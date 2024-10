Dodatkowe 1500 złotych dla seniorów już w październiku 2024. Niezależnie od emerytury. To może poprawić ich sytuację finansową.

Dodatkowe 1500 zł dla seniorów już w październiku 2024. Niezależnie od emerytury. To może poprawić ich sytuację finansową i przyczynić się do przeliczenie podstawy składek i otrzymanie wyższego świadczenia emerytalnego. Komu przysługuje?

W październiku 2024 roku ruszą wypłaty babciowego

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, która zmodyfikowała zasady przyznawania i wypłaty świadczeń, których celem jest udzielanie rodzicom pomocy w wychowaniu najmłodszych dzieci. Jest to pakiet świadczeń, o które można składać wnioski od 1 października 2024 roku, a których nazwy odnoszą się do aktywności rodziców. Składają się na niego świadczenia:

aktywni rodzice w pracy,

aktywnie w żłobku,

aktywnie w domu.

Pierwsze z nich to świadczenie określane potocznie jako babciowe, które nie ma swojego odpowiednika wśród świadczeń, które były dostępne dla rodziców przed 1 października 2024 roku. Przysługuje ono aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy życia i wynosi co do zasady 1500 zł. Można pobierać je przez 24 miesiące. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia wzrasta do 1900 zł miesięcznie.

Dodatkowe środki finansowe dla seniorów

Istotną cechą tego świadczenia jest to, że pobierający je rodzice mogą sami zdecydować, na co przeznaczą środki pochodzące ze świadczenia. Mogą zatrzymać je dla siebie i korzystać przy opiece nad dzieckiem z nieformalnej pomocy babci, ale mogą również zawrzeć tzw. umową aktywizującą, czy to z babcią dziecka, czy z inną seniorką, która chciałaby pełnić rolę niani. Zawarcie takiej umowy może być korzystne dla osoby opiekującej się dzieckiem, bo jej skutkiem będzie m.in. dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego dla takiej osoby. Rodzice dziecka nie poniosą w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów, seniorzy, którzy skorzystają z tej możliwości, nie tylko będą mogli liczyć na dodatkowe środki finansowe, które otrzymają od rodziców swojego podopiecznego, ale również – w sytuacji, gdy pobierają już emeryturę – będą mogli ubiegać się o przeliczenie podstawy składek i otrzymanie wyższego świadczenia emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że zawarcie takiej umowy uaktywniającej, czy jakiejkolwiek innej umowy z nianią, nie jest obowiązkowe i nie jest warunkiem uzyskania prawa do świadczenia.