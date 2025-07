Komu ZUS nie przyzna renty wdowiej. Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych

rozwiń >

ZUS ruszył z wypłatami renty wdowiej

1 lipca 2025 r. ZUS uruchomił pierwsze wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną na łączną sumę 316, 8 mln zł. Na tę wartość składa się:

• kwota świadczeń wypłacanych w 100 proc. – ok. 286, 5 mln zł oraz

• kwota świadczeń wypłacanych w 15 proc. – ok. 30,2 mln zł.



Dzięki rencie wdowiej świadczeniobiorcy zyskają średnio 352,46 zł - informuje Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego.



Kolejne wypłaty ZUS będzie realizował zarówno w terminach płatności dotychczas wypłacanych świadczeń jak i w inne dni lipca. Od sierpnia 2025 r. świadczenia w zbiegu (czyli tzw. renta wdowia) będą wypłacane łącznie w terminach płatności – 1, 6, 10, 15, 20, 25 dnia miesiąca.



ZUS informuje, że w 60 proc. przypadków zbieg świadczeń ma konstrukcję: 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia. ZUS jest jedną z instytucji, które wypłacają te świadczenia – obsłuży ok. 90 proc. wszystkich wniosków. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. do Zakładu wpłynęło ponad 978 tys. wniosków (ERWD) – najwięcej ze wszystkich instytucji.



Inne organy emerytalno-rentowe to:

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

- Biuro Emerytalne Służby Więziennej (BESW),

- Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE),

- Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA).



W lipcu 2025 r. ZUS i inne organy emerytalno-rentowe rozpoczną także wysyłkę decyzji w sprawie przyznania lub odmowy renty wdowiej.

Jedna decyzja ale czasem dwie wypłaty

Renta wdowia to połączone świadczenia, np. 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie (tzw. zbieg świadczeń). Część uprawnionych osób otrzyma świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci dostaną w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach.



Osoby te otrzymają natomiast jedną decyzję – od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. świadczenia. Druga instytucja poinformuje je o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 proc. – informuje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim oddziale ZUS-u.

Wniosek do końca lipca, to pewność wypłaty za ten miesiąc

Jeśli wniosek o rentę wdowią wpłynie do ZUS do 31 lipca 2025 r. i zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenia będą wypłacane także za lipiec. Natomiast wniosek złożony w następnych miesiącach i rozpatrzony pozytywnie spowoduje uruchomienie wypłaty od miesiąca, w którym trafi do ZUS.

Dla kogo renta wdowia

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca powinna spełnić łącznie wszystkie warunki:

1) kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna co najmniej 65 lat,

2) do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

3) nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę, 60 lat przez mężczyznę,

4) nie być obecnie w związku małżeńskim.

Komu ZUS odmówi przyznania renty wdowiej

ZUS wyda decyzję, w której odmówi ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią choć jednego ze wskazanych warunków lub jeżeli wysokość przynajmniej jednego z ustalonych świadczeń będzie równa kwocie limitu, tj. trzykrotności kwoty najniższej emerytury, lub ją przekroczy. Ograniczenie wysokości sumy świadczeń do trzykrotności kwoty najniższej emerytury zastosowano – w przypadku pierwszych wypłaconych świadczeń w zbiegu – w 4 proc. przypadków.



Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą:

a) zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego (powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury - czyli powyżej 5636,73 zł - bowiem od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura to 1878,91 zł),

b) nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego,

c) brak prawa do własnego świadczenia,

d) brak prawa do renty rodzinnej,

e) zawarcie nowego związku małżeńskiego,

f) niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

g) nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego.

Od decyzji odmownej można się odwołać do sądu

Od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej można odwołać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie będzie można złożyć za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.



Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego