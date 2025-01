Bon senioralny tylko dla wybranych. Sprawdź, czy masz szansę z niego skorzystać!

Bon senioralny wzbudza emocje i nadzieje, ale nie każdy senior będzie mógł z niego skorzystać. Czy Ty lub Twoi bliscy spełniacie wymagania, by otrzymać to wyjątkowe wsparcie? Odkryj, dla kogo ma być przeznaczony, jakie warunki trzeba spełnić i co będzie można zyskać dzięki temu świadczeniu.