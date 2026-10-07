REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ubezpieczenia społeczne » Pieniądze z OFE po śmierci członka rodziny. Kto może je odziedziczyć i jak je odzyskać?

Pieniądze z OFE po śmierci członka rodziny. Kto może je odziedziczyć i jak je odzyskać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2026, 12:16
Radca prawny Sylwia Krysiak
Radca prawny Sylwia Krysiak
Mędrecki Wilk i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.
Kto dziedziczy pieniądze z OFE po śmierci członka rodziny?
Kto dziedziczy pieniądze z OFE po śmierci członka rodziny?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Śmierć bliskiej osoby wiąże się nie tylko z formalnościami dotyczącymi spadku czy renty rodzinnej. W niektórych przypadkach po zmarłym pozostają również środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) oraz na subkoncie prowadzonym przez ZUS. Nie wszystkie środki emerytalne przepadają po śmierci ubezpieczonego. Dla rodziny szczególnie istotne jest ustalenie, czy zmarły był członkiem OFE, czy posiadał subkonto w ZUS oraz kto został wskazany jako osoba uprawniona do otrzymania środków. Zasady ich podziału są określone przepisami i nie zawsze odpowiadają zasadom dziedziczenia ustawowego.

rozwiń >

Czy pieniądze zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu?

Warto zacząć od podstawowego rozróżnienia. Środki zapisane na głównym koncie ubezpieczonego w ZUS co do zasady nie podlegają dziedziczeniu. Inaczej jest w przypadku środków zgromadzonych na subkoncie ZUS oraz w OFE. Subkonto w ZUS jest prowadzone od 1 maja 2011 r. Obecnie posiadają je m. in. osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., niezależnie od tego, czy są członkami OFE. Po śmierci ubezpieczonego środki zgromadzone w OFE podlegają podziałowi według szczególnych zasad. Oznacza to, że rodzina nie powinna zakładać, że wraz ze śmiercią członka OFE zgromadzony kapitał automatycznie przepada. Co istotne, środki z OFE i subkonta ZUS nie są częścią zwykłego postępowania spadkowego w każdej sytuacji. O tym, kto je otrzyma, w pierwszej kolejności decydują przepisy dotyczące podziału środków po śmierci członka funduszu.

REKLAMA

REKLAMA

Kto otrzyma pieniądze z OFE po zmarłym?

Sposób podziału środków zależy przede wszystkim od sytuacji rodzinnej zmarłego oraz od tego, czy wskazał on osoby uprawnione do ich otrzymania. Szczególne znaczenie ma małżeńska wspólność majątkowa. Jeżeli w chwili śmierci członek OFE pozostawał w małżeństwie, fundusz przekazuje połowę środków zgromadzonych na jego rachunku na rachunek małżonka w OFE – w zakresie, w jakim środki te były objęte wspólnością majątkową. Nie oznacza to jednak, że druga połowa automatycznie przypada małżonkowi albo dzieciom. Środki, które nie zostały przekazane małżonkowi w ramach podziału majątku wspólnego, są następnie przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego. Jeżeli zmarły nie wskazał takich osób, środki wchodzą do spadku. To bardzo ważna różnica. Co ciekawe osobą uprawnioną do środków z OFE nie musi być wyłącznie członek najbliższej rodziny. Zmarły mógł wskazać konkretną osobę, która otrzyma środki po jego śmierci.

Co jeśli zmarły miał zarówno OFE, jak i subkonto w ZUS?

W takiej sytuacji procedura ma szczególne znaczenie. Jeżeli zmarły był członkiem OFE i posiadał również subkonto w ZUS, postępowanie dotyczące podziału środków rozpoczyna OFE. ZUS wskazuje, że w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do właściwego funduszu emerytalnego. Po dokonaniu podziału OFE przekazuje ZUS informację o osobach uprawnionych oraz o przysługujących im udziałach. Następnie ZUS dokonuje odpowiedniego podziału środków zapisanych na subkoncie. Dlatego skierowanie wniosku wyłącznie do ZUS może nie być właściwym pierwszym krokiem. Jeżeli natomiast zmarły nigdy nie był członkiem OFE albo środki z OFE zostały wcześniej przekazane na subkonto ZUS w związku z tzw. suwakiem bezpieczeństwa, procedurę rozpoczyna ZUS. W takim przypadku wniosek dotyczący środków z subkonta składa się bezpośrednio do Zakładu.

Jak sprawdzić, czy zmarły był członkiem OFE?

Zdarza się, że bliscy wiedzą, że zmarły przez wiele lat pracował i odprowadzał składki, ale nie wiedzą, czy posiadał rachunek w OFE. Tymczasem ustalenie tej informacji jest kluczowe dla wyboru właściwej procedury. ZUS wskazuje, że osoba mająca interes prawny w uzyskaniu informacji, do którego OFE należał zmarły, może zwrócić się do ZUS z wnioskiem w tej sprawie. Do wniosku należy dołączyć między innymi prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. ZUS powinien udzielić odpowiedzi w terminie do 30 dni. W praktyce oznacza to, że brak wiedzy o nazwie funduszu nie powinien być powodem rezygnacji z dochodzenia środków.

REKLAMA

Jakie dokumenty mogą być potrzebne?

Dokładny zakres dokumentów zależy od sytuacji konkretnej osoby. W postępowaniu mogą być potrzebne przede wszystkim:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• akt zgonu,

• dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

• dokumenty dotyczące stosunków majątkowych małżonków,

• dokumenty potwierdzające prawo do środków,

• dokument wskazujący osoby uprawnione, jeżeli został sporządzony,

• prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia – jeżeli środki przypadły spadkobiercom.

W przypadku osób wskazanych przez zmarłego jako uprawnione sytuacja może być prostsza, ponieważ prawo do środków wynika z dyspozycji złożonej przez członka OFE.

Czy OFE albo ZUS wypłaci pieniądze automatycznie?

Nie należy zakładać, że rodzina otrzyma środki bez podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku OFE to fundusz przeprowadza procedurę podziału po otrzymaniu wymaganych dokumentów. W odniesieniu do subkonta ZUS zakład wprost wskazuje, że w przypadku, gdy nie ma OFE rozpoczynającego procedurę, podział środków następuje na wniosek osoby uprawnionej. ZUS nie może w tym zakresie działać z urzędu.

Ważne

Co ważne, ZUS wskazuje obecnie, że wniosek o podział środków z subkonta po śmierci ubezpieczonego nie jest ograniczony terminem. Nie oznacza to jednak, że warto zwlekać. Im później rodzina podejmie działania, tym później ustalony zostanie krąg osób uprawnionych i przeprowadzony zostanie podział należnych środków.

Ile pieniędzy można odzyskać?

Wysokość środków zależy od historii ubezpieczeniowej zmarłego, wysokości odprowadzanych składek, okresu podlegania ubezpieczeniom oraz tego, jaka część kapitału znajdowała się w OFE lub na subkoncie ZUS. Nie można więc wskazać jednej kwoty, która przysługuje każdej rodzinie. W praktyce mogą to być zarówno niewielkie kwoty, jak i kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego samo przekonanie, że „zmarły nie miał żadnych oszczędności emerytalnych”, nie powinno kończyć sprawy. Warto najpierw ustalić, jakie środki faktycznie były zapisane na rachunku OFE i subkoncie ZUS.

Co zrobić, jeżeli fundusz lub ZUS odmawia wypłaty?

Odmowa nie zawsze oznacza, że sprawa jest zakończona. Problem może wynikać na przykład z niepełnej dokumentacji, nieprawidłowego ustalenia osób uprawnionych, błędnej oceny stosunków majątkowych małżonków albo sporu dotyczącego prawa do środków. W takiej sytuacji trzeba przede wszystkim dokładnie przeanalizować podstawę odmowy. Jeżeli sprawa dotyczy decyzji ZUS, możliwe jest jej zaskarżenie na zasadach właściwych dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Szczególnej ostrożności wymaga również sytuacja, w której rodzina otrzymała już część środków, ale ma wątpliwości, czy dokonany podział był prawidłowy – taką sytuację zawsze warto zweryfikować.

Powiązane
Wyrok SK 140/20 nadal nieopublikowany. Co może zrobić emeryt, aby walczyć o wyższą emeryturę?
Wyrok SK 140/20 nadal nieopublikowany. Co może zrobić emeryt, aby walczyć o wyższą emeryturę?
Czy w testamencie można zapisać konkretne rzeczy? Skutki dla spadku i zachowku
Czy w testamencie można zapisać konkretne rzeczy? Skutki dla spadku i zachowku
Odrzucenie spadku może być nieskuteczne. Jak temu zapobiec?
Odrzucenie spadku może być nieskuteczne. Jak temu zapobiec?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nawet 120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie. Zasiłek przez dodatkowy okres w razie ciężkiej choroby dziecka
07 paź 2026

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego w celu opieki nad ciężko chorym dzieckiem do lat 18. Świadczenie to będzie przysługiwało w przypadkach ciężkich chorób, niezależnie od standardowego, podstawowego limitu zasiłku opiekuńczego.
W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok
07 paź 2026

W 2027 r. dwa święta przypadają w sobotę. Dzięki art. 130 par. 2 Kodeksu pracy możliwe jest "zdobycie" 4 dni bez pracy w maju 2027 r. i trzy wolne dni na Nowy Rok.
Pieniądze z OFE po śmierci członka rodziny. Kto może je odziedziczyć i jak je odzyskać?
07 paź 2026

Śmierć bliskiej osoby wiąże się nie tylko z formalnościami dotyczącymi spadku czy renty rodzinnej. W niektórych przypadkach po zmarłym pozostają również środki zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) oraz na subkoncie prowadzonym przez ZUS. Nie wszystkie środki emerytalne przepadają po śmierci ubezpieczonego. Dla rodziny szczególnie istotne jest ustalenie, czy zmarły był członkiem OFE, czy posiadał subkonto w ZUS oraz kto został wskazany jako osoba uprawniona do otrzymania środków. Zasady ich podziału są określone przepisami i nie zawsze odpowiadają zasadom dziedziczenia ustawowego.
Umowa o świadczenie usług medycznych czy umowa o pracę? Interpretacja indywidualna GIP
07 paź 2026

Zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług medycznych przez profesjonalne podmioty branży medycznej nie oznacza stosunku pracy. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy nie ma stosunku pracy, jeśli brakuje takich cech jak podporządkowanie pracownicze, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem czy odpłatny charakter zatrudnienia.

REKLAMA

Wyrok SK 140/20 nadal nieopublikowany. Co może zrobić emeryt, aby walczyć o wyższą emeryturę?
07 paź 2026

Sprawa jest więc daleka od zakończenia. Co powinien zrobić emeryt, którego świadczenie zostało pomniejszone o wcześniej pobrane emerytury? Czy warto składać wniosek do ZUS? Czy odmowa ZUS oznacza koniec możliwości dochodzenia wyższej emerytury? I przede wszystkim – czy brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście zamyka drogę do jego zastosowania?
Czy obowiązek zwrotu środków w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE kiedyś wygasa? Czy i jaki okres przedawnienia obowiązuje w prawie polskim i na poziomie UE?
07 paź 2026

Instytucja pośrednicząca może żądać zwrotu udzielonego dofinansowania UE, ale nie bez końca. Prawo unijne wyznacza tu wyraźne granice czasowe, a polska praktyka liczenia terminów coraz częściej przegrywa z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Dla beneficjenta, który po kilku latach od zakończenia projektu dostaje wezwanie do zwrotu środków, prawidłowe wyliczenie okresu przedawnienia jest absolutnie kluczowe.
Sprzedający swoje nieruchomości nie ukryją już przed nikim za ile je kupili i sprzedali – cena sprzedaży mieszkania i domu z aktu notarialnego trafi do publicznego rejestru?
07 paź 2026

W kwietniu 2027 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, której celem jest uruchomienie nowego bezpłatnego i ogólnodostępnego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (inaczej zwanego „Portalem DOM”), który ma umożliwić każdemu zainteresowanemu dostęp do cen transakcyjnych mieszkań i domów w Polsce (również tych z rynku wtórnego) – ułatwiając tym samym podjęcie świadomej decyzji o zakupie mieszkania czy domu. Czy „dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych o cenach transakcyjnych nieruchomości”, które pochodzić będą m.in. z aktów notarialnych – będzie zatem sprowadzał się do możliwości identyfikacji ceny, po której została nabyta i sprzedana konkretna nieruchomości?
Rewolucja na cmentarzach. Rząd szykuje nowe opłaty, a samorządy dostaną wolną rękę
07 paź 2026

Polskie nekropolie czeka największa reforma od blisko siedmiu dekad. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowało projekt przepisów, które całkowicie zmienią dotychczasowe zasady zarządzania cmentarzami komunalnymi. Dla milionów Polaków oznacza to jedno: nowe cenniki i opłaty, o których wysokości zdecydują lokalni radni.

REKLAMA

Coraz więcej interwencji w sprawie umów cywilnoprawnych? Są dane MRPiPS
07 paź 2026

W ciągu pierwszych trzech miesięcy działania PIP na nowych zasadach pracownicy złożyli 1362 skargi na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne, a inspektorzy wydali 607 poleceń przekształcenia kontraktu cywilnego w etat – podało MRPiPS.
Jak wybrać metodę i określić kryteria wartościowania stanowisk pracy?
07 paź 2026

Jaka metoda wartościowania pracy będzie najskuteczniejsza u danego pracodawcy? Według jakich kryteriów wartościować stanowiska pracy? Te pytania zadaje sobie obecnie wielu pracodawców. Niestety, nie ma na nie jednej dobrej odpowiedzi.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA