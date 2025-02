Mieszkania od rządu już w 2025 r. (wybudują gminy). 3 przywileje dla osób niepełnosprawnych i emerytów

8000 mieszkań komunalnych chce w 2025 r. wybudować rząd (za pośrednictwem gmin). W kolejnych latach mieszkań będzie więcej. Z mieszkaniami wiążą się przywileje dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Przywileje dotyczą pierwszeństwa w korzystaniu z lokali oraz możliwości korzystnego „przeskoczenia” ze zbyt dużego dla np. emeryta jego mieszkania własnościowego do mniejszego wynajętego od gminy (przy zachowaniu własności własnego mieszkania – ma być wynajęte gminie).

Np. seniorzy będą mieli dwa przywileje:

Przywilej 1 Prawo pierwszeństwa co do wynajmu mieszkań gminnych. To mają być mieszkania ze specjalnymi ułatwianiami niezbędnymi osobom niepełnosprawnym i seniorom

Przywilej 2 oraz umożliwienie przeprowadzki z dotychczas zajmowanego lokalu do lokalu gminnego.

Rząd posługuje się pojęciem „osoba starsza”. Czy rząd określi też limit wiek powyżej którego jaki wiek ma mieć osoba, którym przyznane zostaną przywileje? 75+ a może 80+? Jaki stopień niepełnosprawności będzie dawał te przywileje?

Przywileje dla osób niepełnosprawnych i emerytów - "przeskoczenie" z większego do mniejszego mieszkania

Ciekawy jest Przywilej 3. Czytamy w deklaracjach rządu- "osoba starsza będzie mogła wydzierżawić swoje mieszkanie gminie, w zamian uzyskując możliwość wynajęcia dostosowanego do jej potrzeb mieszkania komunalnego".



Przykład Emeryt (wdowiec) mieszka w starym mieszkaniu o powierzchni 65 m2 (trzy pokoje, jasna osobna kuchnia), Nie potrzebuje tak dużej powierzchni mieszkania. Wynajmie je gminie za 2700 zł. Sam otrzyma mieszkanie 42 m2 z dwoma pokojami, za które zapłaci miesięcznie 1900 zł czynszu.

Zapamiętaj te pojęcia: "mieszkalnictwo społeczne 2025 r. i komunalne 2025 r."

Podczas konferencji prasowej szef MRiT przedstawił główne założenia nowej strategii mieszkalnictwa, przewidującej co najmniej 2,5-krotnie więcej środków dla gmin na mieszkalnictwo społeczne i komunalne, ograniczenie możliwości wsparcia zakupu mieszkań do rynku wtórnego i wprowadzenie instytucji inwestorów społecznych.

Pierwszym komponentem programu jest wsparcie mieszkalnictwa komunalnego i społecznego. Resort rozwoju chce na to w 2025 r. przeznaczyć 2,5 mld zł. Założono, że pula ta pozwoli na sfinansowanie do 15 tys. mieszkań komunalnych oraz tych budowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i społeczne towarzystwa budownictwa społecznego. "W kolejnych latach planujemy wydatkowanie jeszcze wyższych kwot" - zapowiedział minister Paszyk. Dodał, że te 2,5 mld zł będę przeznaczone nie tylko na budowę, ale też na remonty i modernizację istniejących już zasobów.

Mieszkania własnościowe 2025 r.

Drugim komponentem strategii jest wsparcie mieszkalnictwa własnościowego. "Tam, gdzie nie ma żadnych form budownictwa społecznego chcemy wspierać zakup domów z rynku wtórnego, a także zakup działki i budowę domów metodą gospodarczą" - wyjaśnił Paszyk. W przypadku zakupu mieszkań z rynku wtórnego nabywcy będą musieli zmieścić się w ustalonych limitach ceny metra kwadratowego. Limit wynosi do 10 tys. zł, a w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu - do 11 tys. zł. .Gminy będą mogły podnieść ten limit ceny, samodzielnie kształtując politykę mieszkaniową - poinformował Paszyk.