Śmierć bliskiej osoby to trudny czas. Liczne formalności sprawiają, że kwestie finansowe często schodzą na dalszy plan. Jedną z nich są środki zgromadzone przez zmarłego w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) oraz na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

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Wiele osób nie wie, że pieniądze te nie przepadają wraz ze śmiercią ubezpieczonego. W określonych sytuacjach mogą zostać przekazane małżonkowi, osobom wskazanym przez zmarłego lub jego spadkobiercom. Nie zawsze konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego.

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Problem polega na tym, że OFE i ZUS co do zasady nie mają obowiązku samodzielnego poszukiwania wszystkich osób uprawnionych. To rodzina musi zainteresować się sprawą, ustalić, gdzie znajdują się środki, i złożyć odpowiedni wniosek.

Jakie środki po zmarłym podlegają dziedziczeniu?

Nie wszystkie pieniądze związane z emeryturą zmarłego mogą zostać przekazane rodzinie. Składki zapisane na podstawowym koncie emerytalnym w ZUS nie podlegają dziedziczeniu. Inaczej jest w przypadku środków zgromadzonych w OFE oraz na subkoncie prowadzonym przez ZUS.

OFE to fundusz, do którego przez lata trafiała część składki emerytalnej ubezpieczonych. W 2014 r. przeprowadzono istotne zmiany w systemie emerytalnym, w wyniku których część aktywów przeniesiono do ZUS. Nie oznacza to jednak, że środki pozostałe na rachunkach OFE utraciły możliwość przekazania osobom uprawnionym.

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Dziedziczeniu podlegają również środki zapisane na subkoncie ZUS, które funkcjonuje od 2011 r. Jest ono wyodrębnioną częścią konta ubezpieczonego, na której zapisywana jest określona część składki emerytalnej.

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Dlatego rodzina powinna sprawdzić zarówno rachunek OFE, jak i subkonto zmarłego. Pominięcie jednego z tych elementów może doprowadzić do niepełnego ustalenia należnych środków.

Kto ma prawo do pieniędzy z OFE po śmierci ubezpieczonego?

Przepisy przewidują określoną kolejność ustalania osób uprawnionych. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy zmarły pozostawał w związku małżeńskim i czy między małżonkami istniała wspólność majątkowa. Następnie ustala się, czy ubezpieczony wskazał osoby uposażone, czyli takie, którym chciał przekazać środki po swojej śmierci.

Jeżeli nie wskazał żadnych osób, zastosowanie znajdują zasady dziedziczenia.

Małżonek – wypłata transferowa

Jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim i obowiązywała między małżonkami wspólność majątkowa, współmałżonek może mieć prawo do połowy środków zgromadzonych w okresie jej trwania.

Środki są przekazywane w ramach tak zwanej wypłaty transferowej na rachunek współmałżonka w funduszu lub na jego subkonto w ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podobne zasady dotyczą środków zapisanych na subkoncie zmarłego. Pieniądze te zwiększają zapis emerytalny małżonka i mogą wpłynąć na wysokość jego przyszłego świadczenia.

Istotne znaczenie ma ustrój majątkowy małżonków. Jeżeli obowiązywała rozdzielność majątkowa, zasady przekazywania połowy środków wynikające ze wspólności majątkowej nie mają zastosowania w standardowy sposób.

Osoby uposażone – wskazane przez zmarłego

Członek OFE mógł za życia wskazać jedną lub kilka osób, które otrzymają środki po jego śmierci. Nie musiały to być osoby spokrewnione. Mógł wskazać na przykład partnera życiowego, dziecko, rodzeństwo lub przyjaciela.

Ubezpieczony mógł również określić udziały poszczególnych osób. Jeżeli wskazał kilka osób, ale nie określił udziałów, środki zasadniczo dzieli się między nie po równo.

Wskazanie osoby uposażonej nie jest tym samym co sporządzenie testamentu. To odrębna dyspozycja dotycząca konkretnych środków emerytalnych. Osoby uposażone mogą otrzymać należne pieniądze poza standardowym postępowaniem spadkowym, dzięki czemu nie muszą czekać na zakończenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Należy jednak pamiętać, że szczególne uprawnienia małżonka wynikające ze wspólności majątkowej są uwzględniane przed podziałem pozostałych środków.

Spadkobiercy

Jeżeli zmarły nie wskazał osób uposażonych, środki podlegające podziałowi na zasadach spadkowych przypadają jego spadkobiercom.

Dziedziczenie może odbywać się na podstawie ustawy lub testamentu. W przypadku dziedziczenia ustawowego zastosowanie mają ogólne zasady prawa spadkowego, określające kolejność dziedziczenia i udziały poszczególnych osób.

Aby otrzymać pieniądze, spadkobiercy muszą zazwyczaj przedstawić prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Kiedy środki po zmarłym nie są wypłacane?

Istotne znaczenie ma to, czy zmarły przed śmiercią rozpoczął już pobieranie emerytury. Po przejściu na emeryturę środki zgromadzone na koncie są uwzględniane przy ustalaniu wysokości świadczenia i stopniowo wykorzystywane do jego wypłaty.

Nie oznacza to jednak, że bliscy emeryta zawsze tracą możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy. Przepisy przewidują bowiem szczególne świadczenie – wypłatę gwarantowaną.

Wypłata gwarantowana dla bliskich emeryta

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne, które może przysługiwać osobie uprawnionej w przypadku śmierci emeryta przed upływem trzech lat od przyznania emerytury z uwzględnieniem środków zapisanych na subkoncie ZUS.

O wypłatę gwarantowaną należy wystąpić do ZUS z odpowiednim wnioskiem. Warto sprawdzić, czy zmarły wskazał osobę uprawnioną do jej otrzymania. W przypadku braku takiego wskazania zastosowanie mają szczególne zasady określone w przepisach.

Jak odzyskać środki z OFE po zmarłym?

Pierwszym krokiem powinno być ustalenie, czy zmarły był członkiem OFE i czy posiadał subkonto w ZUS.

Jeżeli rodzina nie wie, do którego funduszu należał zmarły, warto zwrócić się do ZUS o ustalenie informacji dotyczących członkostwa.

Wniosek do OFE

Jeżeli zmarły był członkiem OFE, wniosek o podział środków należy złożyć w funduszu, w którym posiadał rachunek.

Zakres dokumentacji, którą należy przedstawić wraz z wnioskiem, zależy od tego, czy wnioskodawca występuje jako małżonek, osoba uposażona czy spadkobierca.

Po ustaleniu osób uprawnionych i wysokości należnych im środków fundusz przeprowadza odpowiedni podział. Przekazuje również do ZUS informacje potrzebne do rozliczenia środków zapisanych na subkoncie zmarłego. Zgodnie z opisywaną procedurą OFE przekazuje takie informacje w terminie 14 dni.

Wniosek bezpośrednio do ZUS

Jeżeli zmarły posiadał wyłącznie subkonto w ZUS i nie był członkiem OFE, wniosek składa się bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS weryfikuje dane ubezpieczonego, ustala osoby uprawnione i określa wysokość należnych im środków. W zależności od sytuacji konieczne jest przedstawienie aktu zgonu, aktu małżeństwa lub dokumentów potwierdzających nabycie spadku.

Najczęstsze problemy przy odzyskiwaniu środków

Chociaż zasady podziału pieniędzy po śmierci ubezpieczonego są określone w przepisach, w praktyce rodziny mogą napotkać różne trudności.

Do najczęstszych problemów należą:

• brak wiedzy o tym, że zmarły posiadał rachunek w OFE lub subkonto w ZUS;

• niekompletna dokumentacja i konieczność uzupełniania wniosków;

• nieprawidłowe ustalenie kręgu osób uprawnionych;

• pominięcie dyspozycji złożonej przez zmarłego;

• błędne ustalenie udziałów poszczególnych osób;

• wątpliwości dotyczące wspólności lub rozdzielności majątkowej małżonków;

• opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków.

Szczególnie skomplikowane bywają sprawy, w których zmarły był kilkukrotnie żonaty lub zamężny, pozostawał po rozwodzie, ustanowił rozdzielność majątkową albo pozostawił testament.

Czy można zakwestionować decyzję OFE lub ZUS?

Tak. Osoby uprawnione nie muszą akceptować każdego stanowiska przedstawionego przez fundusz lub ZUS.

Jeżeli instytucja odmówiła wypłaty, nie uwzględniła osoby uposażonej albo błędnie ustaliła wysokość należnych środków, warto zażądać pisemnego uzasadnienia i sprawdzić podstawy takiego rozstrzygnięcia.

Od decyzji ZUS, w przypadkach przewidzianych przepisami, przysługuje odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych. Kluczowe znaczenie mają odpowiednie dokumenty, dowody i argumenty wskazujące na nieprawidłowość rozstrzygnięcia.

Co zrobić, aby odzyskać należne pieniądze? Praktyczna lista

Rodzina, która podejrzewa, że zmarły pozostawił środki w OFE lub na subkoncie ZUS, powinna:

1. Sprawdzić dokumenty zmarłego – poszukać korespondencji z OFE i ZUS oraz informacji o stanie rachunków.

2. Ustalić członkostwo w OFE – w razie braku informacji skontaktować się z ZUS.

3. Sprawdzić subkonto ZUS – część środków mogła zostać przeniesiona z OFE w ramach suwaka bezpieczeństwa.

4. Ustalić osoby uprawnione – sprawdzić, czy zmarły wskazał osoby uposażone i czy istniała wspólność majątkowa małżeńska.

5. Przygotować dokumenty – zgromadzić akt zgonu, dokumenty dotyczące małżeństwa oraz ewentualne dokumenty spadkowe.

6. Złożyć odpowiedni wniosek – do OFE, ZUS lub obu instytucji, zależnie od sytuacji.

7. Monitorować postępowanie – zachować potwierdzenia złożenia dokumentów i reagować na wezwania instytucji.

Ważne Nie zawsze konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Osoby wskazane przez zmarłego jako uposażone mogą ubiegać się o należne środki na podstawie odrębnej procedury.

Podsumowanie – środki z OFE po śmierci bliskiego nie muszą przepadać

Śmierć członka rodziny nie oznacza automatycznej utraty pieniędzy zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym lub na subkoncie w ZUS. W określonych sytuacjach środki te mogą zostać przekazane małżonkowi, osobom wskazanym przez zmarłego albo jego spadkobiercom.

Najważniejsze jest ustalenie, gdzie znajdują się pieniądze, czy zmarły wskazał osoby uposażone oraz jaki ustrój majątkowy obowiązywał w jego małżeństwie. Warto również sprawdzić możliwość uzyskania wypłaty gwarantowanej, jeżeli zmarły pobierał już emeryturę.

Dlatego po śmierci bliskiej osoby warto sprawdzić nie tylko jej rachunki bankowe, polisy ubezpieczeniowe i majątek podlegający dziedziczeniu, ale również środki zgromadzone w OFE i na subkoncie ZUS. Mogą to być dodatkowe pieniądze, które zgodnie z prawem należą się rodzinie.