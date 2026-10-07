Pieniądze z OFE po śmierci członka rodziny. Kto może je odziedziczyć i jak je odzyskać?

Śmierć bliskiej osoby wiąże się nie tylko z formalnościami dotyczącymi spadku czy renty rodzinnej. W niektórych przypadkach po zmarłym pozostają również środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) oraz na subkoncie prowadzonym przez ZUS. Nie wszystkie środki emerytalne przepadają po śmierci ubezpieczonego. Dla rodziny szczególnie istotne jest ustalenie, czy zmarły był członkiem OFE, czy posiadał subkonto w ZUS oraz kto został wskazany jako osoba uprawniona do otrzymania środków. Zasady ich podziału są określone przepisami i nie zawsze odpowiadają zasadom dziedziczenia ustawowego.

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Czy pieniądze zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu?

Warto zacząć od podstawowego rozróżnienia. Środki zapisane na głównym koncie ubezpieczonego w ZUS co do zasady nie podlegają dziedziczeniu. Inaczej jest w przypadku środków zgromadzonych na subkoncie ZUS oraz w OFE. Subkonto w ZUS jest prowadzone od 1 maja 2011 r. Obecnie posiadają je m. in. osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., niezależnie od tego, czy są członkami OFE. Po śmierci ubezpieczonego środki zgromadzone w OFE podlegają podziałowi według szczególnych zasad. Oznacza to, że rodzina nie powinna zakładać, że wraz ze śmiercią członka OFE zgromadzony kapitał automatycznie przepada. Co istotne, środki z OFE i subkonta ZUS nie są częścią zwykłego postępowania spadkowego w każdej sytuacji. O tym, kto je otrzyma, w pierwszej kolejności decydują przepisy dotyczące podziału środków po śmierci członka funduszu.

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Kto otrzyma pieniądze z OFE po zmarłym?

Sposób podziału środków zależy przede wszystkim od sytuacji rodzinnej zmarłego oraz od tego, czy wskazał on osoby uprawnione do ich otrzymania. Szczególne znaczenie ma małżeńska wspólność majątkowa. Jeżeli w chwili śmierci członek OFE pozostawał w małżeństwie, fundusz przekazuje połowę środków zgromadzonych na jego rachunku na rachunek małżonka w OFE – w zakresie, w jakim środki te były objęte wspólnością majątkową. Nie oznacza to jednak, że druga połowa automatycznie przypada małżonkowi albo dzieciom. Środki, które nie zostały przekazane małżonkowi w ramach podziału majątku wspólnego, są następnie przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego. Jeżeli zmarły nie wskazał takich osób, środki wchodzą do spadku. To bardzo ważna różnica. Co ciekawe osobą uprawnioną do środków z OFE nie musi być wyłącznie członek najbliższej rodziny. Zmarły mógł wskazać konkretną osobę, która otrzyma środki po jego śmierci.

Co jeśli zmarły miał zarówno OFE, jak i subkonto w ZUS?

W takiej sytuacji procedura ma szczególne znaczenie. Jeżeli zmarły był członkiem OFE i posiadał również subkonto w ZUS, postępowanie dotyczące podziału środków rozpoczyna OFE. ZUS wskazuje, że w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do właściwego funduszu emerytalnego. Po dokonaniu podziału OFE przekazuje ZUS informację o osobach uprawnionych oraz o przysługujących im udziałach. Następnie ZUS dokonuje odpowiedniego podziału środków zapisanych na subkoncie. Dlatego skierowanie wniosku wyłącznie do ZUS może nie być właściwym pierwszym krokiem. Jeżeli natomiast zmarły nigdy nie był członkiem OFE albo środki z OFE zostały wcześniej przekazane na subkonto ZUS w związku z tzw. suwakiem bezpieczeństwa, procedurę rozpoczyna ZUS. W takim przypadku wniosek dotyczący środków z subkonta składa się bezpośrednio do Zakładu.

Jak sprawdzić, czy zmarły był członkiem OFE?

Zdarza się, że bliscy wiedzą, że zmarły przez wiele lat pracował i odprowadzał składki, ale nie wiedzą, czy posiadał rachunek w OFE. Tymczasem ustalenie tej informacji jest kluczowe dla wyboru właściwej procedury. ZUS wskazuje, że osoba mająca interes prawny w uzyskaniu informacji, do którego OFE należał zmarły, może zwrócić się do ZUS z wnioskiem w tej sprawie. Do wniosku należy dołączyć między innymi prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. ZUS powinien udzielić odpowiedzi w terminie do 30 dni. W praktyce oznacza to, że brak wiedzy o nazwie funduszu nie powinien być powodem rezygnacji z dochodzenia środków.

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Jakie dokumenty mogą być potrzebne?

Dokładny zakres dokumentów zależy od sytuacji konkretnej osoby. W postępowaniu mogą być potrzebne przede wszystkim:

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• akt zgonu,

• dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

• dokumenty dotyczące stosunków majątkowych małżonków,

• dokumenty potwierdzające prawo do środków,

• dokument wskazujący osoby uprawnione, jeżeli został sporządzony,

• prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia – jeżeli środki przypadły spadkobiercom.

W przypadku osób wskazanych przez zmarłego jako uprawnione sytuacja może być prostsza, ponieważ prawo do środków wynika z dyspozycji złożonej przez członka OFE.

Czy OFE albo ZUS wypłaci pieniądze automatycznie?

Nie należy zakładać, że rodzina otrzyma środki bez podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku OFE to fundusz przeprowadza procedurę podziału po otrzymaniu wymaganych dokumentów. W odniesieniu do subkonta ZUS zakład wprost wskazuje, że w przypadku, gdy nie ma OFE rozpoczynającego procedurę, podział środków następuje na wniosek osoby uprawnionej. ZUS nie może w tym zakresie działać z urzędu.

Ważne Co ważne, ZUS wskazuje obecnie, że wniosek o podział środków z subkonta po śmierci ubezpieczonego nie jest ograniczony terminem. Nie oznacza to jednak, że warto zwlekać. Im później rodzina podejmie działania, tym później ustalony zostanie krąg osób uprawnionych i przeprowadzony zostanie podział należnych środków.

Ile pieniędzy można odzyskać?

Wysokość środków zależy od historii ubezpieczeniowej zmarłego, wysokości odprowadzanych składek, okresu podlegania ubezpieczeniom oraz tego, jaka część kapitału znajdowała się w OFE lub na subkoncie ZUS. Nie można więc wskazać jednej kwoty, która przysługuje każdej rodzinie. W praktyce mogą to być zarówno niewielkie kwoty, jak i kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego samo przekonanie, że „zmarły nie miał żadnych oszczędności emerytalnych”, nie powinno kończyć sprawy. Warto najpierw ustalić, jakie środki faktycznie były zapisane na rachunku OFE i subkoncie ZUS.

Co zrobić, jeżeli fundusz lub ZUS odmawia wypłaty?

Odmowa nie zawsze oznacza, że sprawa jest zakończona. Problem może wynikać na przykład z niepełnej dokumentacji, nieprawidłowego ustalenia osób uprawnionych, błędnej oceny stosunków majątkowych małżonków albo sporu dotyczącego prawa do środków. W takiej sytuacji trzeba przede wszystkim dokładnie przeanalizować podstawę odmowy. Jeżeli sprawa dotyczy decyzji ZUS, możliwe jest jej zaskarżenie na zasadach właściwych dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Szczególnej ostrożności wymaga również sytuacja, w której rodzina otrzymała już część środków, ale ma wątpliwości, czy dokonany podział był prawidłowy – taką sytuację zawsze warto zweryfikować.