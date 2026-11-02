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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ulgi dla seniora » Za co senior nie musi płacić? Lista dla osób 60+, 65+, 70+ i 75+

Za co senior nie musi płacić? Lista dla osób 60+, 65+, 70+ i 75+

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02 listopada 2026, 15:16
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Do jakich bezpłatnych usług ma prawo osoba starsza w Polsce?
Do jakich bezpłatnych usług ma prawo osoba starsza w Polsce?
Shutterstock

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Samo osiągnięcie określonego wieku nie zawsze spowoduje, iż emeryt będzie całkowicie zwolniony z opłat. Jakie są zatem najważniejsze bezpłatne usługi dla osób starszych? Co przysługuje tym, którzy ukończyli już 60, 65, 70 czy 75 lat? Prezentujemy przykładowe ulgi i rozwiewamy wątpliwości!

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Kim jest senior?

Jest to wyrażenie, które w potocznym języku oznacza osobę starszą, w podeszłym wieku. Często jest to emeryt, osoba najstarsza wiekiem w rodzie. Ustawa o osobach starszych i opiece długoterminowej posługuje się pojęciem „osoba starsza”. W myśl ustawy jest to osoba, która ukończyła 60. rok życia.

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Za co nie płaci senior 60+?

Emeryci z niskimi dochodami nie płacą za abonament RTV. Zwolnienie to przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2025 r. taka przeciętna płaca wynosiła 8 903,56 zł, a zatem kryterium dochodu dla emeryta wynosi obecnie 4 451,78 zł.

Osoby w tym wieku powinny pamiętać też o możliwości korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia MANKO, do której przystąpiło wiele gmin w Polsce. Jeżeli dany samorząd realizuje program, to senior, który ukończył 60 lat może otrzymać kartę bezpłatnie. Ogólnopolska Karta Seniora umożliwia korzystanie ze zniżek w sanatoriach, instytucjach kultury, przychodniach czy sklepach. Aktualna lista współpracujących firm znajduje się na stronie https://oks.glosseniora.pl.

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Za co nie płaci senior 65+?

Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Pamiętajmy jednak, iż nie wszystkie leki są objęte taką usługą. Wybrane leki znajdują się bowiem na liście, którą można znaleźć w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Ponadto, na recepcie powinien pojawić się kod „S”.

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Dla osób, które wprawdzie osiągnęły już wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65), ale są nadal aktywne zawodowo, przewidziano zwolnienie z podatku dochodowego. Ulga dla pracujących seniorów tzw. PIT-O dla seniora przysługuje seniorom, którzy nie otrzymują emerytury ani renty rodzinnej oraz innych określonych świadczeń (m.in. dla służb mundurowych). Zwolnione od podatku są przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym. Kwota ta jest łącznym limitem w ramach ulg dla pracujących seniorów, dla rodzin 4+ i na powrót.

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Za co nie płaci senior 70+?

Warto pamiętać, iż osoby, które osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat, są zwolnione z opłaty za wydanie dokumentu.

W wielu gminach osoby w tym wieku nie płacą za przejazdy komunikacją miejską.

Przykład

Przykładowo, prawo do bezpłatnych przejazdów seniorzy 70+ mają w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu czy w Białymstoku.

Ważne

Jeśli senior chce korzystać z darmowych przejazdów, powinien mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i wymagany wiek.

Za co nie płaci senior 75+?

Osoby, które ukończyły 75 są całkowicie zwolnione z abonamentu RTV.

W tym wieku szczególnie ważna jest opieka nad seniorem. Niektóre mniejsze gminy do 60 tys. mieszkańców realizują program „Opieka 75+”. Polega on na zapewnieniu usług opiekuńczych seniorom o niższych dochodach. Co ważne, program rekomenduje niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% aktualnego kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w ośrodkach pomocy społecznej.

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Czy seniorzy są zwolnieni z opłat za śmieci?

To zależy od konkretnej gminy. Niektóre samorządy wprowadzają tego typu zwolnienia, czasami jednak pod dodatkowymi warunkami np. posiadania karty mieszkańca. Przepisy nie wprowadziły jednak obowiązkowego zwolnienia z opłat po osiągnięciu określonego wieku.

Czy będzie 800 plus dla seniorów?

Wprowadzenie dodatku do emerytury za wychowanie dzieci było przedmiotem jednej z petycji, która wpłynęła do Sejmu. Podczas prac nad petycję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, iż prace w tym kierunku nie są prowadzone. Zdaniem resortu rodziny, system emerytalny nie jest miejscem na wypłatę dodatkowych dodatków niezwiązanych z ryzykami ubezpieczeniowymi.

Czy senior i emeryt to to samo?

Nie zawsze senior jest emerytem. Wiele osób starszych pobiera renty, zasiłki lub inne świadczenia.

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Źródło: INFOR
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