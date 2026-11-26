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Uchwała Rady Ministrów dot. finansowania Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 25 listopada 2026 r. wieczorem w Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów z tego samego dnia ws. podjęcia środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała ta tego samego dnia weszła w życie.



Stwierdzono w niej, że funkcjonowanie Trybunału jest „poważnie zagrożone w sferze realizacji wydatków budżetowych wskutek wstrzymania przez Narodowy Bank Polski wszelkich zleceń płatniczych dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego”.



O wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych dotyczących rachunków TK bank centralny poinformował w ubiegłym tygodniu.



Jak zaznaczono w uchwale rządu, „w związku z sytuacją kryzysową związaną z funkcjonowaniem TK”, Rada Ministrów uznała za konieczne „podjęcie przez premiera i ministra finansów „»adekwatnych działań« w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku publicznego”.



Wykonanie tej uchwały powierzono Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Finansów i Gospodarki.

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Premier Tusk polecił by Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Minister Domański zabezpieczy środki na ten cel

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w czwartkowym wpisie na platformie X, że „premier Donald Tusk wydał dyspozycję, by Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniał finansowanie Trybunału Konstytucyjnego”. Dodał, że „środki na ten cel zabezpieczy minister finansów”. „Państwo musi działać” - podkreślił Szłapka.



Niedługo później - również we wpisie na X - wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że otrzymał od szefa rządu „polecenie zabezpieczenia finansowania Trybunału Konstytucyjnego”.



„Blokada rachunków przez NBP nie może paraliżować państwa” - napisał szef MF i zapewnił, że TK „będzie działał”, dodając, że środki zostaną zapewnione za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Komentarz ministra sprawiedliwości

- To jest dobry krok, żebyśmy nie paraliżowali instytucji, którą właśnie odbudowujemy - ocenił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, pytany o sprawę podczas czwartkowej konferencji prasowej w Białymstoku.



Zaznaczył, że „działania NBP są stricte polityczne. - NBP nie jest od tego, żeby oceniać, jacy sędziowie są właściwi w budynku Trybunału - podkreślił Żurek. Dodał, że NBP nie wskazał w swoim stanowisku ws. wstrzymania przyjmowania zleceń płatniczych dot. rachunków TK „żadnej podstawy prawnej” tej decyzji.



- Ci uzurpatorzy, ta Anna Korwin-Piotrowska, jeżeli przyjmie pieniądze od rządu Tuska, (to) będzie oznaczało, że bezpośrednio podlega Tuskowi - mówił z kolei Bogdan Święczkowski, który pojawił się w czwartek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił przy tym, że TK jest instytucją autonomiczną, niepodlegającą w żadnym wypadku rządowi, także w zakresie finansowania. - Te kolejne decyzje Tuska, rządu polskiego, są całkowicie bezprawnymi decyzjami - dodał Święczkowski.

BGK odmawia komentarza: to tajemnica bankowa

BGK w odpowiedzi na pytania PAP przekazał natomiast, że jest instytucją finansową i nie odnosi się do szczegółów relacji ani ewentualnych uzgodnień pomiędzy stronami. „Część informacji pozostaje objęta tajemnicą bankową, co ogranicza zakres komentarzy, jakie możemy przekazywać publicznie. BGK będzie podejmował działania w zakresie wynikającym z jego roli, kompetencji oraz dostępnych instrumentów” - przekazał bank.



Podkreślił, że zapewnia klientom i partnerom dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych wspierających prowadzenie działalności i realizację projektów. „Jednym z nich jest np. rachunek pomocniczy, przeznaczony dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego” - dodało biuro prasowe BGK.



Bank przypomniał, że współpracuje z organami władzy publicznej, w tym organami administracji rządowej, organami kontroli państwowej oraz sądami.



Także członek zarządu BGK Jakub Jaworowski, pytany o sprawę przez PAP w Krakowie, odparł, że bank nie komentuje relacji z instytucjami państwowymi. - A jeśli chodzi o relacje z obecnymi lub potencjalnymi klientami, to jesteśmy objęci tajemnicą bankową i nie możemy w tej sprawie zbyt wiele mówić - dodał.

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Mec. Pilawska: przeniesienie obsługi finansowej TK do Banku Gospodarstwa Krajowego jest prawnie sporne

Mecenas Karolina Pilawska oceniła w połowie listopada, że przeniesienie obsługi do Banku Gospodarstwa Krajowego jest prawnie sporne. Wyjaśniła, że choć ustawa o finansach publicznych wskazuje NBP i BGK jako banki obsługujące budżet państwa, to zmiana banku dla jednostki budżetowej wymagałaby podstawy w przepisach i nowej umowy rachunku. „Nowy bank stanąłby przed tym samym pytaniem: kto może tę umowę podpisać i składać dyspozycje” - zaznaczyła.

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Jak doszło do wstrzymania obsługi finansowej TK przez NBP

Argumentując ubiegłotygodniową decyzję o wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału, bank centralny przekazał, że „za uzasadnione uznane zostały wątpliwości co do właściwej reprezentacji TK w stosunkach z NBP”. Jednocześnie bank centralny zaznaczył wówczas, że nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania TK.



W przedstawionym wówczas stanowisku NBP wskazał, że 2 listopada br. prezes TK Bogdan Święczkowski złożył w banku centralnym oświadczenie dotyczące reprezentacji TK (wskazał osoby uprawnione) w relacjach z NBP w związku z realizacją umowy rachunku bankowego. Jednocześnie 6 listopada br. zostały przekazane do NBP dokumenty, podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, wskazujące na inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami na rachunkach bankowych TK prowadzonych przez NBP.



Bank centralny uznał w związku z tym, że doszło do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów, dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK.



20 listopada 2026 r. NBP zwrócił się do Święczkowskiego i Korwin-Piotrowskiej, aby w celu rozstrzygnięcia sporu o zarządzanie rachunkami TK skierowali powództwa do sądu. Oboje skierowali do banku centralnego pisma z odpowiedzią na to polecenie.



Korwin-Piotrowska zaznaczyła w swoim piśmie, że „powództwo o ustalenie nie służy abstrakcyjnemu rozstrzyganiu sporów o wykonywanie funkcji w organie konstytucyjnym”. „Jego dopuszczalność i zasadność zależą od przedmiotu żądania oraz istnienia interesu prawnego w ustaleniu określonego stosunku prawnego lub prawa. Czym innym jest spór o wykonanie umowy rachunku bankowego, czym innym zaś żądanie wskazania przez sąd cywilny osoby uprawnionej do wykonywania kompetencji prezesa Trybunału” - wskazała.



Jednocześnie wyznaczyła prezesowi NBP termin trzech dni roboczych na przekazanie stanowiska w sprawie. „Stanowisko to powinno określać podstawę prawną, zakres i przyczyny każdego nadal stosowanego ograniczenia, a także wyjaśniać, dlaczego nie wystarczają rozwiązania mniej dolegliwe” - napisała.



Także w piśmie pełnomocnika Święczkowskiego - mec. Krzysztofa Wąsowskiego - wezwano NBP do udostępnienia w terminie trzech dni dokumentacji stanowiącej podstawę decyzji o wstrzymaniu obsługi rachunku TK. „Prezes TK nie ma obowiązku pozywać Banku po to, aby dowieść, że Prezydent RP skutecznie wykonał przysługującą mu prerogatywę” - czytamy w tym piśmie w odniesieniu do aktu powołania Święczkowskiego na prezesa TK.



Następnie - w środę - na stronie Trybunału Konstytucyjnego zamieszczono pismo Korwin-Piotrowskiej do prezesa NBP Adama Glapińskiego, w którym wezwała ona bank centralny do odblokowania rachunków TK, wskazując siebie jako osobę umocowaną do takich dyspozycji.



Pismo w analogicznej kwestii skierował do prezesa Glapińskiego oraz zarządu NBP pełnomocnik prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, twierdząc, że to Święczkowski jest w tym kontekście osobą uprawnioną.



30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski uznał to za uzurpację.



10 listopada zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK zostało uchylone przez Sąd Najwyższy. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła wówczas, że orzeczenia SN nie mają wpływu na zawieszenia, które kontroluje „tylko sąd dyscyplinarny TK”.



Niezależnie od zarządzonych przerw w czynnościach prezesa i wiceprezesa zgromadzenie sędziów w TK uchyliło tydzień temu immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego w związku z przesłanymi jeszcze w końcu października przez prokuratora generalnego wnioskami o zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Takie decyzje zgromadzenia wiążą się także z obniżeniem uposażeń obu sędziów, a także z ich zawieszeniem - niezależnie od poprzednich decyzji TK w tym zakresie - w wykonywaniu czynności.



Święczkowski oświadczył w ubiegłym tygodniu, że „nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały”. - W żadnym wypadku nie jestem zawieszony - podkreślał.

(PAP)ef/ jls/ juka/ mick/ ugw/ rbk/ mhr/

Podstawa prawna: Uchwała nr 244 Rady Ministrów z 25 listopada 2026 r. w sprawie podjęcia środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego - Monitor Polski 2026 r. poz. 1178.