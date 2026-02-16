REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ubezpieczenia społeczne » 500+ z ZUS dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jakie kryterium od 1 marca 2026 r.?

500+ z ZUS dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jakie kryterium od 1 marca 2026 r.?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 12:57
[Data aktualizacji 16 lutego 2026, 14:11]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Dla kogo tzw. 500+ z ZUS w 2026 r.?
Dla kogo tzw. 500+ z ZUS w 2026 r.?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że trzeba je zreformować, bo warte jest coraz mniej. Jaki limit będzie obowiązywał od marca 2026 r.? Kto może otrzymać tzw. 500+ z ZUS?

Znikające świadczenie z ZUS? Problemem brak dolnego limitu

W jednej z interpelacji skierowanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się nawet pomysł wprowadzenia minimalnego progu świadczenia, np. 250 zł. Poseł Piotr Kowal przypomina, iż w sytuacji, gdy osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji uzyska określone świadczenia np. rentę, to świadczenie uzupełniające jest zmniejszane. Jak podkreślono w piśmie, kwota „często wręcz jest całkowicie pomijana z powodu nieznacznego przekroczenia progu dochodowego”. Ministerstwo wkrótce odpowie na pytanie o ewentualne prace nad zmianą przepisów, które pozwoliłyby wypłacać świadczenie uzupełniające w niepomniejszanej wysokości lub z takim minimalnym progiem.

REKLAMA

REKLAMA

Z kolei poseł Henryk Smolarz zwraca uwagę na problem zmniejszania świadczenia uzupełniającego, gdy ZUS lub KRUS przyznają tzw. rentę wdowią. „Należy podkreślić, że świadczenie uzupełniające z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji ma charakter kompensacyjny i jest bezpośrednio związane z niezdolnością do samodzielnej egzystencji oraz dodatkowymi, stałymi kosztami życia, jakie ponoszą osoby z najcięższymi niepełnosprawnościami. Przyznanie tzw. renty wdowiej nie eliminuje tych kosztów, a mimo to prowadzi do ograniczenia wsparcia przeznaczonego właśnie na ich pokrycie” – argumentuje poseł.

Świadczenie uzupełniające. Co ZUS wlicza do dochodu?

Skąd wynikają te problemy? Otóż świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ma swoją wartość maksymalną, która wynosi 500 zł miesięcznie. W przypadku jednak uzyskania świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, o charakterze innym niż jednorazowe, świadczenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Świadczenia nie pomniejszają m.in. zasiłek czy dodatek pielęgnacyjny. Ale na wysokość tzw. świadczenia 500 plus mają wpływ m.in.:

REKLAMA

• zasiłek dla bezrobotnych;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• renta socjalna;

• zasiłek stały;

• zasiłek okresowy;

• emerytura z ZUS;

• świadczenie rehabilitacyjne;

wcześniejsza emerytura rolnicza i inne.

Pełny katalog świadczeń publikuje ZUS na swojej stronie internetowej.

Świadczenie uzupełniające z ZUS. Od 1 marca 2026 r. wzrasta próg dochodowy

Jeśli suma takich form wsparcia nie przekracza kwoty 2052,39 zł, to świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł. W sytuacji, gdy wartość tych świadczeń jest wyższa, ale nie przekracza progu 2552,39 zł, to skutkuje to zmniejszeniem kwoty tzw. 500 plus.

Co ważne, graniczna kwota dla możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego podlega corocznej waloryzacji. Do końca lutego 2026 r. próg ten wynosi właśnie 2552,39 zł.

Ważne

Od 1 marca 2026 limit ten będzie podwyższony o 135,28 zł i wyniesie 2 687,67 zł.

Komu przysługuje świadczenie uzupełniające z ZUS?

Przypomnijmy, iż świadczenie mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wymagane jest tu jedno z orzeczeń:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać takie wsparcie, trzeba złożyć wniosek do ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1649; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1302).

Powiązane
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Zasiłek pielęgnacyjny 2026: o tych terminach trzeba pamiętać [Przykłady]
Ważny element orzeczenia. Data powstania niepełnosprawności [Przykłady]
Ważny element orzeczenia. Data powstania niepełnosprawności [Przykłady]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Płaca minimalna 2026 oraz inne składniki wynagrodzenia z nią powiązane
16 lut 2026

Rok 2026 przyniósł - jak zwykle - zmianę w zakresie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r., płaca minimalna została ustalona na poziomie 4806 zł brutto, co stanowi wzrost o 140 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta wpływa nie tylko na pensje zasadnicze, ale na cały szereg świadczeń pracowniczych i obciążeń składkowych.
500+ z ZUS dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Jakie kryterium od 1 marca 2026 r.?
16 lut 2026

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że trzeba je zreformować, bo warte jest coraz mniej. Jaki limit będzie obowiązywał od marca 2026 r.? Kto może otrzymać tzw. 500+ z ZUS?
W czym niedziela jest gorsza od soboty. Będzie dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w niedzielę?
16 lut 2026

W czym niedziela jest gorsza od soboty? Takie pytanie zadali MRPiPS autorzy petycji dotyczącej zmiany przepisów dotyczących czasu pracy. Czy resort rozważy przedstawiony mu projekt zmian, a pracownicy już niedługo zyskają dodatkowy dzień wolny od pracy?
Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet
16 lut 2026

Rusza nabór na kursy baców i juhasów w Małopolsce. Coraz więcej kobiet interesuje się tym tradycyjnym zawodem, który pozwala zdobyć państwowe kwalifikacje i praktyczne umiejętności przy wypasie owiec oraz produkcji regionalnych serów.

REKLAMA

Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
16 lut 2026

Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.
Kolejna rewolucja w doręczeniach: ledwo ogarnęliśmy e-Doręczenia, a UE już planuje nowe przepisy
16 lut 2026

Polacy jeszcze nie oswoili się z e-Doręczeniami - w naszej niedawnej sondzie ok. 80 proc. czytelników oceniło je negatywnie. Tymczasem Komisja Europejska rozpoczęła prace nad „Unijnym aktem o doręczeniach", który ponownie zmieni reguły gry na rynku pocztowym. Polska prezydencja ogłosiła to jako sukces. Ale czy my mamy mieć powody do radości? Wątpliwe.
Liczba ofert pracy w Internecie spada. Jakie zawody znikają z rynku?
16 lut 2026

Barometr Ofert Pracy w styczniu 2026 r. spadł - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Po raz czwarty z rzędu spadła liczba publikowanych w internecie ofert pracy.
Świadczenie wspierające z ZUS. Podwyżka od 1 marca 2026 roku
16 lut 2026

Znamy już oficjalną kwotę renty socjalnej, która będzie obowiązywała od 1 marca 2026 r. To ważna informacja dla osób pobierających świadczenia wspierające. Od wysokości renty zależy bowiem kwota świadczenia z ZUS. Jakie wsparcie będzie można otrzymać?

REKLAMA

Wyrok sądu apelacyjnego. ZUS wygrał około 20 000 zł. Trzeba zwrócić emeryturę
16 lut 2026

To stosunkowo rzadka sytuacja, ale się zdarza – trzeba zwrócić do ZUS nienależną emeryturę albo rentę. Przykładem jest wypłata drugiej emerytury byłemu wojskowemu albo policjantowi. Jeżeli ma pecha i obowiązują go niekorzystne przepisy, to może mieć tylko jedną emeryturę – albo z ZUS albo mundurową. W artykule omówienie niekorzystnego wyroku, kiedy emeryt jednak przez kilka lat otrzymywał dwie emerytury (niezgodnie z przepisami).
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
16 lut 2026

Cieknący kran, problem z uszczelką, urwane gniazdko czy obraz czekający miesiącami na powieszenie – to problemy, które przestają spędzać sen z powiek seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z gminą wychodzi naprzeciw potrzebom wielu, oferując program, który zmienia jakość życia. Kto może liczyć na darmowe wsparcie „Złotej Rączki”?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA