Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?

Rząd chce zreformować świadczenie wspierające. Tak wynika z dokonanego kilka miesięcy temu przeglądu. Ale zmiany postulują też osoby z niepełnosprawnościami. Wiele pomysłów dotyczy badania potrzeby wsparcia i przyznawania punktów przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Dlaczego świadczenie wspierające czeka reforma?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało przeglądu stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym. Dokument został przyjęty przez rząd, a resort rodziny zabrał się za przygotowywanie projektów zmian. Wnioski płynące z przeglądu są dość ogólne. Wiemy, że rząd dostrzega potrzebę zmian w przyznawaniu świadczeń i chce zreformować m.in. sposób ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

„Dotychczasowa realizacja ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia wskazuje, że obowiązujące przepisy powinny zostać skorygowane” – podano w rekomendacjach przeglądu.

Ważne Aktualnie nie wiemy jeszcze co dokładnie ministerstwo rodziny chciałoby zmienić. Wiadomo jednak, iż od początku istnienia nowego świadczenia pomysłów na jego modyfikację nie brakowało samym zainteresowanym. W licznych postulatach kierowanych do ministerstwa i posłów osoby niepełnosprawne przekazują swoje pomysły.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności nadal z oceną WZON

W jednej z petycji, która w ostatnim czasie wpłynęła do MRPiPS, pojawił się postulat przyznania 100% wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Taka zmiana – zdaniem autora petycji – powinna objąć osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji.

W praktyce zatem oznaczałoby to, iż osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym automatycznie uzyskałyby 100 punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Nie musiałyby przy tym poddawać się 32 czynnościom ustalającym ten poziom.

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, taki postulat nie znajduje jednak uzasadnienia. Resort przypomina, iż decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stanowi odrębne od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rozstrzygnięcie. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stanowi dla osoby zainteresowanej niezbędny wymóg do ubiegania się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Z kolei ustalanie poziomu potrzeby wsparcia polega na ocenie niezbędnego zakresu wsparcia, jakiego wymaga ta osoba w celu zapewnienia zwiększenia lub utrzymania jej niezależności, w związku z brakiem lub utratą jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej.

„Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega problemy, z jakimi spotykają się w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnościami. Dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków organizacyjnych i merytorycznych w procesie wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, w sposób ciągły prowadzony jest nadzór Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nad jednostkami orzeczniczymi, obejmujący w szczególności przypominanie o konieczności podejmowania działań organizacyjnych zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia, tak aby wymagane prawem czynności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności były podejmowane w sposób nie rodzący negatywnych skutków dla osób z niepełnosprawnościami” – zapewnia Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dlaczego tylko 25, a nie wszystkie 32 czynności?

„Postuluje o zmianę przepisu ustalenia punktów potrzeb poziomu wsparcia, poprzez branie pod uwagę 32 czynności, obecnie są oceniane 25 czynności wyżej oceniane co jest niesprawiedliwe i krzywdzące” – czytamy w innej petycji.

Przypomnijmy, iż obecnie poziom potrzeby wsparcia jest wyrażony wartością punktową stanowiącą sumę 25 najwyższych iloczynów ustalonych dla czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Suma jest zaokrąglana do pełnej wartości punktowej w górę.

Jak wskazuje petytorka, wzięcie pod uwagę 32 ocenianych czynności przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) w niektórych przypadkach oznaczałoby świadczenie wspierające wyższe nawet o dwa tysiące złotych. W innych sytuacjach pozwoliłoby zaś na osiągnięcie wymaganej wartości punktowej.

„Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) przygotował przegląd stosowania przepisów ustawy. Po zakończeniu prac, przegląd wraz z rekomendacjami został przekazany do akceptacji Rady Ministrów, która przyjęła przegląd 16 października 2025 r. Poruszany przez Panią problem dotyczący sposobu ustalania poziomu potrzeby wsparcia jest analizowany w ramach prowadzonych przez Ministerstwo prac nad nowelizacją przepisów dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz prawa do świadczenia wspierającego” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.

Warto wspomnieć, iż wcześniejsze propozycje osób z niepełnosprawnościami dotyczyły m.in. stworzenia nowych progów punktowych dla świadczenia czy przyznawania wsparcia już od 60 punktów w decyzji WZON.

Kto może dostać świadczenie wspierające w 2026 r.?

Świadczenie funkcjonuje dopiero od 2024 r. i jest skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które mają potrzebę wsparcia. Do uzyskania świadczenia poza orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, niezbędne jest też uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Zajmują się tym wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Po otrzymaniu decyzji można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2026 r. świadczenie jest już bez wyjątku dostępne dla tych osób, które w decyzji WZON uzyskały 70 punktów i więcej. Od przyznanej punktacji zależy wysokość świadczenia, które podlega waloryzacji razem z rentą socjalną. Od marca 2026 r. najwyższe wsparcie wynosi 4353 zł miesięcznie.

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód. Wpływa jednak na zakres pomocy społecznej w MOPS i nie przysługuje osobom umieszczonym w domach pomocy społecznej.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619)

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna