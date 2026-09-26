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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ubezpieczenia społeczne » ZUS musi sprawdzać czy emeryt lub rencista jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu trzeba odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz

ZUS musi sprawdzać czy emeryt lub rencista jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu trzeba odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz

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26 września 2026, 09:57
ZUS czasem sprawdza czy emeryt lub rencista jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz
ZUS czasem sprawdza czy emeryt lub rencista jeszcze żyje. Na to pismo z urzędu warto odpowiedzieć i wypełnić nadesłany formularz
ZUS

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Dostałeś z ZUS-u prośbę o potwierdzenie, że żyjesz? Jeśli tak, to lepiej na nie odpowiedz, bo od tego zależy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie nadal wypłacał Ci emeryturę lub rentę.

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ZUS może sprawdzić czy żyjesz

Jeśli ZUS wypłaca tobie emeryturę lub rentę, może co jakiś czas sprawdzić czy żyjesz, a w związku z tym czy nadal przysługują ci świadczenia. To nic nadzwyczajnego, ale standardowe działanie, które ma mocne uzasadnienie w przepisach. ZUS wypłacając pieniądze pochodzące ze składek, musi zachować staranność i przekazywać je tym, którym się należą.

- Stosujemy taką praktykę jak potwierdzenie dalszego istnienia prawa do emerytury lub renty. Polega na tym, że wysyłamy do konkretnej osoby specjalny formularz z prośbą o uzupełnienie danych osobowych, własnoręczne podpisanie i odesłanie go na podany przez ZUS adres. Własnoręczność podpisu klienta powinien na formularzu potwierdzić organ administracji samorządowej, na przykład urząd gminy. Z takim formularzem można też przyjść do najbliższej placówki ZUS-u, wtedy dokument na miejscu zweryfikuje pracownik sali obsługi klientów – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

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W jakich okolicznościach ZUS może mieć wątpliwości, że żyjesz i będzie chciał to sprawdzić?

Sprawdzenie czy nadal żyjesz i czy ciągle masz prawo tego żeby otrzymywać emeryturę lub rentę, może mieć miejsce gdy:
- emerytura lub renta jest dostarczana bezpośrednio przez listonosza lub przekazywane na rachunek w banku, a korespondencja jest zwracana,
- dwukrotnie nastąpi zwrot korespondencji w innych sprawach, np. uzupełnienia niezbędnych informacji lub wyjaśnienia niezgodności danych osobowych w posiadanej dokumentacji,
- dwukrotnie nastąpi zwrot korespondencji i świadczenia z adnotacją, że dana osoba nie żyje,
- emeryt lub rencista nie zgłasza się na kilkakrotne wezwanie organu rentowego,
- nastąpi zwrot korespondencji z adnotacją urzędu pocztowego, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem,
- osoby trzecie poinformują o okolicznościach powodujących ustanie prawa do emerytury lub renty.

Formularz dla osób mieszkających w Polsce

Do klientów, którzy mieszkają w Polsce, ZUS może wysłać dwustronicowy formularz o symbolu EMR Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.

Zawiera on krótkie i proste wyjaśnienie, dlaczego trzeba go wypełnić, kto powinien to zrobić oraz jakie będą skutki, jeśli adresat nie dostarczy go do ZUS-u.

... i za granicą

ZUS może też prosić o potwierdzenie prawa do świadczenia, klientów mieszkających poza Polską. Do tych osób ZUS wysyła formularz pt. "Oświadczenia emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia”. Ten dokument powinien prawidłowo wypełnić, podpisać i odesłać emeryt, rencista bądź osoba sprawując faktyczną opiekę nad klientem ZUS-u.

- Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, który zajmuje się w opolskim oddziale ZUS przyznawaniem emerytur i rent za polsko-niemieckie okresy ubezpieczenia, przeprowadza kontrolę uprawnień do tych świadczeń raz w roku. Weryfikuje, czy osoby mieszkające za granicą, które otrzymują emeryturę na konta bankowe żyją, a więc czy ciągle mają do niej prawo. Średnio każdego roku taka weryfikacja dotyczy około 9 tysięcy emerytów i rencistów spoza Polski – informuje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim oddziale ZUS.

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Warto wypełnić formularz i odesłać do ZUS-u. Inaczej wypłaty świadczeń zostaną wstrzymane

Jeśli emeryt lub rencista, w terminie podanym przez ZUS nie dostarczy wypełnionego i podpisanego formularza (przez co należy też rozumieć ewentualny zwrot korespondencji przez pocztę z adnotacją o braku możliwości jej doręczenia i tym samym – braku możliwości uzyskania poświadczenia odbioru), to ZUS może wstrzymać wypłatę pieniędzy.

Ponadto ZUS może zamrozić wypłatę świadczenia, jeśli pieniądze nie mogą być doręczone z przyczyn niezależnych od Zakładu, czyli zwykle leżących po stronie emeryta lub rencisty. Jakie to mogą być okoliczności? Gdy klient wyprowadził się i nie podał nowego adresu lub podał adres błędny albo odmawia przyjęcia świadczenia. To może być też sytuacja, gdy adresat nie przyjmuje świadczenia w proteście przeciwko niewłaściwie wyliczonej wysokości świadczenia oraz gdy świadczeniobiorca zaginął.

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Co się dzieje z emeryturą bądź rentą, której ZUS nie może faktycznie dostarczyć?

Takie świadczenie jest zwracane do placówki ZUS-u, po czym Zakład wstrzymuje jego dalszą wypłatę. ZUS może ponownie wypłacać pieniądze od miesiąca, w którym wstrzymał wypłatę, jednak za okres nie dłuższy niż 3 lata poprzedzające bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
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