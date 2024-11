Do 2150 zł na opiekę nad seniorem: Dla kogo, na jakich zasadach? Jakie są kryteria dochodowe?

Bon senioralny to wsparcie finansowe dla seniorów powyżej 75. roku życia, które może wynieść nawet 2150 zł rocznie. Aby uzyskać to świadczenie, trzeba spełnić określone kryteria dochodowe. Ważne jest zarówno to, ile wynoszą dochody seniora, jak i sytuacja finansowa zstępnego. Dodatkowo brany jest pod uwagę rok przyznania świadczenia oraz ewentualny dodatek pielęgnacyjny. Sprawdź, jakie są dokładne warunki!

rozwiń >

Już od stycznia 2026 roku ma ruszyć nowe świadczenie dla seniorów 75+, które może wynieść nawet 2150 zł miesięcznie. Bon senioralny, finansowany bezgotówkowo, ma na celu zapewnienie opieki nad starszymi osobami, obejmując do 50 godzin wsparcia. Jednak, aby otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić określone kryteria dochodowe, które będą rosnąć każdego roku. Dowiedz się, kto może ubiegać się o bon senioralny i jakie są warunki przyznawania tego wsparcia!

REKLAMA

Kryteria dochodowe seniora - kto może otrzymać bon senioralny?

Zgodnie z ustawą o bonie senioralnym, która aktualnie przechodzi konsultacje rządowe, świadczenie będzie dostępne dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Kluczowym warunkiem jest kryterium dochodowe, uwzględniające dodatek pielęgnacyjny, które będzie różnić się w zależności od roku przyznawania:

2026 r. - dochód seniora nie może przekroczyć 3 500 zł brutto.

- dochód seniora nie może przekroczyć 3 500 zł brutto. 2027 r. - maksymalny dochód wzrośnie do 4 000 zł brutto.

- maksymalny dochód wzrośnie do 4 000 zł brutto. 2028 r. - limit dochodu to 4 500 zł brutto.

- limit dochodu to 4 500 zł brutto. 2029 r. i kolejne lata - dochód seniora nie może przekroczyć 5 000 zł brutto.

Dochód seniora będzie określany na podstawie decyzji emerytalnej lub rentowej z miesiąca przed złożeniem wniosku, z uwzględnieniem dodatku pielęgnacyjnego. Wymagana będzie również kopia deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Kryteria dochodowe dla zstępnych - warunki dla opiekunów

Osoby, które będą ubiegać się o bon senioralny dla swoich bliskich, muszą spełnić kryteria dochodowe. W przypadku gospodarstw jednoosobowych przychód zstępnego nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Dla gospodarstw wieloosobowych (bez względu na liczbę członków) limit wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo, w gospodarstwach jednoosobowych przychód musi być przynajmniej równy minimalnemu wynagrodzeniu.

Dochód zstępnego będzie weryfikowany na podstawie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaświadczeń o dochodach z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.

Deklaracji podatkowej za poprzedni rok.

Zaświadczeń z gminy dotyczących dochodów z gospodarstwa rolnego, w przypadku rolników.

Jak ustalana będzie wartość bonu senioralnego?

Wysokość bonu senioralnego zależy od oceny niezaspokojonych potrzeb osoby starszej, którą przeprowadzi gmina. Maksymalna wartość bonu to 2150 zł miesięcznie, co odpowiada 50 godzinom usług wsparcia. Usługi te obejmują pomoc w zakresie codziennych potrzeb, dostęp do świadczeń zdrowotnych, podstawową opiekę higieniczną i pomoc w utrzymaniu kontaktów społecznych.

Skala potrzeb i liczba godzin wsparcia

Liczba godzin usługi wsparcia uzależniona będzie od liczby punktów w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego określonych w toku oceny przez gminę z wykorzystaniem kwestionariusza. Osobie w wieku 75 lat lub więcej, która otrzymała w skali niezaspokojonych potrzeb życia codziennego :

od 11 do 20 punktów - przysługuje do 12 godzin usług wsparcia miesięcznie;

od 21 do 35 punktów – przysługuje od 13 do 24 godzin usług wsparcia miesięcznie;

od 36 do 50 punktów - przysługuje od 25 do 36 godzin usług wsparcia miesięcznie;

od 51 do 60 punktów - przysługuje od 37 do 50 godzin usług wsparcia miesięcznie.

Świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy, po czym konieczna będzie ponowna weryfikacja potrzeb seniora. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, zarówno opiekun, jak i gmina mogą wnioskować o ponowną ocenę.

Usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego

Usługi świadczone w ramach bonu senioralnego będą przyznawane w zakresie niezaspokojonych potrzeb życia codziennego w ramach czterech obszarów:

Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych. Pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych. Podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna. Ułatwienie kontaktów z otoczeniem.

Liczba godzin usługi wsparcia uzależniona będzie od liczby punktów w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego określonych w toku oceny przez gminę z wykorzystaniem kwestionariusza.

Co jeszcze warto wiedzieć o bonie senioralnym?

Wprowadzenie bonu senioralnego to krok w stronę lepszej opieki nad starszymi osobami. Warto z wyprzedzeniem zapoznać się z warunkami przyznawania, by w 2026 roku być gotowym do skorzystania z tego wsparcia. Kryteria dochodowe oraz zakres usług mogą różnić się w zależności od regionu, dlatego warto monitorować lokalne przepisy. Zobacz także: Bon senioralny - dla kogo i od kiedy? Co z dodatkiem pielęgnacyjnym?