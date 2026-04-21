Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Wyrok WSA]

Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Wyrok WSA]

21 kwietnia 2026, 09:25
Wioleta Matela-Marszałek

Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Świadczenie wspierające a opieka z pomocy społecznej

Czy można wstecznie zmienić wysokość opłaty za usługi z MOPS, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzymała świadczenie wspierające z wyrównaniem? Okazuje się, że nie. Podkreślił to w swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Wyższe opłaty z MOPS po uzyskaniu świadczenia wspierającego

W sprawie tej miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS) początkowo ustalił opłatę za usługi opiekuńcze w wysokości 20% pełnego kosztu. Takie rozstrzygnięcie wynikało z aktualnej sytuacji dochodowej beneficjentki. W trakcie realizacji usług zmieniła się sytuacja dochodowa kobiety. W marcu 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznał bowiem świadczenie wspierające w wysokości 220% renty socjalnej. Świadczenie wspierające zostało udzielone od czerwca 2024 r. do czerwca 2031 r., a zatem z wyrównaniem za poprzednie miesiące. W tej sytuacji miasto uznało, iż w okresie, za który kobieta otrzymała świadczenie wstecz (od 1 lipca 2024 r.,) opłaty powinny wynosić nie 20%, a 100% usług opiekuńczych. Ze zmianą decyzji zgodziło się również samorządowe kolegium odwoławcze (SKO).

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że należność za usługi opiekuńcze została wyliczona w prawidłowy sposób i powołując się na art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej podkreślił, że organ pierwszej instancji był uprawniony do zmiany decyzji na niekorzyść strony bez jej zgody, z uwagi na zmianę sytuacji dochodowej.

WSA: Nie można wstecznie zmienić wysokości opłaty za usługi opiekuńcze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał jednak takie rozwiązanie za niedopuszczalne. Sąd pokreślił, iż przepis art. 106 ustawy o pomocy społecznej wywiera skutki jedynie na przyszłość (ex nunc), nie działa zaś wstecz (ex tunc).

„Powołany przepis szczególny art. 106 ust. 5 u.p.s. określa przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji bez zgody strony zarówno wtedy, gdy jest to dla niej korzystne, jak i wówczas, gdy wynikiem tego działania będą negatywne dla strony konsekwencje. Omawiana regulacja obejmuje przypadki obligatoryjnej lub fakultatywnej weryfikacji decyzji. Przesłanki skutkujące związaniem administracyjnym mają miejsce w sytuacji: zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji osobistej lub dochodowej strony i pobrania nienależnego świadczenia. Możliwość zmiany lub uchylenia aktu (przesłanka fakultatywna) otwiera się zaś dla organu w przypadku stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 11, art. 12, i art. 107 ust. 5 ups, do których można m.in. zaliczyć: brak współdziałania świadczeniobiorcy z jednostkami i pracownikami pomocy społecznej, czy odmowę złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym” – przypomniał sąd.

Jak jednak podkreślił WSA, tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej z art. 106 ust. 5 u.p.s. nie znajdzie zastosowania do decyzji już zrealizowanej, takiej, której skutki zostały już skonsumowane. Tak – zdaniem sądu – było w opisanej sprawie.

Ważne

„Strona skarżąca ponosiła wydatki na świadczone usługi opiekuńcze w znanej wysokości, dysponując pozostałymi środkami na swoje potrzeby, nie będąc zobowiązana do gromadzenia środków na ewentualną podwyższoną odpłatność. Uprawnieniem strony wynikającym z decyzji o określeniu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze jest określona gwarantowana w decyzji wysokość partycypacji w należności z tego tytułu” – podkreślił WSA w Gdańsku w wyroku z 3 lutego 2026 r. (sygn. II SA/Gd 837/25).

MOPS ponownie rozpatrzy tę sprawę, uwzględniając ocenę prawną sądu administracyjnego.

Dlaczego ZUS przyznaje świadczenie wspierające z wyrównaniem?

Trzeba tu pamiętać, iż procedura przyznawania świadczenia wspierającego jest dwuetapowa. Osoba z niepełnosprawnością musi najpierw uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Dopiero z taką decyzją może złożyć wniosek. ZUS przyzna świadczenie, gdy w decyzji jest odpowiednia ilość punktów. W 2024 r. (poza wyjątkami) świadczenie było przyznawane od 87 punktów, a w 2025 – od 78 punktów. Od początku 2026 r. świadczenie wspierające bez wyjątku ZUS przyznaje począwszy od 70 punktów w decyzji WZON.

Co do zasady prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do ZUS-u. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji WZON, to prawo do świadczenia wspierającego ZUS przyzna od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Dlaczego świadczenie wspierające wpływa na wysokość opłat w MOPS?

Dzieje się tak, ponieważ świadczenie wspierające nie jest wyłączone z dochodu, który jednostki pomocy społecznej uwzględniają, przyznając zasiłki i usługi. Gdy zatem osoba z niepełnosprawnością otrzyma świadczenie wspierające, jej sytuacja dochodowa ulega poprawie. W takiej sytuacji często dochodzi do przekroczenia wymaganych progów dochodowych.

Przykład

Przykładowo, gdy osoba z niepełnosprawnością uzyska od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, to otrzyma świadczenie wspierające w wysokości 220% renty socjalnej. Od marca 2025 do końca lutego 2026 r. świadczenie wspierające w takim przypadku wynosiło 4134 zł miesięcznie, a od 1 marca 2026 r. wzrosło do 4353 zł.

W tym momencie kryteria w pomocy społecznej wynoszą 823 zł dla osoby w rodzinie i 1010 zł dla osoby samotnej. Każda gmina indywidualnie określa stawki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze oraz kryteria zwolnień z ponoszenia takich kosztów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619);

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 203).

Powiązane
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
Świadczenia: wspierające, pielęgnacyjne, przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach
Świadczenia: wspierające, pielęgnacyjne, przedemerytalne. Sąd: Jest luka w przepisach
Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
Świadczenie wspierające. 32 czynności i 100 punktów do zmiany?
800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą
21 kwi 2026

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.
Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Rodzina zmarłego nie musi nic robić, ale wierzyciel ich wyręczy w postępowaniu spadkowym
21 kwi 2026

W całkiem nowej uchwale z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25) Sąd Najwyższy ustalił, co może zrobić z długiem wierzyciel, gdy jego dłużnik zmarł. Są oczywiście warunki do spełnienia - ale nawet bez pytania rodziny zmarłego dłużnika, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i następnie ściągać wierzytelność od spadkobierców. I to wcale nie jest kosztowny ruch.
Dzisiaj za olej napędowy zapłacimy mniej niż 7 zł za litr. Ile kosztuje benzyna?
21 kwi 2026

Minister energii określił ceny maksymalne paliw ciekłych, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych we wtorek 21 kwietnia. Jakich kwot nie mogą przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdźmy!

REKLAMA

Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało
20 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który dużo zmienia w relacjach dłużników z firmami windykacyjnymi. Okazuje się, że samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie wystarcza, by windykator mógł legalnie przetwarzać dane osobowe dłużnika przyjmującego spadek. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie jesteś dla nich dłużnikiem. A to oznacza, że nie mogą cię nachodzić.
Nie będzie można już „pozbyć się” lokatora z mieszkania, nawet jeżeli nie płaci – rząd zaostrza przepisy chroniące przed bezdomnością i eksmisją „na bruk”
21 kwi 2026

„Dopuszczenie eksmisji „na bruk” bez minimalnych gwarancji wobec osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, prowadzi do naruszenia zasady poszanowania godności człowieka” – wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który w dniu 14 kwietnia 2026 r. został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W ramach eksmisji dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej – co do zasady – nie będzie można już „usunąć” lokatora z mieszkania m.in. w okresie jesienno-zimowym (przypadającym od 1 listopada do 31 marca roku następnego), a szczególną ochroną zostaną objęte m.in. kobiety w ciąży, osoby małoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
Prezydent podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi. Nadchodzą nowe zasady i milionowe kary
20 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi, która całkowicie zmienia zasady dostępu do informacji sektora publicznego w Polsce. Przedsiębiorcy i naukowcy zyskają nowe możliwości, ale pojawią się też surowe regulacje i gigantyczne kary finansowe. Kluczowe role w nowym systemie odegrają Minister Cyfryzacji, Prezes GUS i Prezes UODO.
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oferuje program „Senior w roli głównej”. Co to daje?
20 kwi 2026

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Stąd też powstają liczne inicjatywy, kursy czy programy. Jednym z nich jest program „Senior w roli głównej” realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Program stanowi kompleksową inicjatywę mającą na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych w Polsce. Jego założenia zostały opracowane w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i zdrowotnej seniorów. Co zyskają seniorzy na nowej inicjatywie?

REKLAMA

Strach przed zagranicznymi pracownikami? Ekspert rozwiewa wątpliwości
20 kwi 2026

Rośnie pozytywne nastawienie Polaków do pracujących Ukraińców i Białorusinów – wskazał ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot. Dodał, że to, czym często straszono, nie sprawdziło się, bo większość Polaków nie obawia się wyparcia z rynku pracy przez pracowników z zagranicy.
Jesienią MEN uruchomi pilotaż bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół
20 kwi 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o terminie pilotażu bezpłatnego eDziennika dostępnego dla wszystkich szkół. Ma on rozpocząć się jesienią 2026 roku. Wdrożenie docelowego rozwiązania do szkół ma nastąpić we wrześniu 2027 roku.
