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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Dożywotnia opieka nad seniorem w zamian za mieszkanie? Nie zawsze jest to możliwe

Dożywotnia opieka nad seniorem w zamian za mieszkanie? Nie zawsze jest to możliwe

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08 października 2026, 16:11
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Umowa o dożywocie a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Umowa o dożywocie a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Shutterstock

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Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie mogą skorzystać z umowy dożywocia. Jak podkreślają notariusze, prowadzi to do zawierania przez seniorów zbliżonych umów, które jednak nie zapewniają tak silnej ochrony.

Na czym polega umowa o dożywocie?

Przypomnijmy, iż w ramach umowy o dożywocie, właściciel nieruchomości przenosi jej własność na inną osobę, która zobowiązuje się zapewnić mu dożywotnią pomoc i opiekę. Zakres tych obowiązków określony jest w Kodeksie cywilnym. Strony mogą jednak ustalać i doprecyzować charakter i rodzaj świadczeń indywidualnie.

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Ważne

Umowę o dożywocie zawiera się w formie aktu notarialnego.

Umowa o dożywocie a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie mogą skorzystać z dożywocia. Dlaczego tak się dzieje?

„Niedopuszczalność ustanowienia typowej umowy o dożywocie na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu wynika z treści Kodeksu cywilnego, który przewiduje możliwość zawarcia takiej umowy wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości” – informuje nas Magdalena Arendt, Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

KRN: Podobne umowy nie zapewniają seniorowi wystarczającej ochrony

Notariusze szacują, iż problem ten może dotyczyć blisko dwóch milionów Polaków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Osoby te decydują się niekiedy na zawarcie umów zbliżonych do kodeksowej umowy dożywocia. Rozwiązanie to nie daje jednak seniorowi wystarczającej ochrony. Zobowiązanym do opieki i utrzymania jest bowiem jedynie pierwszy nabywca mieszkania lub domu.

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Oczywiście możliwe jest zawarcie umowy o podobnym charakterze dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jednak nie będzie ona wywoływała takich samych skutków rzeczowych wobec kolejnego nabywcy tego prawa. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie takie nie zapewnia należytej ochrony dożywotnikowi, czyli osobie, która w zamian za określone świadczenia przekazuje swoje mieszkanie lub prawo do lokalu i tym samym pozbawia się możliwości dalszego dysponowania nim” – podkreśla Magdalena Arendt.

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Co istotne, w przypadku umowy dożywocia obowiązek zapewnienia opieki jest trwale związany z nieruchomością.

Właśnie ta różnica w poziomie ochrony jest istotą problemu i przemawia za potrzebą rozważenia zmian legislacyjnych, które pozwoliłyby objąć osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali podobną ochroną, jaką obecnie zapewnia umowa o dożywocie” – argumentuje wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Przepisy na razie bez zmian?

Czy jest szansa na wprowadzenie zmiany przepisów w tym zakresie? Zapytaliśmy o to Ministerstwo Sprawiedliwości „W resorcie sprawiedliwości nie są obecnie prowadzone ani planowane prace legislacyjne zmierzające do objęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zakresem zastosowania przepisów o umowie o dożywocie” – poinformował nas wydział prasowy ministerstwa.

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Źródło: INFOR
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Prawo
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Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie mogą skorzystać z umowy dożywocia. Jak podkreślają notariusze, prowadzi to do zawierania przez seniorów zbliżonych umów, które jednak nie zapewniają tak silnej ochrony.

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