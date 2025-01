Więcej pieniędzy dla wdów i wdowców z rentą rodzinną po małżonku i własną emeryturą lub rentą. Od lipca 2025 r. Wnioski już można składać

Wdowy i wdowcy, którzy po śmierci małżonka mają prawo do własnego świadczenia, jak i do renty rodzinnej po tym małżonku, obecnie pobierają tylko jedno świadczenie wyższe lub wybrane. Od 2025 roku osoby w takiej sytuacji mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o zwiększenie pobieranego świadczenia. Zbieg prawa do świadczeń (tzw. renta wdowia) będzie przysługiwał po spełnieniu kilku, określonych w przepisach warunków.

Większa wypłata od 2025 roku dla wdów i wdowców (emerytów i rencistów)

Od 2025 roku wdowy i wdowcy, którzy mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie do własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego wypłacanego przez ZUS, KRUS, WBE czy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, mogą zdecydować, w jaki sposób zostanie zwiększona ich dotychczasowa wypłata.



Mogą wybrać, że chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia albo całe własne świadczenie i 15 proc. renty rodzinnej.



Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone do 25 proc. Taki wybór będą miały również osoby, które mają prawo do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, jaki i renty szkoleniowej.

REKLAMA

Jakie warunki trzeba spełnić?

- By otrzymać świadczenie, należy łącznie spełnić kilka warunków. Trzeba mieć co najmniej 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka i nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Ostatni wymóg to nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim. Należy również pamiętać o tym, że prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną ustaje z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzecznika prasowa ZUS województwa podlaskiego.



Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm i Senat przepisami, wdowiec i wdowa będą będą musieli spełnić warunki określone w art. 95a ustawy o FUS, art. 33a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj.:

1) osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka;

3) nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.



Jak precyzuje ZUS, renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Jaki wniosek trzeba złożyć do ZUS-u?

REKLAMA

Aby ustalić zbieg świadczeń z rentą rodzinną, należy złożyć wniosek (ERWD). Będzie on dostępny od 1 stycznia 2025 r. na stronie internetowej ZUS-u i w każdej placówce Zakładu. Prawo do świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożony zostanie wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.



ZUS opublikował 1 stycznia 2025 r. wzór wniosku (w formacie pdf) o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (druk ERWD). Wniosek ERWD można złożyć od 1 stycznia 2025 r.

Jak radzi ZUS, aby wypełnić i wydrukować formularz na komputerze, trzeba skorzystać z pliku „Wypełnij i wydrukuj”. Najpierw trzeba zapisać plik wniosku na komputerze, a potem wypełnić w programie Adobe Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat. Bowiem - jak wyjaśnia ZUS - przeglądarki internetowe (np. Chrome, Edge, Safari, Internet Explorer) nie

zapewniają odpowiedniej walidacji i dostępności formularzy.



Wzór tego wniosku ZUS udostępnił na swojej stronie zus.pl a także we wszystkich oddziałach ZUS - od 1 stycznia 2025 r. Ponadto wzór tego wniosku w formie elektronicznej jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS.



Wniosek ERWD można składać od 1 stycznia 2025 r.



Można złożyć wniosek ERWD (w formie papierowej) w placówce ZUS i uzyskać na kopii wniosku potwierdzenie jego złożenia. Można też wysłać wniosek pocztą (tu najlepiej za potwierdzeniem odbioru). Można również złożyć wniosek elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS.

ZUS informuje, że gdy wdowa lub wdowiec ma już przyznane prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie musi dołączać żadnych dokumentów.

Ale gdy wdowa lub wdowiec nie ma dotąd złożonego wniosku o rentę rodzinną lub własne świadczenie (np. emeryturę) to musi taki wniosek złożyć (i przejść całą dalszą procedurę przyznawania tego świadczenia, by móc później się ubiegać o tzw. rentę wdowią.



W instrukcji wypełniania wniosku ERWD ZUS pisze:

Wypełnij ten wniosek, jeśli starasz się o wypłatę renty rodzinnej wraz z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, do którego masz uprawnienia oraz łącznie spełniasz warunki:

– jesteś w wieku emerytalnym (masz 60 lat, jeśli jesteś kobietą lub 65 lat, jeśli jesteś mężczyzną),

– jeśli jesteś kobietą, prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyłaś nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat, a jeśli jesteś mężczyzną, nabyłeś to prawo nie wcześniej niż w dniu ukończenia 60 lat,

– pozostawałeś we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka (wspólnie zamieszkiwaliście lub prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe lub łączył Was inny rodzaj więzi),

– nie pozostajesz obecnie w związku małżeńskim.



Ważne! Jeśli masz ustalone prawo do świadczenia w ZUS oraz w innym organie emerytalno-rentowym, dane z innego organu pozyskamy we własnym zakresie. Po ustaleniu zbiegu świadczeń, każdy organ emerytalno-rentowy wypłacał będzie odrębnie świadczenie, do którego wypłaty jest właściwy.



Ważne! Jeśli dane adresowe lub dane dotyczące sposobu wypłaty świadczenia przyznanego przez ZUS podane w tym wniosku są inne niż ostatnio zgłoszone w ZUS, dane te przyjmiemy jako obowiązujące i ich podanie potraktujemy na równi z wnioskiem o ich zmianę. Aby zmienić dane adresowe i/lub dotyczące sposobu wypłaty w innym organie rentowym musisz tam złożyć stosowny wniosek.



1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI

2. Pola wyboru zaznacz znakiem X

3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem).



Najpierw trzeba podać Dane wnioskodawcy (wdowy lub wdowca) i jego Adres zamieszkania.



Odrębna rubryka (Adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce / adres miejsca pobytu) jest przeznaczona dla wnioskodawców, którzy obecnie mieszkają za granicą, ale wcześniej mieszkali w Polsce. Osoby te jeśli nie mają obecnie adresu zamieszkania, powinny podać adres miejsca pobytu lub adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Osoby te powinny także podać Adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania lub adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce / adres miejsca pobytu.



Następnie we wniosku ERWD jest miejsce na przekazanie informacji, czy wnioskodawca:

- ma przyznaną rentę rodzinną lub ma złożony wniosek o rentę rodzinną i oczekuje na decyzję w tej sprawie,

- ma przyznane inne świadczenie lub ma złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuje na decyzję w tej sprawie.



Potem we wniosku jest miejsce na złożenie oświadczeń (poprzez zaznaczenia kwadracika TAK albo NIE), czy:



- Do dnia śmierci współmałżonka wnioskodawca pozostawał we wspólności małżeńskiej (wspólnie zamieszkiwali lub prowadzili wspólne gospodarstwo domowe lub łączył ich inny rodzaj więzi),

- wnioskodawca jest obecnie w związku małżeńskim (dotyczy nowego związku po śmierci małżonka).



Następnie jest rubryka Zakres wniosku, w którym wnioskodawca wnosi o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną i jednocześnie musi wybrać, które świadczenie chce by było wypłacane w 100% (renta rodzinna, inne własne świadczenie emerytalno-rentowe, czy wyższe świadczenie).



Dalej we wniosku ERWD jest miejsce na podanie rachunku bankowego albo miejsca zamieszkania, gdzie ma być przekazywana renta wdowia (czyli świadczenia w zbiegu).

Dalej jest miejsce na wskazanie:

- jakie załączniki są dołączane do wniosku,

- sposobu odbioru odpowiedzi (czy w placówce ZUS, samodzielnie lub przez osobę upoważnioną, czy pocztą na adres wskazany we wniosku, czy na koncie na Platformie Usług Elektroniczych (PUE) / eUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne ZUS informuje, że gdy wdowa lub wdowiec ma już przyznane prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie musi dołączać żadnych dokumentów.

Ale gdy wdowa lub wdowiec nie ma dotąd złożonego wniosku o rentę rodzinną lub własne świadczenie (np. emeryturę) to musi taki wniosek złożyć (i przejść całą dalszą procedurę przyznawania tego świadczenia, by móc później się ubiegać o tzw. rentę wdowią.

Najlepiej złożyć wniosek ERWD w placówce ZUS i uzyskać na kopii wniosku potwierdzenie jego złożenia. Można też wysłać wniosek pocztą (tu najlepiej za potwierdzeniem odbioru). Można również złożyć wniosek elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) / eZUS.

Maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu (limit tzw. renty wdowiej)

ZUS wyjaśnia, że suma świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury. Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Ważne Ile wyniesie trzykrotność najniższej emerytury w II połowie 2025 roku? Czyli limit dla renty wdowiej Obecnie (od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.) najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. A zatem jej trzykrotność (obecnie!) wynosi 5342,88 zł brutto. Ile wyniesie najniższa emerytura w połowie 2025 roku? Najprawdopodobniej 1901,71 zł brutto. Bowiem rząd postanowił, że w 2025 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent pozostanie na poziomie ustawowego minimum, czyli na poziomie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zostało to już potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Dziennik Ustaw z 26 lipca 2024 r. poz. 1122).

Według prognoz rządu – wskaźnik waloryzacji w 2025 r. - wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Jeżeli ten ( prognozowany - podkreślmy ) wskaźnik będzie prawdziwy, to kwota najniższej emerytury (także kwota renty rodzinnej, renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) wzrośnie od marca 2025 r. z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto.

Więc - prognozowana - trzykrotność tej najniższej emerytury wynosić będzie w II połowie 2025 r. (kiedy to zacznie być wypłacana renta wdowia) 5705,13 zł brutto.

- W podjęciu decyzji, jaki wariant świadczeń w zbiegu jest najkorzystniejszy, pomocą służą pracownicy ZUS-u. Emerytów lub rencistów, którzy chcą złożyć elektronicznie wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, a nie mają jeszcze konta na eZUS, zapraszamy do kontaktu się z Zakładem – zachęca Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.