REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Abonament RTV 2026 - lista zwolnień. Seniorzy 75+ i 60+, limit emerytury, osoby z niepełnosprawnościami i inni. Te dokumenty trzeba przynieść na Pocztę i złożyć oświadczenie

Abonament RTV 2026 - lista zwolnień. Seniorzy 75+ i 60+, limit emerytury, osoby z niepełnosprawnościami i inni. Te dokumenty trzeba przynieść na Pocztę i złożyć oświadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 marca 2026, 16:44
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych
Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2025 roku. Jak skorzystać ze zwolnienia: dokumenty, oświadczenie. Seniorzy (75 i 60 lat), osoby z niepełnosprawnościami i inni
Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

Kto jest zwolniony z obowiązku płacenia abonamentu RTV w 2026 roku? Jakie dokumenty trzeba mieć, by potwierdzić prawo do zwolnienia? Co trzeba zrobić aby skorzystać ze zwolnienia? Wyjaśniamy.

Kto jest zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty abonamentowej za telewizor lub radio? Jakie dokumenty potwierdzają prawo do zwolnienia

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych:

1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku ww. osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

2) osoby, które ukończyły 75 lat - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończyła 75 lat; w przypadku tych osób uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Jak informuje Poczta Polska, seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i  dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z  uiszczania opłat abonamentowych. Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w  placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z  mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

Natomiast pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w  dowolnej placówce pocztowej i  przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia.

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub ww. obustronnym upośledzeniu słuchu albo zaświadczenie wystawione przez zakład  opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry,

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry.

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
W 2025 roku zwolnienie dotyczyło osób, których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4090,86 zł brutto - to jest 50% z kwoty 8181,72 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2024 roku (zob. obwieszczenie Prezesa GUS z 11 lutego 2025 r.).

Ważne

W 2026 r. zwolnienie dotyczy osób (mające ukończone 60 lat oraz ustalone prawo do emerytury), których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4451,78 zł brutto - to jest 50% z kwoty 8 903,56 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2025 roku (zob. obwieszczenie Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r.).

W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku. Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej,

7) osoby:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (chodzi tu m.in. o takie świadczenia jak: zasiłki stały, okresowy, celowy, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, świadczenia dla uchodźców, wynagrodzenie dla opiekuna) - w przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego (np. regionalnego ośrodka polityki społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, czy ośrodka interwencji kryzysowej)

b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - w przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest decyzja wójta, burmistrza albo prezydent miasta o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

W 2026 roku (na pewno do 31 października) kryterium dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zobacz również:

c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego,

d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,

e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych - w przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego.

8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

REKLAMA

Ważne

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, ww. zwolnienia od opłat abonamentowych (z wyjątkiem zwolnienia z tytułu ukończenia 75 lat) przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym przedstawiono w  placówce pocztowej Poczty Polskiej (tzw. operatora wyznaczonego) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia. 
W przypadku zwolnień okresowych należy pamiętać o konieczności zgłoszenia posiadania uprawnień na kolejny okres. Brak takiego zgłoszenia skutkuje koniecznością wnoszenia opłat abonamentowych za kolejne okresy.

Ponadto na podstawie innych przepisów odrębnych ustaw, z obowiązku płacenia abonamentu RTV zwolnieni są także:  

1) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U.2021.1656 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona  przez organ emerytalno-rentowy;

2) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja osoby represjonowanej;

3) członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym albo inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym;

4) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja osoby represjonowanej;

5) członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.2021.1658 t.j.).
W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny;

6) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U.2021.1774 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej;

7) osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2020.2055 t.j.). W przypadku tych osób dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty abonamentowej jest legitymacja weterana poszkodowanego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwolnienie z abonamentu RTV - oświadczenie

Jak już wyżej wskazano, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, ww. zwolnienia od opłat abonamentowych (z wyjątkiem zwolnienia z tytułu ukończenia 75 lat) przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w  którym przedstawiono w  placówce pocztowej Poczty Polskiej SA oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia. 
W przypadku zwolnień okresowych należy pamiętać o konieczności zgłoszenia posiadania uprawnień na kolejny okres. Brak takiego zgłoszenia skutkuje koniecznością wnoszenia opłat abonamentowych za kolejne okresy.

Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są określone w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tekst jednolity z 12 marca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 480; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1128). W tym samym rozporządzeniu określony jest też wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych (z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 lat), mają też ustawowy obowiązek zgłosić w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia - w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. 

Podstawa prawna: 
- ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 85, poz. 728 - tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 1585),
- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tekst jednolity z 12 marca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r., poz. 480; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1128).

oprac. Paweł Huczko

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wiata samochodowa (lub drewutnia) sąsiada w niewielkiej odległości od granicy nieruchomości lub okien Twojego domu niezgodna z przepisami – koniec ze spalinami samochodu sąsiada w Twoim domu i cieniem w Twoim ogrodzie
21 mar 2026

Choć zadaszenie miejsca postojowego wydaje się nieskomplikowane od strony technicznej – zdecydowanie nie jest takie w świetle prawa budowlanego i w praktyce – wiele wiat (zarówno tych samochodowych, jak i przeznaczonych do przechowywania drewna) znajdujących się przy polskich domach, posadowionych jest niezgodnie z przepisami i może zostać zakwalifikowanych jako samowola budowlana, która może znacznie uszczuplić portfel właściciela takiej wiaty. Zabronione jest zwłaszcza „stawianie” wiat w zbyt bliskiej odległości od granicy nieruchomości i okien domu sąsiada (co jest częstą praktyką).
Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
21 mar 2026

Po roku obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym przeprowadzono przegląd jej stosowania oraz zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów wskazuje możliwe kierunki zmian, których celem jest m.in. skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i usprawnienie działania systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.
Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Niemczech
20 mar 2026

Krajowy Naczelny Sąd Administracyjny właśnie nakazał polskiemu urzędowi stanu cywilnego wpisanie do polskiego rejestru niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. To pierwsza taka decyzja polskiego sądu - podjęta bez jakiejkolwiek zmiany ustawy czy konstytucji. Wyrok wywołuje burzę, ale nie po raz pierwszy w tej sprawie - zajmował się nią już TSUE, którego NSA wcześniej pytał o zdanie.

REKLAMA

„Ktoś używa Twojego pseudonimu". Ukradli mi nazwę, którą budowałem przez sześć lat. Jak uniknąć utraty tożsamości w sieci?
20 mar 2026

Pewnego dnia dostałem wiadomość od słuchacza, który pogratulował mi nowego singla. Ucieszyłem się i jednocześnie zdziwiłem, bo niczego ostatnio nie publikowałem. Skorzystałem z YouTube - wpisałem swój pseudonim, posortowałem wyniki od najnowszych i... zamarłem.
Problemy z systemem paszportowym. MSWiA usuwa awarię
20 mar 2026

W piątek występują na terenie całego kraju utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych. Zakłócenia dotyczą składania wniosków przez osoby dorosłe - poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
Wcześniejszy termin wypłaty trzynastki. Emeryci i renciści otrzymają świadczenie przed Wielkanocą
20 mar 2026

Wkrótce ZUS zacznie wypłacać emerytom i rencistom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Trzynastka wynosi 1978,49 zł brutto i nie podlega egzekucji i potrąceniu. Sprawdź, w jakich terminach ZUS wypłaci świadczenie.
Nie tylko gastroskopia i rezonans. Pacjenci boją się zmian zapowiadanych przez NFZ
19 mar 2026

Zmian finansowania nadwykonań obawiają się nie tylko pacjenci, ale też lekarze. Nie brakuje opinii, iż zapłacą za nie pacjenci, wydłużą się kolejki, a nowe zasady faktycznie oznaczają powrót limitów.

REKLAMA

Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
19 mar 2026

Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.
Bezpłatne leki. Czy przysługują z orzeczeniem o niepełnosprawności?
19 mar 2026

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania w aptece bezpłatnego leku. Prawo to przysługuje bowiem głównie ze względu na wiek. Jakie są aktualne przepisy? Gdzie można szukać dofinansowania do leków i sprzętu?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA