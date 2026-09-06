REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ulgi dla seniora » Jakie prawa przysługują seniorom? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+

Jakie prawa przysługują seniorom? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 września 2026, 15:15
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jaka pomoc dla seniorów w 2026 roku?
Jaka pomoc dla seniorów w 2026 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kim jest senior? Z jakich ulg i świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+, 65+, 70+ czy 75+? Od czego zależy rodzaj możliwego wsparcia osób starszych w Polsce? Poniżej najważniejsze informacje i aktualne kwoty!

rozwiń >

Kim tak naprawdę jest senior?

Słowo senior w potocznym rozumieniu oznacza osobę starszą. Trudno określić tu jedną granicę wiekową decydującą o tym czy ktoś już jest seniorem, czy jeszcze nie. Sporo zależy od konkretnej sytuacji. Często mianem „seniora” bądź „seniorki” określa się osoby w wieku powyżej 60 lat. Przykładowo „osobą starszą” w rozumieniu ustawy o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej jest właśnie osoba, która ukończyła 60. rok życia.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie przywileje przysługują osobom starszym w Polsce?

Zakres wsparcia osób starszych w głównej mierze zależy od konkretnego przypadku wynikającego z niepełnosprawności czy trudnej sytuacji. Poniżej prezentujemy przydatną listę uprawnień oraz programów, ulg i zasiłków, z których mogą korzystać seniorzy w Polsce.

Senior w rodzinie

Osoby starsze mają prawem rodzinnym zagwarantowanych kilka ważnych uprawnień m.in. prawo do kontaktów z wnukami. Gdy senior znajduje się w niedostatku i nie sprzeciwiają się temu zasady współżycia społecznego, to może otrzymywać alimenty od swoich dzieci czy wnuków.

Zobacz również:

Ulgi w opłatach

Osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione (automatycznie) z abonamentu RTV. Ze zwolnienia z opłat korzystają też osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS. W takim przypadku trzeba na poczcie złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.

REKLAMA

Warto wspomnieć, iż osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat, korzystają ze zwolnienia z opłaty za wydanie dokumentu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Bezpłatne leki dla seniorów 65+

Ważnym prawem osób 65+ jest możliwość zakupu bezpłatnych leków. Uprawnienie to przysługuje seniorom, którzy ukończyli już 65 lat i mają rozpoznane schorzenia zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją. Ponadto lek powinien znajdować się w wykazie "D1" lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia.

Jakie ulgi i prawa ma senior w podróży?

Osoby z ograniczoną mobilnością mogą korzystać z pomocy na peronach czy lotniskach. Planując wyjazd pociągiem, potrzebę asysty u przewoźnika trzeba zgłosić minimum 24 godziny przed planowaną podróżą. Jeśli podróż dotyczy lotnika UE, to potrzeba asysty powinna zostać zgłoszona co najmniej 48 godzin przed wylotem.

Przewoźnicy kolejowi oferują zniżki handlowe dla osób, które ukończyły 60 lat. Warto o tym pamiętać, gdy kupujemy bilet na pociąg. Ponadto emeryci i renciści mają prawo do ulgi ustawowej 37%, która obejmuje 2 przejazdy w roku. Co ważne, wiele samorządów wprowadziło bezpłatne przejazdy dla seniorów 70+. Tak jest przykładowo w Warszawie, Białymstoku czy Gdańsku.

Zniżki dla seniorów w sklepach

Zniżki w sklepach są możliwe w szczególności dzięki Karcie Dużej Rodziny, Ogólnopolskiej Karcie Seniora oraz programom samorządowym. Z Karty Dużej Rodziny (KRD) mogą skorzystać ci seniorzy, którzy mieli na utrzymaniu troje dzieci. Nie ma tu znaczenia fakt, że dzieci są już dorosłe czy zmieniły miejsce zamieszkania. Uprawnienia do związane z tym dokumentem określa ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Z kolei Ogólnopolska Karta Seniora, wydawana jest w gminach, które przystąpiły do programu Stowarzyszenia MANKO. Program ten oferuje zniżki dla seniorów powyżej 60 roku życia.

Warto pamiętać, iż niektóre samorządy mają swoje karty dedykowane seniorom (np. Karta Seniora Województwa Łódzkiego).

Co z ZUS i KRUS dla seniorów?

Osoby starsze są uprawnione do emerytur oraz rent, które podlegają corocznej waloryzacji. Od kilku lat organy rentowe wypłacają też tzw. trzynastki i czternastki. W przypadku śmierci osoby najbliższej można otrzymać zasiłek pogrzebowy Pracownikom sprawującym opiekę nad starszym członkiem rodziny przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Pomoc w MOPS dla seniorów

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i spełniają kryterium dochodowe mogą dostać zasiłek stały. W oczekiwaniu na przyznanie emerytury lub renty gmina może przyznać zasiłek okresowy. Seniorzy w trudnej sytuacji mogą też ubiegać się o zasiłki celowe np. na opał czy leki. Gminy nie tylko wypłacają świadczenia pieniężne, ale zapewniają też bezpłatne posiłki osobom starszym o niższych dochodach. Ważną formą wsparcia są też usługi opiekuńcze.

Zobacz również:

Jaka pomoc dla seniora z niepełnosprawnością?

Wciąż nowym rodzajem pomocy dla osób z niepełnosprawnościami jest świadczenie wspierające. ZUS wypłaca je osobom, które otrzymały wymaganą liczbę punktów w skali potrzeby wsparcia. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą też otrzymywać świadczenie uzupełniające tzw. 500 plus.

Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz seniorom, którzy ukończyli 75 lat ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny. Podobną rolę spełnia zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminy osobom z określonymi orzeczeniami oraz seniorom 75+. Co ważne, tych dwóch świadczeń nie można łączyć.

Ważne programy dla seniorów [Lista]

Program Bonu Senioralnego – program będzie realizowany w gminach w latach 2026-2028. Usługi wsparcia w ramach bonu senioralnego obejmą zaspokajanie podstawowych potrzeb życia codziennego seniora;

Program „Opieka 75+” - skierowany jest do mniejszych gmin. Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+’

Program „Korpus wsparcia seniorów” – ma wspomóc gminy w organizowaniu usług sąsiedzkich dla osób 60+. Obejmuje też dofinansowanie opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa;

Program „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior” - jest programem edukacji prawnej. Podczas spotkań seniorzy mogą dowiedzieć się jak chronić swoje pieniądze, majątek i prawa w codziennym życiu.

Ile w 2026 r. wynoszą świadczenia dla seniorów w Polsce?

Oto aktualne kwoty najważniejszych świadczeń:

najniższa emerytura - 1978,49 zł (brutto);

• świadczenie wspierające – najniższe: 792 zł, najwyższe: 4353 zł (netto);

• świadczenie uzupełniające – do 500 zł (netto)

• dodatek pielęgnacyjny - 366,68 zł (brutto=netto);

zasiłek stały – do 1229 zł (netto);

zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł (netto).

Co przysługuje seniorom w Polsce? [FAQ]

Czy seniorzy są zwolnieni z opłat za śmieci?

W praktyce zależy to od konkretnej gminy. Wiele z nich wprowadzając taką zniżkę stosuje dodatkowe kryteria takie jak np. posiadanie karty mieszkańca czy osiąganie niskiego dochodu. Z reguły konieczne jest też złożenie odpowiedniego wniosku.

Czy seniorzy i emeryci to to samo?

Nie, nie każda osoba starsza jest uprawniona do emerytury. Wśród seniorów są również renciści czy osoby pobierające inne świadczenia socjalne.

Czy seniorzy dostaną 800 plus za wychowanie dzieci?

Taki postulat pojawił się w jednej z petycji. Aktualnie nie ma jednak zaplanowanych zmian w tym zakresie.

Podsumowanie

Problem zapewnienia seniorom właściwej opieki i bezpieczeństwa finansowego ma wymiar wieloaspektowy. Charakter pomocy zależy od rodzaju instytucji oraz potrzeb osoby starszej.

Powiązane
Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Do czego uprawnia w 2026 roku?
Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Do czego uprawnia w 2026 roku?
Świadczenie wspierające z wyrównaniem. Sąd po stronie osoby z niepełnosprawnością
Świadczenie wspierające z wyrównaniem. Sąd po stronie osoby z niepełnosprawnością
Świadczenie wspierające dla seniora w prywatnym domu opieki? [Wywiad]
Świadczenie wspierające dla seniora w prywatnym domu opieki? [Wywiad]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
PFRON: Nowe punkty preferencyjne dla osób niepełnosprawnych. I mniej dokumentów na początek
06 wrz 2026

PFRON zmienił system przyznawania punktów preferencyjnych dla osób niepełnosprawnych, które starają się o dofinansowanie do zakupu samochodów. Jeżeli osoba niepełnosprawna składa wniosek kolejny raz, może otrzymać taki punkt. Dzięki temu jej wniosek znajdzie się na czele listy.

Zmiana czasu na zimowy 2026. Czy to już naprawdę ostatni raz przestawimy zegarki?
05 wrz 2026

Jesienna zmiana czasu w 2026 roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią wyczekiwana przez wielu dodatkowa godzina snu. Przejście z czasu letniego na zimowy tradycyjnie nastąpi w ostatni weekend października. Warto jednak sprawdzić dokładny kalendarz już teraz, ponieważ w kuluarach Komisji Europejskiej oraz polskiego rządu toczą się kluczowe analizy, które mogą sprawić, że przestawianie wskazówek wkrótce przejdzie do historii.Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy? Czy pośpimy dłużej po raz ostatni? Znamy datę
Dlaczego banki nie rozliczą sankcji kredytu darmowego dobrowolnie. Arytmetyka, która przesądza o strategii
04 wrz 2026

Pełne, dobrowolne rozliczenie sankcji kredytu darmowego oznaczałoby dla sektora bankowego rachunek liczony w co najmniej dziesiątkach miliardów złotych - i objęłoby także portfel niskokwotowy, którego dziś praktycznie nikt nie dochodzi. Dlatego ekonomicznie racjonalną strategią pozostaje spór o każdą umowę, a jedynym realnym punktem dojścia są ugody obejmujące część roszczeń - najpewniej z kosztem rozłożonym w czasie, tak jak w przypadku kredytów walutowych.
Rynek roszczeń SKD (sankcja kredytu darmowego) zbudowały same banki
04 wrz 2026

Sankcja kredytu darmowego (SKD) nie jest wypadkiem przy pracy. To czwarty rozdział tej samej historii: sektor przez dekadę wybierał spór zamiast rozliczenia, państwo - beneficjent tego sektora - nie miało interesu, by cokolwiek uporządkować ustawą, a w powstałą lukę weszła infrastruktura procesowa, której dziś nikt już nie kontroluje.

REKLAMA

Miała pomóc złapać oszusta, a sama została oszukana na 50 tys. zł
04 wrz 2026

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała o tymczasowym areszcie na trzy miesiące dla 21-letniej kobiety podejrzanej o oszukanie mieszkanki Pułtuska metodą na pracownika banku na kwotę 50 tys. zł

Najnowszy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
06 wrz 2026

Koalicja Obywatelska wyraźnie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu dotyczącym wyborów do Sejmu. Różnica między dwoma największymi ugrupowaniami przekracza 11 punktów procentowych, ale uwagę zwraca przede wszystkim wynik całego bloku prawicowego. Zestawienie pokazuje, że po połączeniu wyników kilku ugrupowań układ sił wygląda zupełnie inaczej niż przy analizowaniu poparcia dla pojedynczych partii.
Pracodawcy wpłacą od 392,43 zł do 3924,30 zł na jednego pracownika. Kiedy mija termin?
04 wrz 2026

Działalność socjalna jest finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego oraz dobrowolnych zwiększeń. Pracodawca przekazuje środki na rachunek bankowy funduszu w określonych przepisami terminach. Czy przekroczenie terminu powoduje konsekwencje dla pracodawcy?
Dyskryminacja ojców w sądach rodzinnych? Ta sprawa wymaga wyjaśnień, problem jest systemowy
04 wrz 2026

Aż blisko połowa Polaków zna sytuację, w której matka utrudniała ojcu kontakty z dzieckiem po rozwodzie - wynika z badania CBOS. RPO wystąpiła do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości o pogłębione badania akt sądowych, które sprawdzą, czy sądy rodzinne rzeczywiście traktują ojców gorzej niż matki. Czy rzeczywistość ojców w 2026 jest nadal taka, jak w głośnym filmie "Tato" z Bogusławem Lindą z 1995 r.?

REKLAMA

ZUS podał nowe dane o L4. Zwolnień jest mniej, ale jest jeden wyraźny trend
04 wrz 2026

ZUS przedstawił dane dotyczące zwolnień lekarskich za pierwsze półrocze 2026 roku. Liczba wystawionych zaświadczeń spadła, ale łączna liczba dni absencji zmieniła się tylko nieznacznie. Jednocześnie coraz większy udział w nieobecnościach mają urazy i zatrucia oraz zaburzenia psychiczne.
Potrzeba zmian przepisów prawa łowieckiego – obywatelska inicjatywa ustawodawcza
03 wrz 2026

Sukcesem zakończyło się zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany przepisów prawa łowieckiego. W ciągu wymaganych przepisami 90 dni udało się zebrać ponad 200 tys. podpisów z niezbędnych co najmniej 100 tys. Co było przyczyną przygotowanych zmian?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA