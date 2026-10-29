REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Ulgi dla seniora » Przywileje seniora. Jakie zniżki i świadczenia dla osób 60+? [LISTA]

Przywileje seniora. Jakie zniżki i świadczenia dla osób 60+? [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2026, 10:33
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jakie ulgi mają seniorzy?
Jakie ulgi mają seniorzy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niektóre ulgi są dostępne dla seniorów dopiero, gdy ukończą oni 70 lub 75 lat. Jakie zatem przywileje mają seniorzy w wieku 60+ czy 65+? Prezentujemy aktualną listę przykładowych zniżek i świadczeń.

Jakie ulgi i zniżki dla seniora 60+? [Przykłady]

Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat mogą bezpłatnie otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora. Jest to program Stowarzyszenia MANKO, do którego przystąpiło wiele gmin w Polsce. Zniżki obejmują sklepy, sanatoria, przychodnie czy instytucje kultury. Aktualna lista podmiotów współpracujących znajduje się na stronie www.oks.glosseniora.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Podróżujący seniorzy powinni pamiętać od uldze 37% na dwa przejazdy w ciągu roku. Przysługuje ona podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych emerytom i rencistom oraz ich małżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne. Jest to ulga ustawowa. Poszczególni przewoźnicy stosują też specjalne taryfy handlowe dla starszych podróżnych m.in. Bilet Seniora (PKP Intercity) czy REGIO Senior (Polregio).

Emeryci z niskimi dochodami nie płacą też za abonament RTV. Aktualnie zwolnienie to przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 4 451,78 zł.

Co z ZUS dla seniora 60+?

60 lat w przypadku kobiet to minimalny wiek, emerytalny. Mężczyźni osiągają powszechny wiek emerytalny, gdy kończą 65 lat. Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oznacza to możliwość zakończenia aktywności zawodowej. Sam moment przejścia na emeryturę warto jednak dobrze przemyśleć, biorąc pod indywidualną sytuację.

REKLAMA

Kobiety w tym wieku, które należą do OFE mogą sprawdzić w ZUS czy przysługuje im okresowa emerytura kapitałowa. Jednym z warunków jest tu odpowiednia suma środków na subkoncie ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mamy, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci mogą otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Gdy W określonych przypadkach przepisy dopuszczają przyznanie świadczenia „Mama 4+” ojcu. Wymagany wiek wynosi tu 60 lat w przypadku matki i 65 lat dla ojca. Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć do ZUS wniosek. Kwota wsparcia zależy od tego czy mama ma już prawo do innych świadczeń. Od 1 marca 2026 r. rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi maksymalnie 1978,49 zł.

Co w pracy dla seniora 60+?

Seniorzy, którzy zdecydowali się na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), mogą co do zasady dorabiać bez ograniczeń. W takim bowiem przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawiesi emerytury ani jej nie obniży. Przypomnijmy, iż tzw. limitami dorabiania są objęci m.in. wcześniejsi emeryci.

Ważne

Ale uwaga! Istnieje tu wyjątek, obejmujący osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do poziomu emerytury minimalnej. Jeżeli emeryt zarobi więcej niż wynosi dopłata do minimum, to ZUS wypłaci emeryturę bez podwyższenia.

Ważnym rozwiązaniem dla pracujących seniorów jest też specjalna ulga. Z „PIT-0” dla seniora mogą skorzystać osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65), ale są nadal aktywne zawodowo, nie otrzymują emerytury ani renty rodzinnej oraz innych określonych świadczeń. Z podatku zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym.

Co z MOPS dla seniorów 60+?

Osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, a mężczyźni 65) mogą otrzymać zasiłek stały. Jest to bowiem świadczenie, dedykowane m.in. osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku. Ustawa o pomocy społecznej nakłada wymóg spełniania kryterium dochodowego. Dla osób samotnych wynosi ono 1010 zł. Jeśli senior mieszka z bliskimi, to zarówno jego dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 823 zł.

Od spełniania progu dochodowego zależy tez poziom odpłatności za usługi opiekuńcze. Gmina przyznaje je osobom, które tego potrzebują. Seniorzy mogą też korzystać ze specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli wymaga tego stan ich zdrowia np. z powodu niepełnosprawności.

Powiązane
Opieka z MOPS. Czy jest bezpłatna i kto może ją dostać?
Opieka z MOPS. Czy jest bezpłatna i kto może ją dostać?
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
Świadczenie wspierające. Jakie są planowane zmiany i czy mogą wejść w życie w 2027 roku?
Świadczenie wspierające. Jakie są planowane zmiany i czy mogą wejść w życie w 2027 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Konsekwencje korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
29 paź 2026

Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!
Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?
29 paź 2026

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.
Czy żona dziedziczy wszystko po mężu? Przepisy i przykłady
29 paź 2026

Po śmierci męża żona może odziedziczyć cały spadek, ale tylko w określonych przypadkach. W praktyce często małżonek obejmuje majątek w zbiegu z dziećmi czy teściami. Oto przykłady!
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?
29 paź 2026

Choć czasy, w których pracownik spędzał całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy odeszły już w niepamięć, to nadal zmiana pracy nie jest czymś, co przydarza się codziennie. To sprawia, że towarzyszący jej proces ubiegania się o zatrudnienie rodzi pytania. Między innymi te dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

REKLAMA

Wrzuciłeś opis wynalazku do AI? Możesz stracić szansę na patent
29 paź 2026

Opis wynalazku wklejony do narzędzia AI może pozbawić go nowości, a tym samym szansy na patent. Rzeczniczka patentowa wyjaśnia, kiedy ryzyko jest realne i jak się przed nim uchronić.
Warunki bytowe w policyjnych miejscach zatrzymań – kolejna opinia RPO do projektu zmian przepisów
29 paź 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił kolejną opinię związaną z planowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmianami przepisów dotyczących pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych. Jakie kwestie wzbudzają niepokój RPO ?
NFZ szybko zwraca koszty leczenia za granicą. Polskie szpitale czekają na pieniądze nawet rok. PTO: nowe przepisy zagrażają polskiej okulistyce
29 paź 2026

W dniu 22 października 2026 r. Sejm przyjął ustawę, która sankcjonuje wypłatę z NFZ zwrotu kosztów leczenia w innym państwie UE, EFTA i Wielkiej Brytanni - na konto pośredników. Okuliści obawiają się wzrostu turystyki medycznej, m.in. na operacje zaćmy. Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany określa jako doprecyzowujące. - Nie tworzą nowego mechanizmu finansowania ani nowej ścieżki wypłat - powiedział PAP rzecznik NFZ Jakub Gołąb.
Renta wdowia nie dla wszystkich. Czy będzie podwyżka świadczenia?
29 paź 2026

Czy renta wdowia obejmie także osoby, które owdowiały przed osiągnięciem wieku 60 lub 65 lat? Młodsze wdowy i wdowcy również powinni mieć prawo do łączenia świadczeń, nawet jeśli stracili współmałżonka przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja w sprawie renty wdowiej.

REKLAMA

Nawet 200 tys. zł z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Bank wypłaci pieniądze, ale pod jednym warunkiem
28 paź 2026

Po śmierci właściciela konta bankowego rodzina nie zawsze musi czekać na zakończenie formalności spadkowych, żeby otrzymać zgromadzone tam oszczędności. Jest jednak warunek. Właściciel rachunku musi wcześniej dopełnić określonej formalności. Wyjaśniamy, kto może otrzymać pieniądze i jakie ograniczenia przewiduje Prawo bankowe.
Przywileje seniora. Jakie zniżki i świadczenia dla osób 60+? [LISTA]
29 paź 2026

Niektóre ulgi są dostępne dla seniorów dopiero, gdy ukończą oni 70 lub 75 lat. Jakie zatem przywileje mają seniorzy w wieku 60+ czy 65+? Prezentujemy aktualną listę przykładowych zniżek i świadczeń.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA