emeryturę”. Pierwsza myśl: kto go zastąpi? Tymczasem ta rozmowa wcale nie musi kończyć się pożegnaniem. Z badania GeeX 2026, które przeprowadziliśmy jako Enpulse we współpracy z SGH, wynika, że co drugi przedstawiciel pokolenia X dopuszcza pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. To osoby otwarte na dalszą pracę, jeśli stworzymy im odpowiednie warunki. Przepisy tego nie blokują. Przewidują nawet zachęty, o których wielu pracodawców nie wie.

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Cenni pracownicy 50+

W dobie zmian demograficznych utrzymanie aktywności zawodowej osób 50+ powinno być priorytetem. Roczników wchodzących na rynek jest coraz mniej, a różnica między Polską a średnią unijną jest szczególnie widoczna wśród osób po sześćdziesiątce: wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 60–64 lat wynosi w Polsce 44,6%, wobec 55% średnio w UE (Eurostat, 2025). Doświadczony pracownik, który zostaje dłużej, to mniej potrzeb rekrutacyjnych i wiedza, która nie wychodzi z firmy. Czy działy HR mają tę świadomość?

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Emerytura i etat? Można wrócić nawet następnego dnia

Czy pracownik może zostać u nas i jednocześnie pobierać emeryturę? Tak – po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) co do zasady bez limitu zarobków. Aby ZUS rozpoczął wypłatę emerytury, trzeba jednak rozwiązać dotychczasowy stosunek pracy, kontynuowany sprzed nabycia prawa do świadczenia (art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Potem można ponownie zatrudnić się nawet u tego samego pracodawcy; przepisy nie narzucają minimalnej przerwy. Jeśli pracownik nie chce jeszcze pobierać emerytury, umowy w ogóle nie trzeba rozwiązywać.



Uwaga na wyjątki. Progi 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia, powodujące odpowiednio możliwe zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia, dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytur i niektórych rent. Nie stosuje się ich do emerytów po powszechnym wieku emerytalnym. Jeśli jednak ZUS podwyższa emeryturę do minimum, dodatkowe zarobki mogą pozbawić pracownika tego wyrównania – nie całej emerytury.



Przy zakończeniu zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę pamiętajmy o odprawie (art. 92¹ k.p.): co najmniej jednomiesięczne wynagrodzenie, chyba że korzystniejsze przepisy przewidują więcej. Odprawa pracownicza przysługuje tylko raz. Trzeba też rozliczyć urlop i wydać świadectwo pracy. A składki odprowadzane po przyznaniu emerytury mogą zwiększyć świadczenie po złożeniu wniosku o przeliczenie.

Gdy pracownik woli poczekać z emeryturą

Część osób woli wstrzymać się z pobieraniem emerytury. To także może być korzystne. Pracujący po osiągnięciu wieku emerytalnego, który nie pobiera wskazanych w ustawie świadczeń i podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu pracy, może skorzystać z PIT-0 dla seniora (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT): zwolnienia przychodów do 85 528 zł rocznie. Przy rozliczeniu według skali dochodzi mechanizm kwoty wolnej 30 tys. zł. Oświadczenie dla płatnika pozwala stosować ulgę już przy wypłatach. Pracownik może dostać więcej na rękę bez wzrostu kosztów pracodawcy. Dłuższe opłacanie składek i późniejsze przejście na emeryturę mogą też istotnie zwiększyć jej wysokość – skala zależy od indywidualnej sytuacji.

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Wiek to nie powód do zwolnienia

W niektórych firmach wciąż pokutuje przekonanie, że pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego można „spokojnie” zwolnić. To błąd, który może sporo kosztować. Ochrona przedemerytalna (art. 39 k.p.) rzeczywiście ustaje, ale Sąd Najwyższy w uchwale z 21 stycznia 2009 r. (II PZP 13/08) uznał, że samo nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia. Takie zwolnienie może stanowić dyskryminację ze względu na wiek. Potrzebne są rzeczowe, zgodne z prawem powody – jak wobec innych pracowników.

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Rozwiązania systemowe – na co jako pracodawcy możemy liczyć?

● Niższe składki. Za pracownice po ukończeniu 55 lat i pracowników po ukończeniu 60 lat nie opłacamy składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP – przy standardowych stawkach łącznie 2,55% podstawy wymiaru.

● Krótsze chorobowe. Od roku następującego po roku ukończenia przez pracownika 50 lat wynagrodzenie chorobowe finansujemy przez 14, a nie 33 dni w roku. Później przysługuje zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS lub uprawnionego płatnika.

● Dopłata do pensji. Za skierowanego z urzędu pracy bezrobotnego po 50. roku życia, ale przed wiekiem emerytalnym, można otrzymać do połowy minimalnego wynagrodzenia przez 12 miesięcy. Za skierowanego poszukującego pracy po ukończeniu 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), również emeryta – wsparcie w naprzemiennych miesiącach, w ramach umowy do 12 miesięcy. Warunek: brak zatrudnienia tej osoby u danego pracodawcy bezpośrednio przed rejestracją oraz utrzymanie zatrudnienia po wsparciu – odpowiednio 6 miesięcy lub kolejny miesiąc. To pomoc de minimis (art. 141 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia).

● Szkolenia. Krajowy Fundusz Szkoleniowy może pokryć do 90% kosztów w podmiotach zatrudniających do 9 osób i do 70% w pozostałych, z limitami na uczestnika i firmę. Wnioskodawca musi m.in. spełnić warunek dotyczący opłacania składek na FP przez 6 miesięcy lub ustawowego zwolnienia.

Ulgi to nie wszystko

Deklaracje z GeeX często mają jeden warunek: zdrowie. Sama ulga nikogo więc nie zatrzyma, jeśli nie zaproponujemy elastyczności – części etatu, pracy zdalnej, mentoringu i realnego dostępu do rozwoju. Możliwe są też zlecenie czy B2B, ale tylko wtedy, gdy rzeczywisty charakter pracy na to pozwala (art. 22 k.p.). Pracownik nie musi odchodzić tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny. Doświadczeni ludzie chcą zostać. Od nas zależy, czy im to umożliwimy.



Tomasz Szklarski, współtwórca platformy Enpulse i inicjator badania GeeX