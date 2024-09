Renta wdowia a renta rodzinna. ZUS przygotuje wniosek (ERWD) dotyczący zbiegu świadczeń

ZUS pisze w komunikacie dotyczącym zbieg świadczeń z rentą rodzinną, co następuje. Jakie świadczenia w zbiegu z rentą rodzinną wypłacimy? Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do:

renty rodzinnej oraz

własnego świadczenia: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej,

to możesz wybrać, żebyśmy wypłacali Ci:

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Wybierzesz 100% renty rodzinnej i masz przyznane prawo do emerytury i okresowej emerytury kapitałowej. Wypłacimy Ci wówczas 15% przysługującej Ci emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i 15% przysługującej Ci okresowej emerytury kapitałowej.

Ważne Później będzie więcej! Od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15%, ale 25% drugiego świadczenia.

Przez rentę rodzinną rozumiemy nie tylko tę, którą wypłaca ZUS, ale również rentę rodzinną wypłacaną przez inne organy emerytalno-rentowe. Chodzi rentę rodzinną dla rolników, a także wojskową rentę rodzinną oraz policyjną rentę rodzinną.

Jeśli masz prawo do:

specjalnej emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów,

świadczenia honorowego przyznanego w związku z ukończeniem 100 lat,

również możemy ustalić wypłatę tych świadczeń w zbiegu.



Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do świadczenia pieniężnego z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, także możemy ustalić jego zbieg z innym świadczeniem.

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i masz:

prawo do renty rodzinnej oraz

jednocześnie prawo do emerytury i do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

to na Twój wniosek, możemy wypłacać Ci:

100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo

100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Zasady te zastosujemy również wtedy, gdy masz prawo do renty rodzinnej oraz do zbiegu świadczeń. Mowa o nich w przepisach ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Komu ZUS będzie wypłacał świadczenie w zbiegu z rentą rodzinną?

Żebyśmy mogli wypłacić Ci świadczenie w zbiegu z rentą rodzinną, musisz łącznie spełnić następujące warunki:

mieć co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

do dnia śmierci Twojego małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (jeśli jesteś kobietą) i 60 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Ważne Co istotne! Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym zawrzesz nowy związek małżeński.

Co zrobić, by otrzymać świadczenie w zbiegu z rentą rodzinną? Trzeba złożyć w ZUS wniosek (ERWD)

Żebyśmy mogli ustalić zbieg świadczeń z rentą rodzinną i Ci je wypłacać, złóż wniosek. Wzór wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) będzie dostępny od 1 stycznia 2025 r. na naszej stronie internetowej i w każdej naszej placówce. Wniosek możesz złożyć od 1 stycznia 2025 r.

Jeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie musisz dołączać żadnych dokumentów.

Jeśli dotychczas nie złożyłaś/nie złożyłeś wniosku o świadczenie (rentę rodzinną lub własne świadczenie), które moglibyśmy Ci wypłacać w zbiegu, złóż wniosek. Dołącz do niego dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie internetowej lub uzyskasz je w każdej naszej placówce.

Jeśli uznamy, że do załatwienia Twojego wniosku niezbędne są dokumenty, których nie mamy, poprosimy Cię o ich dostarczenie.

Od kiedy ZUS wypłaci świadczenia w zbiegu z rentą rodzinną? Jaka może być maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu

Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną przyznamy Ci od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Suma świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną ne może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu wliczamy także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów wraz ze wskazanymi w ustawie świadczeniami, których zbieg ustalimy.

Co zrobi ZUS, gdy suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury?

Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, pomniejszymy świadczenia o kwotę przekroczenia. Wydamy wtedy decyzję, w której poinformujemy Cię o pomniejszeniu świadczeń wypłacanych w zbiegu.

Jeśli otrzymujesz świadczenia finansowane z budżetu państwa, zostaną one pomniejszone jako pierwsze, w następującej kolejności:

świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych,

świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej,

inne świadczenia.

Następnie, kolejno, zostaną pomniejszone:

świadczenia finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

świadczenia finansowane z Funduszu Pracy,

świadczenia finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych,

świadczenia finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty?

Jeśli jesteś osobą uprawnioną do wypłaty świadczeń w zbiegu, pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszy wariant. Jeśli chcesz złożyć elektronicznie wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, a nie masz jeszcze konta na PUE, pomożemy Ci je założyć. Skontaktuj się z nami.