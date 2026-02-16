Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że trzeba je zreformować, bo warte jest coraz mniej. Jaki limit będzie obowiązywał od marca 2026 r.? Kto może otrzymać tzw. 500+ z ZUS?

Znikające świadczenie z ZUS? Problemem brak dolnego limitu

W jednej z interpelacji skierowanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się nawet pomysł wprowadzenia minimalnego progu świadczenia, np. 250 zł. Poseł Piotr Kowal przypomina, iż w sytuacji, gdy osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji uzyska określone świadczenia np. rentę, to świadczenie uzupełniające jest zmniejszane. Jak podkreślono w piśmie, kwota „często wręcz jest całkowicie pomijana z powodu nieznacznego przekroczenia progu dochodowego”. Ministerstwo wkrótce odpowie na pytanie o ewentualne prace nad zmianą przepisów, które pozwoliłyby wypłacać świadczenie uzupełniające w niepomniejszanej wysokości lub z takim minimalnym progiem.

Z kolei poseł Henryk Smolarz zwraca uwagę na problem zmniejszania świadczenia uzupełniającego, gdy ZUS lub KRUS przyznają tzw. rentę wdowią. „Należy podkreślić, że świadczenie uzupełniające z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji ma charakter kompensacyjny i jest bezpośrednio związane z niezdolnością do samodzielnej egzystencji oraz dodatkowymi, stałymi kosztami życia, jakie ponoszą osoby z najcięższymi niepełnosprawnościami. Przyznanie tzw. renty wdowiej nie eliminuje tych kosztów, a mimo to prowadzi do ograniczenia wsparcia przeznaczonego właśnie na ich pokrycie” – argumentuje poseł.

Świadczenie uzupełniające. Co ZUS wlicza do dochodu?

Skąd wynikają te problemy? Otóż świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ma swoją wartość maksymalną, która wynosi 500 zł miesięcznie. W przypadku jednak uzyskania świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, o charakterze innym niż jednorazowe, świadczenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

Świadczenia nie pomniejszają m.in. zasiłek czy dodatek pielęgnacyjny. Ale na wysokość tzw. świadczenia 500 plus mają wpływ m.in.:

• zasiłek dla bezrobotnych;

• renta socjalna;

• zasiłek stały;

• zasiłek okresowy;

• emerytura z ZUS;

• świadczenie rehabilitacyjne;

• wcześniejsza emerytura rolnicza i inne.

Pełny katalog świadczeń publikuje ZUS na swojej stronie internetowej.

Świadczenie uzupełniające z ZUS. Od 1 marca 2026 r. wzrasta próg dochodowy

Jeśli suma takich form wsparcia nie przekracza kwoty 2052,39 zł, to świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł. W sytuacji, gdy wartość tych świadczeń jest wyższa, ale nie przekracza progu 2552,39 zł, to skutkuje to zmniejszeniem kwoty tzw. 500 plus.

Co ważne, graniczna kwota dla możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego podlega corocznej waloryzacji. Do końca lutego 2026 r. próg ten wynosi właśnie 2552,39 zł.

Ważne Od 1 marca 2026 limit ten będzie podwyższony o 135,28 zł i wyniesie 2 687,67 zł.

Komu przysługuje świadczenie uzupełniające z ZUS?

Przypomnijmy, iż świadczenie mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wymagane jest tu jedno z orzeczeń:

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać takie wsparcie, trzeba złożyć wniosek do ZUS.