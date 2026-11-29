Od dwóch lat około 120 000 - 160 000 emerytów bezskutecznie zabiega o przeliczenie świadczeń na podstawie wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20). ostatnio sądy zaczęły przyznawać im także wysokie wyrównania (wcześniej skupiały się na podwyżkach emerytur). W artykule omówiony wyrok sądu II instancji korzystny dla emeryta poszkodowanego niekonstytucyjną regulacją – sąd, dokonując ponownego przeliczenia świadczenia, zasądził na rzecz ubezpieczonego 90 000 zł wyrównania. Dotychczasowe orzecznictwo koncentrowało się głównie na podwyższaniu świadczeń na przyszłość, natomiast zasądzanie wyrównań za okresy wsteczne należało do rzadkości. W omawianej sprawie emeryt otrzymał nie tylko podwyższenie bieżącej emerytury aż o 3 900 zł, lecz także wypłatę 90 000 zł tytułem rekompensaty za okres poprzedzający wyrok. Najnowsza uchwała trzech izb Sądu Najwyższego z 18 listopada 2026 r. (III CZP 41/26) daje im w teorii nowy argument – SN uznał, że orzeczenia Trybunału obowiązują powszechnie nawet wtedy, gdy nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nie przesądza to jednak o przełomie w praktyce. ZUS prawdopodobnie uzna rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego za wytyczną adresowaną wyłącznie do sądów, co pozwoli Zakładowi utrzymać dotychczasową odmowę przeliczania emerytur. Oficjalna reakcja organu powinna być znana w ciągu najbliższych dni.

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Przykład Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 207/26, który oddalił apelację ZUSu od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 28 stycznia 2026 roku sygn. akt IV U 690/24. Na mocy powyższych orzeczeń emeryt otrzymał podwyżkę emerytury w wysokość aż 3.900,00 zł miesięcznie oraz wyrównanie ponad 90.000,00 zł.

Wcześniej wygrana z ZUS przeliczenia emerytury nie oznaczała wyrównania

Przykład W wyroku z 21 października 2025 r. (sygn. III AUa 419/25) Sąd Apelacyjny w Białymstoku nakazał obliczyć emeryturę powszechną bez pomniejszenia podstawy o wcześniej pobrane świadczenia. Oddalił jednak apelację w części dotyczącej wyrównania za trzy lata poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Ta sprawa pokazuje, że sąd może uwzględnić żądanie przeliczenia emerytury, a jednocześnie odmówić wypłaty różnicy za wcześniejszy okres.

Link do tego wyroku

Takich wyroków jak ten z wyrównaniem 90 000 zł może być więcej dzięki poniższej uchwale:

Treść uchwały z 18 listopada 2026 r. link dotyczy m.in.:

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1) ponownego przeliczenia emerytury, jeżeli w przeszłości emeryt przegrał sprawę o jej przeliczenie z ZUS w sądzie i teraz, na podstawie wyroku TK, wnosi o wznowienie postępowania.

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2) sądów cywilnych, które powinny przyjąć, że "Moc powszechnie obowiązującą, o której mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma niezależnie od jego ogłoszenia w organie urzędowym." Więc jak emeryt pójdzie do sądu, to sąd zastosuje wyrok TK z 2024 r. (już tak się dzieje). Natomiast spodziewam się, że ZUS uzna, że powyższe stanowisko SN jest adresowane tylko do sądów cywilnych, a nie do ZUS. I tak jak obecnie pozostaje emerytom indywidualnie spierać się w sądach o przeliczenie emerytur:

O co chodzi z przeliczaniem emerytur?

W wyroku z 4 czerwca 2024 r. (sygn. SK 140/20) Trybunał Konstytucyjny zakwestionował pomniejszanie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę pobranych wcześniej emerytur. Chodzi o osoby, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r., a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 31 grudnia 2012 r. Gdy decydowały się na wcześniejszą emeryturę, nie mogły przewidzieć, że pobrane kwoty obniżą ich przyszłe świadczenie.

Ważne Dlaczego decyduje data 6 czerwca 2012 r.? Tego dnia ogłoszono ustawę wprowadzającą mechanizm pomniejszania podstawy obliczenia emerytury powszechnej. Sam przepis, czyli art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, zaczął obowiązywać 1 stycznia 2013 r. W sentencji wyroku TK wskazał jako datę graniczną dzień złożenia wniosku o wcześniejsze świadczenie. Osoby, które złożyły wniosek przed 6 czerwca 2012 r., podejmowały decyzję, zanim mogły poznać nowe zasady obliczania przyszłej emerytury.

Wyrok nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw. ZUS uznaje, że w tej sytuacji sam wyrok nie daje mu podstawy do ponownego obliczenia świadczenia. Zakład opiera więc decyzje na przepisach, które uważa za nadal wiążące. Część sądów rozpatrujących odwołania uwzględnia jednak wyrok TK mimo braku jego publikacji i nakazuje przeliczenie emerytur.

1. Około 120 tys. osób spotkało się z odmową przeliczenia emerytury. ZUS powoływał się w tych sprawach na brak publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw.

2. Około 2 tys. emerytów skierowało sprawy do sądów. W wielu z tych spraw odwołanie doprowadziło do podwyższenia miesięcznej emerytury. Uzyskanie wyrównania za wcześniejsze miesiące okazywało się trudniejsze. W praktyce z wyroku TK skorzystali emeryci, którzy uzyskali korzystne rozstrzygnięcie sądu.

To nie jest tak, że rząd zostawił emerytów bez pomocy - rząd zaproponować specustawę dotycząca przeliczenia emerytur

Nie jest tak, że rząd całkowicie zignorował problem poszkodowanych seniorów. Rząd przygotował projekt specustawy - zamiast wieloletnich procesów sądowych z ZUS-em „hurtem” naprawiono by sytuację. Budżet nie zamierzał zwrócić emerytom wszystkich pieniędzy utraconych na skutek stosowania niekonstytucyjnego art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej.

Najbardziej bolał brak wyrównań. Osoby poszkodowane miały zaniżane emerytury o kilkaset złotych miesięcznie przez 10 - 12 lat. Po zsumowaniu oznacza to realną stratę rzędu 50 000–70 000 zł na jednego świadczeniobiorcę – i tych pieniędzy rząd w ramach specustawy oddać nie planuje. I w projekcie były mniej korzystne zasady waloryzacji składek i kapitału początkowego (zamrażając ich waloryzację na moment osiągnięcia wieku emerytalnego, zamiast uwzględniać wskaźniki z kolejnych lat).

Nikt nie był zadowolony z tej ustawy.

link do projektu

13 lipca 2026 r. pojawiła się nowa wersja projektu UD204, (niekorzystnie) różniąca się od pierwotnej

Zamiast pełnego przeliczenia emerytury przewidziano specjalne miesięczne zwiększenie świadczenia.

Jego wysokość ma zależeć m.in. od okresu pobierania wcześniejszej emerytury.

Przewidziano wypłaty od 1 maja 2027 r., bez wyrównania za poprzednie lata.

Projekt zawiera również przepis ograniczający wszczynanie nowych postępowań o przeliczenie emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b.

I to jest obecny stan prac znany opinii publicznej na tym projektem.

Problem z brakiem publikacji wyroku TK dotyczy także innych osób niż emeryci

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 grudnia 2025 r. (sygn. P 10/16) zakwestionował możliwość nabywania przez przedsiębiorstwa przesyłowe, w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r., służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, bez wyraźnej podstawy ustawowej. Data 3 sierpnia 2008 r. wynika z tego, że wtedy w kodeksie cywilnym pojawiła się służebność przesyłu. Nie można zasiedzieć np. w 2005 roku czegoś co weszło do prawa w 2028 r. Wyrok otwiera właścicielom działek, przez które przebiegają gazociągi, wodociągi czy linie energetyczne, drogę do podważania wcześniejszych rozstrzygnięć o zasiedzeniu oraz dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z ich nieruchomości, choć skuteczność tych roszczeń zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Publikacja wyroków TK jest ważna dla osób niepełnosprawnych

Chodzi np. o wyrok TK z 25 marca 2026 r., SK 18/22 – Trybunał uznał za niekonstytucyjny obowiązujący do końca 2023 r. zakaz podejmowania pracy zarobkowej przez opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne. To bardzo ważny postulat opiekunów - w wielu przypadkach można łączyć pracę z opieką nad osobą niepełnosprawną. W przypadku "starego" świadczenia pielęgnacyjnego jest to niemożliwe. W przypadku "nowego", jak najbardziej jest to legalne, ale to świadczenie jest tylko na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi i nastolatkami.