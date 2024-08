Renta wdowia nie tylko dla wdów. Komu jeszcze w 2025 roku wzrośnie świadczenie emerytalne? Czy wiesz, o ile? 2 miliony Polaków szykują się do składania wniosków

Renta wdowia nie tylko dla wdów. Komu jeszcze w 2025 roku wzrośnie świadczenie emerytalne? Ta renta ma poprawić sytuację finansową owdowiałych osób, a przepisy zadziałają wstecz. Ważne jest jednak to, że śmierć małżonka nie mogła mieć miejsca wcześniej, niż pięć lat przed osiągnięciem przez uprawnionego wieku emerytalnego.

Renta wdowia ma poprawić sytuację finansową owdowiałych osób

Choć na gruncie systemu emerytalnego od lat istniało świadczenie zbliżone do renty wdowiej, czyli renta rodzinna, to jednak owdowiałe osoby od kilku miesięcy niecierpliwie czekały na wprowadzenie nowych regulacji, które poprawią ich sytuację finansową. I choć mówiło się o tym wiele, to jednak zasady, na których świadczenie będzie przyznawane, nie były pewne. Jednak teraz, gdy przepisy zostały uchwalone, a Prezydent podpisał ustawę, mamy już pewność kto i na co będzie mógł liczyć.

Przepisy zadziałają wstecz nawet dla 2 milionów osób

Choć już w styczniu 2025 roku około 2 miliony osób będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia po zmarłym małżonku, to wypłaty rozpoczną się dopiero w lipcu 2025 roku. Jak podaje MRPiPS, ten czas jest niezbędny na dostosowanie systemów i procedur działania organów emerytalno-rentowych. Tak naprawdę więc na świadczenie trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Oczywiście długo z perspektywy osób, których jakość życia ma ono podnieść i które już teraz mają problemy z samodzielnym utrzymaniem się. Dobrą wiadomością jest jednak to, że przepisy w pewnym sensie zadziałają wstecz. O rentę wdowią będą mogły się bowiem ubiegać również te osoby, które owdowiały przed wejściem w życie nowych przepisów.

Śmierć małżonka nie wcześniej, niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Komu będzie przysługiwało nowe świadczenie? Oczywiście nie tylko wdowom, ale i wdowcom. Będą do niego miały prawo te osoby, których małżonek zmarł nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez nie powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że rentę otrzymają:

kobiety owdowiała w wieku 55 lat lub później,

mężczyźni owdowiali w wieku 60 lat lub później.

Bez znaczenia dla prawa do świadczenia będzie to, jaki system emerytalny obejmował małżonków (ZUS, KRUS). Należy jednak pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy wdowiec lub wdowa pobierający rentę wstąpią w nowy związek małżeński, wypłata świadczenia ustanie z dniem poprzedzającym zawarcie tego związku. Niestety, świadczenie zostało jednak wprowadzone w modelu kroczącym. Oznacza to, że uprawnione osoby nie otrzymają go od razu w deklarowanej podczas prac nad projektem wysokości, a jego wysokość będzie zwiększana stopniowo. Do końca 2026 r. wysokość renty wdowiej będzie wynosiła 15 proc. świadczenia po zmarłym małżonku, a od 2027 r. wzrośnie do 25 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka.