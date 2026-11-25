Zakład opiekuńczo-leczniczy nie może pobierać od pacjentów ani ich bliskich opłat za wyżywienie i zakwaterowanie wyższych niż przewidują to przepisy. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Rzecznik Praw Pacjenta: Dodatkowe opłaty muszą wynikać z przepisów

Sprawa dotyczyła podmiotu leczniczego, który pobierał co miesiąc dodatkowe opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZOL). „Opłaty te nie dotyczyły usług dodatkowych ani ponadstandardowych. Stanowiły różnicę między kosztami świadczeń zagwarantowanych w przepisach a kwotami ustalonymi samodzielnie przez placówkę” – informuje Rzecznik Praw Pacjenta.

REKLAMA

REKLAMA

Jak przypomina RPP, przepisy określają maksymalną wysokość opłat, które mogą ponosić pacjenci za wyżywienie i zakwaterowanie w ZOL. Podstawą prawną jest tu art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem, pacjent przebywający w ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej).

„Przepis ten wyznacza maksymalną wysokość opłat, które mogą ponosić pacjenci przebywający w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej. Placówka nie może samodzielnie ustalać wyższych opłat za świadczenia objęte tymi zasadami. Nie może również obchodzić przepisów przez zawieranie z pacjentami lub ich bliskimi dodatkowych umów” – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.

Z tego powodu rzecznik uznał, iż takie działanie jest niezgodne z prawem. Podmiot leczniczy zaskarżył decyzję rzecznika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd jednak skargę oddalił (sygn. akt V SA/Wa 2019/26).

REKLAMA

„Kolejne wyroki sądów potwierdzają, że placówki medyczne muszą przestrzegać zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Pacjent ani jego bliscy nie mogą być zobowiązani do ponoszenia dodatkowych opłat, które w rzeczywistości stanowią dopłatę do standardowego wyżywienia i zakwaterowania” - podkreśla Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w swoim komunikacie. I dodaje, iż sama zgoda na taką opłatę nie oznacza, że placówka ma prawo ją pobierać.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla kogo pomoc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL)?

Zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) są przeznaczone dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na swój stan zdrowia. W praktyce z tego typu pomocy korzystają pacjenci przewlekle chorzy, z niepełnosprawnościami czy pacjenci po zabiegach operacyjnych.

Zgodnie z przepisami, do ZOL mogą zostać skierowane osoby, które w skali Barthel uzyskały od 0 do 40 punktów. ZOL nie przyjmie jednak pacjenta, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Czy pacjent i jego rodzina płacą za pobyt w ZOL?

Koszty gwarantowanych świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych pokrywane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Osoba przebywająca w ZOL ponosi zaś koszty wyżywienia i zakwaterowania. W przypadku osób dorosłych miesięczna opłata jest ustalana w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury (aktualnie: 4 946,23 zł). Maksymalnie pacjent może zapłacić za ZOL kwotę odpowiadająca 70% swojego miesięcznego dochodu.