Wniosek o rentę wdowią: jak przygotować się do wizyty w ZUS-ie? Jakie dokumenty wziąć ze sobą?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć na specjalnym formularzu o symbolu ERWD. Można to zrobić także w każdej placówce ZUS przeznaczonej do obsługi interesantów. Jeżeli wdowa lub wdowiec będzie potrzebował wsparcia, pracownicy ZUS pomogą mu wypełnić wniosek. Jednak trzeba wiedzieć jak przygotować się do wizyty w ZUS-ie. Jakie informacje trzeba mieć i jakie dokumenty zabrać ze sobą?

Wniosek o rentę wdowią

Od 1 stycznia 2025 r. do ZUS wpłynęło ponad 298,3 tys. wniosków o rentę wdowią. Wnioski o rentę wdowią na formularzu ERWD można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS, w tradycyjnej formie papierowej w dowolnej placówce ZUS albo przesłać pocztą.

Warunek pierwszy i najważniejszy - czy masz prawo do dwóch świadczeń (renty rodzinnej po małżonku i własnego świadczenia)

- Zanim wdowa lub wdowiec złoży wniosek o rentę wdowią, powinien sprawdzić, czy ma prawo do dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty) oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Jeżeli ma prawo tylko do jednego świadczenia, najpierw powinien złożyć wniosek o drugie świadczenie: swoją emeryturę lub rentę albo rentę rodzinną po współmałżonku. Renta wdowia jest połączeniem dwóch świadczeń. Wnioskodawca sam wybiera wariant wypłaty (we wniosku): 100% renty rodzinnej i 15% własnego świadczenia albo 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej – wyjaśnia Anna Grabowska rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.



Wniosek o rentę wdowią można złożyć również wtedy, gdy prawo do drugiego świadczenia jest w trakcie ustalania. Chodzi na przykład o sytuację, gdy zainteresowana osoba pobiera własną emeryturę i ma złożony wniosek do ZUS o rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku.

Jak przygotować się do wizyty w oddziale ZUS

Jak znaleźć placówkę ZUS-u?



Najpierw trzeba wiedzieć, gdzie znajduje się oddział lub inna jednostka terenowa ZUS. Aby znaleźć adres takiej placówki można skorzystać ze specjalnie przygotowanej Wyszukiwarki oddziałów na stronie ZUS. Wystarczy wpisać nazwę swojej miejscowości, kliknąć "Szukaj" i system pokaże nam adresy oddziałów, inspektoratów i Punktów Obsługi Klienta ZUS w najbliższej okolicy. A także godziny obsługi klientów w tych placówkach.



Jakie dane trzeba znać i jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą?

- Pracownicy ZUS pomogą wypełnić wniosek o rentę wdowią. W trakcie wizyty w placówce zapytają m.in. o: PESEL, datę śmierci współmałżonka, po którym przysługuje renta rodzinna, a także o wspólność małżeńską, czyli o to, czy małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo domowe - informuje Anna Grabowska z ZUS.



Na wizytę w placówce ZUS wnioskodawca powinien wziąć ze sobą: dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, może też okazać e-Dowód dostępny w aplikacji mObywatel). Pracownik ZUS potwierdzi tożsamość i sprawdzi dane adresowe. Należy też podać numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacane świadczenie. Co ważne, jeżeli do tej pory ZUS wypłacał świadczenie za pośrednictwem poczty, to można pozostać przy tym sposobie lub zmienić sposób wypłaty świadczeń na rachunek bankowy.

Ważne Jeżeli klient ma ustalone prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, nie musi załączać żadnych dokumentów do wniosku o rentę wdowią.

Przed wizytą sprawdź na zus.pl, jeśli masz wątpliwości

Jeśli wnioskodawca ma wątpliwości, czy spełnia łącznie wszystkie warunki niezbędne do otrzymania renty wdowiej może skorzystać ze specjalnej ankiety. Jest ona dostępna na stronie internetowej ZUS.

Po wypełnieniu ankiety można też skorzystać z kalkulatora do obliczenia szacunkowej wysokości renty wdowiej.

Konto na portalu PUE/eZUS

Jeśli dana osoba zdecyduje się złożyć wniosek o rentę wdowią elektronicznie, a nie ma jeszcze konta na portalu PUE/eZUS, pracownik pomoże jej takie konto założyć. Wystarczy skontaktować się z ZUS. Nie trzeba tego robić osobiście. Można skorzystać na przykład z e-wizyty lub zadzwonić na infolinię - 22 560 16 00.

Anna Grabowska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

