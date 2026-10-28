Co dla seniora? Zniżki i świadczenia dla osób 60+ [LISTA]

Wiele ulg osoby starsze zyskują dopiero po ukończeniu 70 czy 75 lat. Jakie zatem przywileje seniorzy, którzy ukończyli 60 czy 65 lat? Prezentujemy aktualną listę przykładowych zniżek i świadczeń.

Jakie ulgi i zniżki dla seniora 60+? [Przykłady]

Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat mogą bezpłatnie otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora. Jest to program Stowarzyszenia MANKO, do którego przystąpiło wiele gmin w Polsce. Zniżki obejmują sklepy, sanatoria, przychodnie czy instytucje kultury. Aktualna lista podmiotów współpracujących znajduje się na stronie www.oks.glosseniora.pl.

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Podróżujący seniorzy powinni pamiętać od uldze 37% na dwa przejazdy w ciągu roku. Przysługuje ona podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych emerytom i rencistom oraz ich małżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne. Jest to ulga ustawowa. Poszczególni przewoźnicy stosują też specjalne taryfy handlowe dla starszych podróżnych m.in. Bilet Seniora (PKP Intercity) czy REGIO Senior (Polregio).

Emeryci z niskimi dochodami nie płacą też za abonament RTV. Aktualnie zwolnienie to przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 4 451,78 zł.

Co z ZUS dla seniora 60+?

60 lat w przypadku kobiet to minimalny wiek, emerytalny. Mężczyźni osiągają powszechny wiek emerytalny, gdy kończą 65 lat. Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oznacza to możliwość zakończenia aktywności zawodowej. Sam moment przejścia na emeryturę warto jednak dobrze przemyśleć, biorąc pod indywidualną sytuację.

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Kobiety w tym wieku, które należą do OFE mogą sprawdzić w ZUS czy przysługuje im okresowa emerytura kapitałowa. Jednym z warunków jest tu odpowiednia suma środków na subkoncie ZUS.

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Mamy, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci mogą otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Gdy W określonych przypadkach przepisy dopuszczają przyznanie świadczenia „Mama 4+” ojcu. Wymagany wiek wynosi tu 60 lat w przypadku matki i 65 lat dla ojca. Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć do ZUS wniosek. Kwota wsparcia zależy od tego czy mama ma już prawo do innych świadczeń. Od 1 marca 2026 r. rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi maksymalnie 1978,49 zł.

Co w pracy dla seniora 60+?

Seniorzy, którzy zdecydowali się na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), mogą co do zasady dorabiać bez ograniczeń. W takim bowiem przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawiesi emerytury ani jej nie obniży. Przypomnijmy, iż tzw. limitami dorabiania są objęci m.in. wcześniejsi emeryci.

Ważne Ale uwaga! Istnieje tu wyjątek, obejmujący osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do poziomu emerytury minimalnej. Jeżeli emeryt zarobi więcej niż wynosi dopłata do minimum, to ZUS wypłaci emeryturę bez podwyższenia.

Ważnym rozwiązaniem dla pracujących seniorów jest też specjalna ulga. Z „PIT-0” dla seniora mogą skorzystać osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65), ale są nadal aktywne zawodowo, nie otrzymują emerytury ani renty rodzinnej oraz innych określonych świadczeń. Z podatku zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym.

Co z MOPS dla seniorów 60+?

Osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, a mężczyźni 65) mogą otrzymać zasiłek stały. Jest to bowiem świadczenie, dedykowane m.in. osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku. Ustawa o pomocy społecznej nakłada wymóg spełniania kryterium dochodowego. Dla osób samotnych wynosi ono 1010 zł. Jeśli senior mieszka z bliskimi, to zarówno jego dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 823 zł.

Od spełniania progu dochodowego zależy tez poziom odpłatności za usługi opiekuńcze. Gmina przyznaje je osobom, które tego potrzebują. Seniorzy mogą też korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli wymaga tego stan ich zdrowia np. z powodu niepełnosprawności.