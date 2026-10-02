REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Komu przysługuje opieka z MOPS? Kryteria w 2026 roku

Komu przysługuje opieka z MOPS? Kryteria w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2026, 13:25
[Data aktualizacji 02 października 2026, 13:46]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Kto może skorzystać z usług opiekuńczych w MOPS?
Kto może skorzystać z usług opiekuńczych w MOPS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jakie formy opieki nad osobami starszymi i chorymi można otrzymać w ramach pomocy społecznej? Czy są one bezpłatne? Co oznaczają nowe standardy usług, które weszły w życie w 2026 roku? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

rozwiń >

Jakie rodzaje opieki można otrzymać w gminie?

Gmina może przyznać jeden z kilku rodzajów usług. Do najważniejszych zaliczamy usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Taka opieka przysługuje osobom, które wymagają pomocy innych osób np. z powodu wieku czy choroby, ale nie mogą jej otrzymać od swoich najbliższych.

REKLAMA

REKLAMA

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz - w miarę możliwości - zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ważne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przykład

Przykładowe specjalistyczne usługi opiekuńcze to: rehabilitacja lecznicza, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pielęgnacja.

Na czym polegają usługi sąsiedzkie?

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

REKLAMA

Gmina może zdecydować o świadczeniu takich usług również jako uzupełnienia opieki sprawowanej przez rodzinę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy opieka z MOPS jest bezpłatna?

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i większość specjalistycznych usług opiekuńczych gminy określają w swoich uchwałach.

Najczęściej opieka świadczone są nieodpłatnie dla osób, które spełniają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Próg dochodowy w przypadku osób samotnych wynosi 1010 zł, a dla osób w rodzinie – 823 zł. Jeżeli te kryteria są przekroczone, to trzeba usługi opłacić. Poziom odpłatności zależy od sytuacji dochodowe beneficjenta. Co ważne, do dochodu wliczają się niektóre świadczenia m.in. wspierające.

Niektóre mniejsze gminy (do 60 tys. mieszkańców) realizują program „Opieka 75+” Program ten zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy społecznej. Co ważne, program rekomenduje niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% aktualnego kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Progi wynoszę tu zatem: 2 057,50 zł dla osób w rodzinie i 2 525 zł w przypadku osób samotnych).

Jak w 2026 roku powinna wyglądać opieka w miejscu zamieszkania?

W sierpniu weszły w życie nowe standardy świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zgodnie z nowym rozporządzeniem usługi te mogą być świadczone na rzecz osób ich wymagających w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 21.00 z wyłączeniem dni świątecznych. W przypadkach zaś uzasadnionych koniecznością nieprzerwanego świadczenia usług opiekuńczych usługi te mogą być świadczone również w dni świąteczne.

Co ważne, opieka ma odbywać się w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności osobistej osoby, na rzecz której są świadczone usługi opiekuńcze.

Nowe przepisy określiły też minimalne wymagania w poszczególnych obszarach:

• zaspokajania codziennych potrzeb życiowych;

• opieki higienicznej;

• zaleconej przez lekarza pielęgnacji;

• zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Przykład

Przykładowo, w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji zapewnia się pomoc niewymagającą specjalistycznej wiedzy i kompetencji, w szczególności w:

• przygotowaniu i przyjmowaniu leków,

• pielęgnacji miejsc zmienionych chorobowo – smarowaniu, wykonywaniu i zmianie drobnych opatrunków,

• mierzeniu temperatury ciała, tętna, ciśnienia, glikemii, saturacji,

• obserwacji stanu zdrowia oraz reagowaniu, adekwatnie do potrzeb, w sytuacji jego pogorszenia.

Zobacz szczegółowy standard TUTAJ »>

Kto może świadczyć usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze wykonują osoby pełnoletnie, które ukończyły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i złożyły odpowiednie świadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług. Nie mogą to być członkowie rodziny osoby, na rzecz której świadczone są usługi ani jej małżonkowie.

Osoby wykonujące usługi sąsiedzkie poza powyższymi wymaganiami muszą ponadto zamieszkiwać w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie i zyskać jej akceptację.

Jak w praktyce otrzymać opiekę z gminy?

Aby skorzystać z usług opiekuńczych, trzeba skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej. W celu określenia sytuacji wnioskodawcy pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia, usługi mogą być przyznane w trybie pilnym, czyli niezwłocznie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 639; ost. zm. Dz. U. z 2026 r., poz. 986);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2026 r. w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Dz. U. z 2026 r., poz. 1067).

Powiązane
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
DPS a ZOL. Czym się różnią i jakie są opłaty w 2026 roku?
DPS a ZOL. Czym się różnią i jakie są opłaty w 2026 roku?
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jest instrukcja postępowania w razie ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. MSWiA przygotowało wytyczne do dla szkół i przedszkoli
02 paź 2026

MSWiA przygotowało instrukcję na wypadek ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. Dokument ma zapobiec sytuacjom, które miały miejsce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdy podczas alarmu o zagrożeniu z powietrza, niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. Instrukcje dotyczą przygotowania budynku, rozpoznawania komunikatów alarmowych, postępowania po ogłoszeniu alarmu a także informacja rodziców o sytuacji kryzysowej.
Święto zawodu, który niemal zniknął z mapy Polski. Dawniej zatrudniał miliony, dziś wraca w zupełnie innej roli
02 paź 2026

Już w najbliższą sobotę będziemy obchodzić Dzień Tkaczki. Choć historia tego rzemiosła sięga aż 30 tysięcy lat p.n.e., to rewolucja przemysłowa i XIX-wieczne fabryki zmieniły je w prawdziwe piekło na ziemi. Sprawdź, dlaczego w czasach PRL łódzkie włókniarki potrafiły zatrzymać całe miasto i jak dawne imperium bawełny zyskuje dziś drugie, zaskakujące życie.
W Madrycie poradzili sobie z dzikami dzięki myśliwym łucznikom. Dlaczego w Polsce nie jest to możliwe?
02 paź 2026

Coraz większa liczba dzików bytująca na terenach polskich miast stała się jednym z najbardziej istotnych codziennych problemów. Zwierzęta te nie tylko niszczą tereny zielone, ogrodzenia i prywatne ogrody ale stwarzają realne zagrożenie wypadkami drogowymi, czy nawet atakami na ludzi. Warto w tym kontekście przytoczyć przykład stolicy Hiszpanii. W Madrycie od ponad dekady skutecznie, bezpiecznie i dyskretnie redukuje się populację dzików na obszarach zurbanizowanych przy użyciu myśliwych łuczników. A władze polskich miast pozostają nadal sparaliżowane, głównie przez przestarzałe regulacje prawne dot. łowiectwa. Bo polskie prawo nie dopuszcza polowania z łukiem - w odróżnieniu od kilkunastu państw Europy.
Komu przysługuje opieka z MOPS? Kryteria w 2026 roku
02 paź 2026

Jakie formy opieki nad osobami starszymi i chorymi można otrzymać w ramach pomocy społecznej? Czy są one bezpłatne? Co oznaczają nowe standardy usług, które weszły w życie w 2026 roku? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

REKLAMA

Obowiązek oznakowania punktów schronienia. Właściciele i zarządcy budynków mają czas do 31 grudnia 2026 roku
02 paź 2026

Do 31 grudnia 2026 roku punkty schronienia należy oznakować międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej. Punkt schronienia należy też oznakować napisem „PUNKT SCHRONIENIA”. Takie są nowe obowiązki dla właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków oraz placów składowych i wiat.
ZUS weźmie się za karty lunchowe dla pracowników? Skarbówka i urzędnicy tylko na to czekają
02 paź 2026

Wydaje ci się, że legalnie oszczędzasz na składkach, dając pracownikom popularne karty przedpłacone na posiłki? Nic bardziej mylnego. Najnowsza decyzja ZUS stawia sprawę jasno: jeśli nie dopilnujesz jednego, kluczowego szczegółu, urzędnicy nakażą ci natychmiastową dopłatę zaległych składek wraz z odsetkami. Chodzi o setki złotych od każdego zatrudnionego, a ciężar dowodu spoczywa wyłącznie na tobie.
Przełom w komisjach. Osoba niepełnosprawna kwalifikuje osobę niepełnosprawną do świadczenia
02 paź 2026

Nowość wprowadza ustawa o asystencji osobistej. W składzie osób oceniających sprawność osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej ma znajdować się jedna osoba o niepełnosprawności odpowiadającej tej która dotknęła osobę starającą się o asystencję. Są wyjątki od tej zasady wynikające z tego, że nie zawsze będzie możliwe znalezienie odpowiedniej osoby. W wielu sytuacjach jest to nierealne. Pytanie w tytule artykułu: "Czy i kiedy w świadczeniu wspierającym?" wynika z tego, że asystencję osobistą i świadczenie wspierające łączy
Większe prawa dla pasażerów linii lotniczych w UE od 2027 r. Odwołane loty i opóźnienia a odszkodowanie. Co zmienia się na niekorzyść?
02 paź 2026

W 2027 r. wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 regulującego prawa pasażerów w przypadku opóźnionych i odwołanych lotów oraz odmowy przyjęcia na pokład w UE. Pasażerowi otrzymują większe prawa. Czy zmienia się odszkodowanie za odwołane lub opóźnione loty? Co będzie mniej korzystne?

REKLAMA

Ponad 37 proc. prób wyłudzenia danych zaczyna się właśnie tak. Eksperci ostrzegają
02 paź 2026

Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, 37 proc. zetknęło się z tego typu oszustwem przez telefon - wynika z raportu serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek do zapłaty. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
02 paź 2026

Do szpitala jedzie się zwykle w stresie: na SOR, badanie, rehabilitację, zabieg albo do chorego bliskiego. Wtedy najważniejsze jest szybkie wejście do placówki, nie parkomat. Coraz częściej przy wyjeździe czeka jednak rachunek za postój. Przy wielu szpitalach obowiązują opłaty godzinowe, bilety dobowe i wysokie opłaty dodatkowe za przekroczenie czasu albo zgubiony bilet. Dla pacjentów, seniorów i rodzin chorych parking staje się kolejnym kosztem leczenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA