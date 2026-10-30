Za co senior w Polsce nie musi płacić? Przykłady dla osób 60+, 65+, 70+ i 75+

Wokół ulg dla seniorów narosło wiele mitów i wątpliwości. Tak naprawdę samo osiągnięcie określonego wieku nie zawsze spowoduje, iż emeryt będzie całkowicie zwolniony z opłat. Jakie są zatem najważniejsze bezpłatne usługi dla osób starszych? Co przysługuje tym, którzy ukończyli już 60, 65, 70 czy 75 lat?

rozwiń >

Kim jest senior?

Jest to wyrażenie, które w potocznym języku oznacza osobę starszą, w podeszłym wieku. Często jest to emeryt, osoba najstarsza wiekiem w rodzie. Ustawa o osobach starszych i opiece długoterminowej posługuje się pojęciem „osoba starsza”. W myśl ustawy jest to osoba, która ukończyła 60. rok życia.

REKLAMA

REKLAMA

Za co nie płaci senior 60+?

Emeryci z niskimi dochodami nie płacą za abonament RTV. Zwolnienie to przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2025 r. taka przeciętna płaca wynosiła 8 903,56 zł, a zatem kryterium dochodu dla emeryta wynosi obecnie 4 451,78 zł.

Osoby w tym wieku powinny pamiętać też o możliwości korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia MANKO, do której przystąpiło wiele gmin w Polsce. Jeżeli dany samorząd realizuje program, to senior, który ukończył 60 lat może otrzymać kartę bezpłatnie. Ogólnopolska Karta Seniora umożliwia korzystanie ze zniżek w sanatoriach, instytucjach kultury, przychodniach czy sklepach. Aktualna lista współpracujących firm znajduje się na stronie https://oks.glosseniora.pl.

Za co nie płaci senior 65+?

Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Pamiętajmy jednak, iż nie wszystkie leki są objęte taką usługą. Wybrane leki znajdują się bowiem na liście, którą można znaleźć w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Ponadto, na recepcie powinien pojawić się kod „S”.

REKLAMA

Dla osób, które wprawdzie osiągnęły już wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65), ale są nadal aktywne zawodowo, przewidziano zwolnienie z podatku dochodowego. Ulga dla pracujących seniorów tzw. PIT-O dla seniora przysługuje seniorom, którzy nie otrzymują emerytury ani renty rodzinnej oraz innych określonych świadczeń (m.in. dla służb mundurowych). Zwolnione od podatku są przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym. Kwota ta jest łącznym limitem w ramach ulg dla pracujących seniorów, dla rodzin 4+ i na powrót.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za co nie płaci senior 70+?

Warto pamiętać, iż osoby, które osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat, są zwolnione z opłaty za wydanie dokumentu.

W wielu gminach osoby w tym wieku nie płacą za przejazdy komunikacją miejską.

Przykład Przykładowo, prawo do bezpłatnych przejazdów seniorzy 70+ mają w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu czy w Białymstoku.

Ważne Jeśli senior chce korzystać z darmowych przejazdów, powinien mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i wymagany wiek.

Za co nie płaci senior 75+?

Osoby, które ukończyły 75 są całkowicie zwolnione z abonamentu RTV.

W tym wieku szczególnie ważna jest opieka nad seniorem. Niektóre mniejsze gminy do 60 tys. mieszkańców realizują program „Opieka 75+”. Polega on na zapewnieniu usług opiekuńczych seniorom o niższych dochodach. Co ważne, program rekomenduje niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% aktualnego kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Szczegółowe informacje można znaleźć w ośrodkach pomocy społecznej.

Za co senior nie musi płacić w Polsce? [FAQ]