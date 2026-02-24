REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Renta » ZUS: Wdowa z rentą rodzinną po mężu nie otrzyma tego dodatku - 689,17 zł co miesiąc od 1 marca 2026 roku

ZUS: Wdowa z rentą rodzinną po mężu nie otrzyma tego dodatku - 689,17 zł co miesiąc od 1 marca 2026 roku

24 lutego 2026, 20:41
[Data aktualizacji 13 lutego 2026, 07:16]
ZUS: Wdowa z rentą rodzinną po mężu nie otrzyma tego dodatku do emerytury - 689,17 zł co miesiąc od 1 marca
ZUS: Wdowa z rentą rodzinną po mężu nie otrzyma tego dodatku do emerytury - 689,17 zł co miesiąc od 1 marca
Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją (albo zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany), mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim. I wyjaśnia dlaczego.

Dodatek dla sierot zupełnych tylko do renty rodzinnej

Dodatek sierocy nie jest świadczeniem samoistnym. Prawo do niego przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. Wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej i żadnym innym świadczeniu.
Warto też wiedzieć, że prawo do tego dodatku mają również osoby mieszkające w rodzinie zastępczej. A zatem fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej nie stanowi żadnej przeszkody w przyznaniu dodatku sierocego.

ZUS informuje: Dodatku sierocego nie otrzyma wdowa, które pobiera rentę rodzinną po zmarłym mężu

- Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Tak nie jest. Bez względu na wiek prawo do dodatku mają osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Aktualna wysokość dodatku sierocego

Wysokość dodatku zmienia się co roku wraz z waloryzacją świadczeń. Od 1 marca 2026 r. dodatek sierocy do renty rodzinnej wynosić będzie 689,17 zł miesięcznie (do końca lutego 2026 r. wynosi 654,48 zł). W sytuacji, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba będąca sierotą zupełną, to każdej z tych osób przysługuje pełna kwota dodatku dla sieroty zupełnej.

Dodatek sierocy można uzyskać tylko na wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnej z urzędu. Trzeba złożyć wniosek (druk ERRD) i dołączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to należy dołączyć dokument  stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
