REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?

Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 kwietnia 2026, 17:00
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie zmiany w świadczeniu wspierającym proponują osoby z niepełnosprawnościami?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd chce zreformować świadczenie wspierające. Tak wynika z dokonanego kilka miesięcy temu przeglądu. Ale zmiany postulują też osoby z niepełnosprawnościami. Wiele pomysłów dotyczy badania potrzeby wsparcia i przyznawania punktów przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Dlaczego świadczenie wspierające czeka reforma?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało przeglądu stosowania przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym. Dokument został przyjęty przez rząd, a resort rodziny zabrał się za przygotowywanie projektów zmian. Wnioski płynące z przeglądu są dość ogólne. Wiemy, że rząd dostrzega potrzebę zmian w przyznawaniu świadczeń i chce zreformować m.in. sposób ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

REKLAMA

REKLAMA

„Dotychczasowa realizacja ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia wskazuje, że obowiązujące przepisy powinny zostać skorygowane” – podano w rekomendacjach przeglądu.

Ważne

Aktualnie nie wiemy jeszcze co dokładnie ministerstwo rodziny chciałoby zmienić. Wiadomo jednak, iż od początku istnienia nowego świadczenia pomysłów na jego modyfikację nie brakowało samym zainteresowanym. W licznych postulatach kierowanych do ministerstwa i posłów osoby niepełnosprawne przekazują swoje pomysły.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności nadal z oceną WZON

W jednej z petycji, która w ostatnim czasie wpłynęła do MRPiPS, pojawił się postulat przyznania 100% wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Taka zmiana – zdaniem autora petycji – powinna objąć osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji.

W praktyce zatem oznaczałoby to, iż osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym automatycznie uzyskałyby 100 punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Nie musiałyby przy tym poddawać się 32 czynnościom ustalającym ten poziom.

REKLAMA

Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, taki postulat nie znajduje jednak uzasadnienia. Resort przypomina, iż decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stanowi odrębne od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rozstrzygnięcie. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stanowi dla osoby zainteresowanej niezbędny wymóg do ubiegania się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Z kolei ustalanie poziomu potrzeby wsparcia polega na ocenie niezbędnego zakresu wsparcia, jakiego wymaga ta osoba w celu zapewnienia zwiększenia lub utrzymania jej niezależności, w związku z brakiem lub utratą jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega problemy, z jakimi spotykają się w codziennym życiu osoby z niepełnosprawnościami. Dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków organizacyjnych i merytorycznych w procesie wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, w sposób ciągły prowadzony jest nadzór Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nad jednostkami orzeczniczymi, obejmujący w szczególności przypominanie o konieczności podejmowania działań organizacyjnych zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia, tak aby wymagane prawem czynności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności były podejmowane w sposób nie rodzący negatywnych skutków dla osób z niepełnosprawnościami” – zapewnia Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dlaczego tylko 25, a nie wszystkie 32 czynności?

„Postuluje o zmianę przepisu ustalenia punktów potrzeb poziomu wsparcia, poprzez branie pod uwagę 32 czynności, obecnie są oceniane 25 czynności wyżej oceniane co jest niesprawiedliwe i krzywdzące” – czytamy w innej petycji.

Przypomnijmy, iż obecnie poziom potrzeby wsparcia jest wyrażony wartością punktową stanowiącą sumę 25 najwyższych iloczynów ustalonych dla czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Suma jest zaokrąglana do pełnej wartości punktowej w górę.

Jak wskazuje petytorka, wzięcie pod uwagę 32 ocenianych czynności przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) w niektórych przypadkach oznaczałoby świadczenie wspierające wyższe nawet o dwa tysiące złotych. W innych sytuacjach pozwoliłoby zaś na osiągnięcie wymaganej wartości punktowej.

„Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) przygotował przegląd stosowania przepisów ustawy. Po zakończeniu prac, przegląd wraz z rekomendacjami został przekazany do akceptacji Rady Ministrów, która przyjęła przegląd 16 października 2025 r. Poruszany przez Panią problem dotyczący sposobu ustalania poziomu potrzeby wsparcia jest analizowany w ramach prowadzonych przez Ministerstwo prac nad nowelizacją przepisów dotyczących ustalania poziomu potrzeby wsparcia oraz prawa do świadczenia wspierającego” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.

Warto wspomnieć, iż wcześniejsze propozycje osób z niepełnosprawnościami dotyczyły m.in. stworzenia nowych progów punktowych dla świadczenia czy przyznawania wsparcia już od 60 punktów w decyzji WZON.

A Twoim zdaniem co powinno zmienić się w aktualnych przepisach? Zagłosuj w naszej sondzie:

Kto może dostać świadczenie wspierające w 2026 r.?

Świadczenie funkcjonuje dopiero od 2024 r. i jest skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które mają potrzebę wsparcia. Do uzyskania świadczenia poza orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, niezbędne jest też uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Zajmują się tym wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Po otrzymaniu decyzji można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2026 r. świadczenie jest już bez wyjątku dostępne dla tych osób, które w decyzji WZON uzyskały 70 punktów i więcej. Od przyznanej punktacji zależy wysokość świadczenia, które podlega waloryzacji razem z rentą socjalną. Od marca 2026 r. najwyższe wsparcie wynosi 4353 zł miesięcznie.

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód. Wpływa jednak na zakres pomocy społecznej w MOPS i nie przysługuje osobom umieszczonym w domach pomocy społecznej.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619)

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
Świadczenie wspierające z ZUS. Nowe kwoty od 1 marca 2026 roku [Tabela]
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA