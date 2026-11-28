Prawo nie przewiduje specjalnych dodatków do emerytury z tytułu urodzenia dzieci. W określonych przypadkach rodzice, którzy wychowywali co najmniej czworo dzieci mogą ubiegać się o tzw. świadczenie Mama 4+. Warto też wiedzieć jak na przyszłą emeryturę wpływają zasiłki i urlopy związane z rodzicielstwem.

Czy zasiłek macierzyński liczy się do emerytury?

W nowym systemie emerytalnym okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym. Wpływa zatem na długość stażu pracy i dlatego ma znaczenie dla wysokości przyszłej emerytury. Jest to szczególnie istotne, dla osób, których wyliczona emerytura jest niższa od minimalnej.

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podwyższyć emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, jeżeli:

• mężczyzna osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,

• kobieta osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

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Warto pamiętać, iż okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego.

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Czy urlop wychowawczy liczy się do emerytury?

Urlop wychowawczy zostanie uwzględniony jako okres składkowy, jeżeli przypadał po 31 grudnia 1998 r. (a zatem od 1 stycznia 1999 r.) i w tym czasie za pracownika/pracownicę były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Przed tym terminem okres urlopu wychowawczego traktowany był jako okres nieskładkowy, ponieważ za pracownika w tym czasie nie były odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Co jednak istotne, od 1 maja 2025 r. zaczęły obowiązywać korzystniejsze zasady uwzględniania okresów opieki nad dziećmi przy ustalaniu kapitału początkowego. Wcześniej, ZUS przyjmował wskaźnik 0,7 procent podstawy wymiaru za każdy rok. Po nowelizacji wskaźnik ten wynosi 1,3% takiej podstawy. W niektórych sytuacjach daje to zatem możliwość wystąpienia do ZUS o ponowne ustalenie kapitału początkowego. Dotyczy to osób, których emerytura została przyznana przed 1 maja 2015 roku, a okresy opieki nad dzieckiem zostały uwzględnione według wcześniejszych zasad i(kapitał początkowy nie został później przeliczony). Jak przypomina ZUS, samo korzystanie z urlopu wychowawczego przed 1999 rokiem nie oznacza, że emerytura automatycznie wymaga ponownego przeliczenia.

Pamiętajmy, iż ZUS co do zasady uwzględnia okres opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4 do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie – bez względu na liczbę dzieci – do 6 lat. W przypadku dziecka, na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny dolicza się dodatkowo do 3 lat na każde dziecko;

Co jakiś czas pojawiają się petycje dotyczące specjalnych dodatków dla emerytów, którzy wychowali dzieci. Aktualne przepisy nie przewidują jednak takiego świadczenia. Ponadto jak wynika z odpowiedzi ministerstwa rodziny, rząd aktualnie nie prowadzi prac legislacyjnych nad wprowadzeniem nowych dodatków emerytalnych.

Ważną formą pomocy finansowej, dla rodziców, którzy wychowywali dzieci i nie pracowali jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane „Mama 4+”.

Kto może otrzymać świadczenie za wychowanie 4 dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewniać niezbędne środki utrzymania tym osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. W pierwszej kolejności ZUS przyznaje świadczenie matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci. Ojcu (który wychował co najmniej czworo dzieci) świadczenie przysługuje w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania przez nią dzieci. ZUS może przyznać świadczenie po osiągnięciu wieku 60 lat albo ojcu po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Świadczenie „Mama 4+” przyznaje na wniosek Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została ograniczona, można odmówić przyznania świadczenia. Podobnie jest w sytuacji długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury (aktualnie 1 978,49 zł). Jeżeli rodzic pobiera emeryturę lub rentę niższą niż minimalna, to „Mama 4+” w praktyce będzie stanowiło dopełnienie do wysokości najniższego świadczenia.

Kiedy emeryt może mieć Kartę Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny (KRD) umożliwia skorzystanie z niższych cen w placówkach partnerów programu np. sklepach. Daje również prawo do ulg w niektórych opłatach np. za wydanie paszportu.

Dokument ten jest co do zasady wydawany członkowi rodziny wieodzietnej. Chodzi tu o rodzinę, w której rodzic/rodzice lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek.

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