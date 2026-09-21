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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?

Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?

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21 września 2026, 11:14
[Data aktualizacji 21 września 2026, 12:28]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Komu ZUS wypłaca świadczenie uzupełniające?
Komu ZUS wypłaca świadczenie uzupełniające?
Shutterstock

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Samo osiągnięcie 75. roku życia nie uprawnia automatycznie do otrzymania świadczenia uzupełniającego. Ważne jest tu spełnianie innych warunków takich jak niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz odpowiedni dochód.

Kiedy senior może otrzymać tzw. 500+ z ZUS?

Świadczenie uzupełniające (tzw. 500+) mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wymagane jest tu jedno z orzeczeń:

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• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

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• orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

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Ważne

Po zmianie przepisów, która weszła w życie 13 kwietnia 2026 r. orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą wydawać również pielęgniarki i pielęgniarze.

Ile wynosi świadczenie 500+ dla seniora w 2026 roku?

Świadczenie uzupełniające maksymalnie wynosi 500 zł miesięcznie. W przypadku jednak uzyskania świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, o charakterze innym niż jednorazowe, świadczenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Świadczenia nie pomniejszają m.in. zasiłek czy dodatek pielęgnacyjny. Ale na wysokość tzw. świadczenia 500 plus mają wpływ m.in.:

• zasiłek dla bezrobotnych;

• renta socjalna;

• zasiłek stały;

• zasiłek okresowy;

• emerytura z ZUS;

• świadczenie rehabilitacyjne;

• wcześniejsza emerytura rolnicza i inne.

Pełny katalog świadczeń można znaleźć na stronie internetowej ZUS pod adresem (w formie dokumentu pdf): https://www.zus.pl/documents/10182/2875809/Katalog+%C5%9Bwiadcze%C5%84+pieni%C4%99%C5%BCnych+finansowanych+ze+%C5%9Brodk%C3%B3w+publicznych_SU.pdf/03b063fa-08c7-4dbd-26bc-626a19dddd4a?t=1573568979662

Ile trzeba mieć emerytury, żeby dostać 500 plus dla seniora w 2026 roku?

Na prawo do świadczenia oraz jego wysokość wpływa zatem nie tylko emerytura, ale też szereg innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Jeśli suma takich form wsparcia nie przekracza kwoty 2 187,67 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 500 zł. W sytuacji, gdy wartość tych świadczeń jest wyższa, ale nie przekracza progu 2 687,67 zł, to tzw. 500 plus zostanie odpowiednio zmniejszone.

Aktualna kwota graniczna 2 687,67 zł obowiązuje od 1 marca 2026 r. Co ważne, jest ona co roku waloryzowana.

Jak otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Aby otrzymać takie wsparcie, należy złożyć wniosek do ZUS. Formularz senior może pobrać ze strony internetowej lub stacjonarnie w jednostkach ZUS. Do wniosku dołącza się jedno z wyżej wymienionych orzeczeń bądź prawomocny wyrok sądu, którym sąd przyznał prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

W przypadku braku orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo gdy upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku dołącza się:

• zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz

• posiadaną dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej, a także

• posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS albo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Świadczenie uzupełniające tzw. 500 plus dla seniora [FAQ]

Czy KRUS wypłaca świadczenie uzupełniające?

Tak, świadczenie wypłaca nie tylko ZUS, ale również KRUS.

Pobieram świadczenie wspierające. Czy ma to wpływ na świadczenie uzupełniające?

Świadczenie wspierające nie jest wliczane do dochodu, od którego zależy prawo do świadczenia uzupełniającego.

Czy kwota 500 plus dla seniora jest co roku podnoszona?

Nie, waloryzacji podlega tylko kwota graniczna dochodu uprawniającego do świadczenia. Sama kwota świadczenia nie jest automatycznie podwyższana.

Źródło: Infor.pl, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (j. t. Dz.U. z 2026 r., poz. 723)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego (M. P. z 2026 r., poz. 224).

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Źródło: INFOR
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Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
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Samo osiągnięcie 75. roku życia nie uprawnia automatycznie do otrzymania świadczenia uzupełniającego. Ważne jest tu spełnianie innych warunków takich jak niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz odpowiedni dochód.
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