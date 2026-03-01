REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian

Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 marca 2026, 06:44
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy będą zmiany w świadczeniu wspierającym?
Czy będą zmiany w świadczeniu wspierającym?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało przeglądu stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym. Rząd widzi potrzebę zmian zasad przyznawania świadczenia. W dokumencie nie ma jednak zbyt wielu szczegółów.

Czy będą zmiany w świadczeniu wspierającym?

16 października 2026 r. Rada Ministrów przyjęła przegląd stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym wraz z rekomendacjami. Z tego powodu osoby z niepełnosprawnościami od kilku miesięcy dopytują o to w jakim kierunku mogą pójść zmiany w świadczeniu wspierającym. Pisma do ministerstwa rodziny kierowali już w tej sprawie posłowie czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

REKLAMA

REKLAMA

Co zawiera przegląd ustawy?

W jednej z ostatnich odpowiedzi resort uchylił rąbka tajemnicy i opublikował dokument. Co z niego wynika?

Przede wszystkim w przeglądzie znajdziemy sporo danych (na koniec 2024 r.). Wynika z nich, iż zdecydowana większość osób pobierających świadczenie wspierające to seniorzy. Jak wskazuje ministerstwo rodziny, może to z dużym prawdopodobieństwem oznaczać, że w wielu przypadkach przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia nie uwzględniono stopniowej utraty sprawności funkcjonalnej organizmu człowieka wraz z wiekiem.

„Tym samym liczba przyznanych punktów wynikała z porównania obserwowanej sprawności osoby ocenianej nie do sprawności przeciętnej osoby w danym wieku, ale do sprawnej osoby młodej” - czytamy w przeglądzie.

REKLAMA

Zaskakujące okazało się również to, że legitymowanie się osoby niepełnosprawnej orzeczeniem o wyższym stopniu niepełnosprawności nie zawsze przekładało się na wyższy poziom potrzeby wsparcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stopień niepełnosprawności a potrzeba wsparcia. Dane MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jak wynika z przeglądu, w sierpniu 2024 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych skierowało do wszystkich wojewódzkich zespołów ankiety. Pytania te dotyczyły wątpliwości związanych m.in. z przeprowadzaniem czynności oceniających. „Uzyskane z ankiet informacje posłużyły do stworzenia wytycznych dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia, przekazanych następnie do wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz do stworzenia profili dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia w przypadku określonych grup osób (osób głuchych, osób niewidomych, osób poruszających się na wózku inwalidzkim aktywnym oraz osób w wieku powyżej 75 roku życia):.

Na jakość działań WZON-ów miały też wpływać inne wytyczne np. o limicie dziennym liczby osób, w stosunku, do których powinny zostać dokonane czynności oceniające oraz czasu koniecznego na ich dokonanie. Z kolei do przyspieszenia wydawania decyzji miało się przyczynić zwiększenie zatrudnienia do obsługi administracyjnej zespołów.

MRPiPS: Przepisy o świadczeniu wspierającym powinny zostać skorygowane

„Dotychczasowa realizacja ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia wskazuje, że obowiązujące przepisy powinny zostać skorygowane” – czytamy w rekomendacjach przeglądu.

Zdaniem ministerstwa, zmiana przepisów powinna zmierzać przede wszystkim do usprawnienia procedur wydawania decyzji o potrzebie wsparcia oraz podniesienia jakości tych decyzji.

„Analiza terminów realizacji przez Wojewódzkie Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności wniosków o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia wskazuje, że pomimo przyspieszenia realizacji tego zadania nadal występują sytuacje, gdy czas oczekiwania na wydanie decyzji” – podano w dokumencie.

Jego autorzy wskazują na konieczność wprowadzenia zmian mających na celu skrócenie terminów oczekiwania tak aby osoba niepełnosprawna otrzymała stosowną decyzję w ustawowym terminie. Reforma miałaby objąć nie tylko przepisy, ale i standardy w poszczególnych WZON-ach.

Ważne

„Niezbędne jest podjęcie działań w kierunku zmiany przepisów dotyczących ustalania wartości punktowych potrzeby wsparcia dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania. Wskazana jest modyfikacja określonych w przepisach wag poszczególnych czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania” – rekomenduje resort rodziny.

Jak zatem widać, rząd widzi potrzebę zmian w aktualnych procedurach. Jednak nie podaje na razie szczegółów. „Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowywane są szczegóły zmian dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz ustalania prawa do świadczenia wspierającego” – poinformowała Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest dość nową formą pomocy skierowaną do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Procedura jest tu kilkuetapowa i nie wystarczy samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoba z niepełnosprawnością musi jeszcze uzyskać decyzję WZON ustalającą w formie punktowej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero wtedy ZUS będzie mógł wypłacić świadczenie. Jego wysokość zależy z jednej strony właśnie od liczby punktów, a z drugiej – od aktualnej wysokości renty socjalnej. Dla osób z najniższym poziomem potrzeby wsparcia (70 punktów) jest to 40% renty socjalnej, co daje kwotę 752 zł. Od marca wzrośnie ona do 792 zł. Osoby z najwyższą potrzebą wsparcia (95-100 punktów) mogą otrzymywać 4134 zł (od marca 4353 zł).

Samo świadczenie również było wprowadzane etapami. Dopiero od 1 stycznia 2026 r. najniższy próg potrzeby wsparcia jest dostępny dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Przegląd stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym, standardów, o których mowa w art. 4b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów wydanych na podstawie art. 6b6 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz procedur postępowania w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619)

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Powiązane
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy może być na stałe?
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy może być na stałe?
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków
28 lut 2026

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
Atak USA i Izraela na Iran. Tusk: Polacy bezpieczni, rząd gotowy na różne scenariusze
28 lut 2026

Premier Donald Tusk poinformował o meldunkach z MON i MSZ po uderzeniach Izraela i USA na Iran. Zapewnił, że Polacy – w tym personel ambasady w Teheranie – są bezpieczni. W regionie rośnie napięcie, a Iran zapowiada odwet.
3000 zł – taki będzie nowy limit sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnionej z podatku od czynności cywilnoprawnych
28 lut 2026

Minister Finansów i Gospodarki chce podwyższyć z 1000 zł do 3000 zł limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) sprzedaży rzeczy ruchomych. Tak wynika z opublikowanego 24 lutego 2026 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku.
Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
27 lut 2026

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?

REKLAMA

Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka lub kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
28 lut 2026

Przy zakupie lokalu lub domu, trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych prac budowlanych. Samowola oznacza bowiem problem dla nowego właściciela - ostrzega Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.
Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego w 2026 roku. Będą wyższe ceny noclegów już w te wakacje?
27 lut 2026

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap przełomowych zmian prawnych. Projekt nowelizacji przepisów o usługach hotelarskich, opublikowany 23 stycznia 2026 r., ma wprowadzić kompleksowe regulacje tego segmentu: ograniczenie szarej strefy oraz uporządkowanie zasad działania rynku. Od dawna domagają się tego samorządy, branża hotelarska, profesjonalni operatorzy i właściciele mieszkań rozliczający się zgodnie z prawem.

Niepełnosprawni tracą pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno starego jak i nowego
27 lut 2026

Do redakcji wpływają listy matek, których dzieci chorują na autyzm, zespół Aspergera, chorobę afektywną dwubiegunową. I obecnie te dzieci tracą pkt 7 i (albo) 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności. Powoduje to utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

W MOPS 6 zasiłków. Na lekarza, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie
27 lut 2026

MOPS mają opinię instytucji wypłacającej jeden marny zasiłek dla jednego potrzebującego. I poniższa historia jej przeczy. Praktyka pokazała, że może wystąpić sytuacja, gdy jedna osoba na przestrzeni kilku miesięcy otrzymała …. 6 rodzajów zasiłków. W artykule przedstawiam taki przypadek na bazie wyroku WSA w Lublinie z 8 października 2024 r. (II SA/Lu 559/24).

REKLAMA

MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc., jednak bez transformacji cyfrowej nie będzie to możliwe. Pomóc mogą nowe technologie, jak np. automatyzacja ewidencji czasu pracy, oferowana przez różnego rodzaju platformy do zarządzania procesami HR. Wśród firmy, które wprowadziły taka zmianę, blisko ⅓ odnotowała wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu pół roku.
Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
27 lut 2026

Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA