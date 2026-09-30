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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ulgi dla seniora » Co z MOPS dla osób 60+ i 65+ w 2026 roku? [5 przykładów]

Co z MOPS dla osób 60+ i 65+ w 2026 roku? [5 przykładów]

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30 września 2026, 11:50
[Data aktualizacji 30 września 2026, 11:51]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Czy osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać świadczenia w MOPS?
Czy osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać świadczenia w MOPS?
Shutterstock

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Ośrodki pomocy społecznej wypłacają różnorodne świadczenia pieniężne m.in. osobom z niepełnosprawnością, doświadczającym ciężkich chorób czy zdarzeń losowych. Czy seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny również mogą uzyskać jakieś wsparcie? Oto przykładowe świadczenia pieniężne na 2026 rok!

Zasiłek stały dla seniora

Zasiłek stały ośrodki pomocy społecznej wypłacają nie tylko osobom ze znaczną czy umiarkowaną niepełnosprawnością. Świadczenie to przysługuje również osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku. Takimi w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

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W przypadku zasiłku ważne jest spełnianie kryterium dochodowego. Dla osoby samotnie gospodarującej wynosi ono 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł. Jeśli zatem senior uzyska z ZUS emeryturę w wysokości przekraczającej próg dochodowy, to zasiłek stały nie będzie przysługiwał.

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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał w wyroku z 21 października 2016 r. (IV SA/Gl 112/16), iż emerytura, która nie przekracza kryterium dochodowego nie pozbawia prawa do zasiłku stałego, jeżeli spełnione są pozostałe warunki.

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Ważne

Od osiąganego dochodu zależy również wysokość zasiłku. W 2026 r. maksymalnie jest to 1229 zł.

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Zasiłek okresowy dla osoby w wieku emerytalnym

To istotne świadczenie z pomocy społecznej, które można otrzymać przy niskich dochodach (tutaj również trzeba spełniać kryteria ustawowe). Wypłaca się je m.in. ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność czy bezrobocie. MOPS może też wypłacić zasiłek okresowy w oczekiwaniu na przyznanie np. renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy stopnia niepełnosprawności w (przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON).

Kwotę i okres pobierania zasiłku ustala gmina w oparciu o daną sytuację. Sposób wyliczania minimalnej i maksymalnej wysokości zasiłku okresowego określa ustawa o pomocy społecznej.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy służy zaspokojeniu niezbędnej potrzeby bytowej. Jeśli dochody seniora nie przekraczają wymaganych progów dochodowych, to ośrodek pomocy społecznej może wypłacić zasiłek np. na leki, opał, odzież. Jest to świadczenie fakultatywne, a wypłata i wysokość udzielonej pomocy zależą m.in. od możliwości finansowych danej gminy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomimo przekroczenia kryterium dochodowego można przyznać specjalny zasiłek celowy.

Karta Dużej Rodziny również dla emeryta

Karta Dużej rodziny umożliwia skorzystanie z wielu zniżek. Jej posiadacze mają prawo m.in. do tańszych biletów PKP, bezpłatnego wstępu do parków narodowych, dodatkowych ulg w opłatach paszportowych. Ponadto wielu partnerów programu oferuje tańsze zakupy. KDR może posiadać również senior. Przepisy ustawowe nie określają bowiem wieku rodzica. Ważne by miał on na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. We wniosku o przyznanie karty rodzic oświadcza, iż że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Dodatek mieszkaniowy dla osoby starszej

W przypadku problemów z opłacaniem czynszu warto sprawdzić czy nie przysługuje nam dodatek mieszkaniowy. Senior może uzyskać takie wsparcie, jeśli (łącznie):

• ma niski dochód

• posiada tytuł prawny do lokalu

• spełnia kryterium metrażowe.

Obecnie (od 9 lutego 2026 r.) kryteria dochodowe dla dodatku mieszkaniowego wynoszą 3561,42 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 2671,07 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Warto jednak o szczegóły dopytać w MOPS. Gminy mogą bowiem podwyższyć progi dochodowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 639; ost. zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 986);

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1335);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1512).

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

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Źródło: INFOR
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