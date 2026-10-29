Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.

Podwyżka wdowiej renty od 2027 roku

Wdowia renta to tak naprawdę co najmniej dwa świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane w zbiegu. Chodzi tu o własne świadczenie wdowy lub wdowca oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Aktualnie jedno z tych świadczeń przysługuje w 100%, a drugie w wysokości 15%.

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Od 1 stycznia 2027 r. organ rentowy (KRUS, ZUS) podwyższy kwotę niższego świadczenia z 15 do 25%. Nastąpi to z urzędu, dlatego seniorzy nie będą musieli składać w tej sprawie dodatkowego wniosku. To, ile w rzeczywistości wyniesie renta wdowia, zależy od wysokości pobieranych świadczeń. Górny limit renty wdowiej wynosi 5 935,47 zł i od 1 stycznia 2027 r. się nie zmieni. Jak informuje KRUS, najniższe świadczenia w efekcie podwyżki wzrosną o 197,85 zł, z 296,77 do 494,62 zł.

Jakie warunki dla świadczenia 500+?

Świadczenie uzupełniające z kolei otrzymują osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Aby je uzyskać, trzeba legitymować się odpowiednim orzeczeniem. Kwota wsparcia to maksymalnie 500 zł miesięcznie. Na rzeczywistą wysokość pomocy wpływa jednak to czy i jakie inne świadczenia finansowane ze środków publicznych otrzymuje s osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji. Jeżeli świadczenia te nie przekraczają one określonego limitu, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacą 500 zł miesięcznie. W przeciwnym razie świadczenie uzupełniające jest odpowiednia zmniejszane.

Limit dochodowy zmienia się razem z coroczną waloryzacją emerytur i rent. Od 1 marca 2026 r. kwota graniczna wynosi 2687,67 zł.

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W praktyce zatem gdy suma świadczeń ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2 187,67 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 500 zł. W sytuacji, gdy wartość tych świadczeń jest wyższa, ale nie przekracza progu 2 687,67 zł, to tzw. 500 plus zostanie odpowiednio zmniejszone.

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Czy tzw. renta wdowia wpływa na świadczenie 500+?

Tak, renta wdowia wpływa na wysokość świadczenia uzupełniającego. Osoby z niepełnosprawnościami od lat alarmują, iż świadczenie 500+ jest coraz niższe. Wprawdzie co roku podwyższana jest kwota graniczna, ale maksymalna wysokość (500 zł) nie jest podwyższana.

W praktyce wiele osób po przyznaniu renty wdowiej otrzymuje świadczenie uzupełniające w niższej wysokości albo całkowicie je traci.

„Tymczasem od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik renty wdowiej wzrośnie z 15% do 25%, co poszerzy grupę osób tracących świadczenie uzupełniające. Taki stan rzeczy prowadzi do sytuacji, w której efekt wprowadzenia renty wdowiej jest dla tych osób nieodczuwalny. W mojej ocenie taka sytuacja jest niepokojąca i może być traktowana przez część obywateli jako działanie pozorowane względem nich i podważać ich zaufanie do państwa” – podkreśla poseł Rafał Komarewicz.

W swojej interpelacji zapytał on ministerstwo rodziny m.in. o to czy w świetle podwyższenia od 1 stycznia 2027 r. wskaźnika wysokości świadczeń w zbiegu do 25% MRPiPS podtrzymuje stanowisko, iż nie są potrzebne zmiany zasad ustalania świadczenia uzupełniającego.

Wkrótce poznamy stanowisko ministerstwa rodziny w tej sprawie.

Źródło: Interpelacja nr 20332 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie utraty lub obniżenia świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w następstwie przyznania tzw. renty wdowiej/Sejm