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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Usługi dla seniorów » Świadczenia dla seniorów. Jakie wsparcie będzie dostępne w 2027 roku?

Świadczenia dla seniorów. Jakie wsparcie będzie dostępne w 2027 roku?

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06 listopada 2026, 17:09
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jakie wsparcie dla seniorów w 2027 roku?
Jakie wsparcie dla seniorów w 2027 roku?
Shutterstock

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Co już wiemy o możliwych dofinansowaniach dla osób starszych w przyszłym roku? Na jaką pomoc będzie mógł liczyć senior? Oto przykładowe świadczenia i programy

Bon senioralny w 2027 roku

Bon senioralny jest nowym świadczeniem, które aktualnie jest wprowadzane przez niektóre gminy. Świadczenie to ma formę usług do maksymalnej wartości 2500 zł. W pierwszej kolejności z programu można korzystać w tych samorządach, które wcześniej nie świadczyły publicznych usług opiekuńczych. Aktualnie wiele gmin prowadzi rozeznanie potrzeb mieszkańców dotyczące realizacji programu w przyszłym roku.

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Przypomnijmy, iż bon jest przyznawany seniorom, którzy ukończyli 65. rok życia i mają niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Trzeba też spełnić kryterium dochodowe. Ponadto z bonu nie mogą korzystać osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę. Bon nie przysługuje również seniorom pobierającym świadczenie wspierające i korzystającym z usług asystencji osobistej.

Asystent osobisty w 2027 roku

Asystent osobisty jest ważną formą pomocy dla wielu osób z niepełnosprawnościami. W przyszłym roku resortowy program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” będą realizowały samorządy oraz organizacje pozarządowe. Senior będzie mógł otrzymać pomoc asystenta osobistego, jeżeli posiada odpowiednie orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne (np. o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy itp.). Co ważne, usługi asystenta mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, ale nie mogą ich zastępować.

Świadczenie wspierające w 2027 roku

Osoby starsze stanowią znaczną grupę osób starających się o świadczenie wspierające. Jest to pomoc, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, posiadającym odpowiednią liczbę punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aktualnie nie zostały wprowadzone zmiany, które miałyby obowiązywać od przyszłego roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje jednak nad nowym projektem.

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Piszemy o tym w artykule pt. Świadczenie wspierające. Jakie są planowane zmiany i czy mogą wejść w życie w 2027 roku?

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Bezpłatny posiłek dla seniora w 2027 roku

Warto pamiętać, iż gminy nadal realizują program „„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028”. Z pomocy tej mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale też osoby dorosłe. Ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom potrzebującym. Jednym z warunków jest kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi 1646 zł na osobę w rodzinie i 2020 zł w przypadku osoby samotnej.

Co ważne, gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup osób, które same nie mogą odebrać posiłku bądź skorzystać w miejscu spożywania posiłku, w szczególności dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Świadczenia dla seniorów w 2027 roku [LISTA]

Jakie jeszcze świadczenia może otrzymać senior? Poniżej prezentujemy przydatną listę.

Co z NFZ dla seniora w 2027 roku?

• bezpłatne niektóre leki dla osób 65+;

• leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja;

• dostęp do świadczeń medycznych poza kolejnością (potrzebne są dodatkowe uprawnienia, przykładowo znaczny stopień niepełnosprawności, status inwalidy wojennego, kombatanta).

Co w ZUS dla seniora w 2027 roku?

• emerytury, renty, dodatki (np. dodatek pielęgnacyjny dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji; dla osoby, która ukończyła 75. rok życia);

• świadczenie wspierające dla seniora z orzeczoną niepełnosprawnością i potrzebą wsparcia;

• świadczenie uzupełniające tzw. 500+ dla seniora niezdolnego do samodzielnej egzystencji.

Co z MOPS dla seniora w 2027 roku?

zasiłek stały dla seniorów całkowicie niezdolnych do pracy lub niezdolnych do pracy ze względu na wiek, spełniających kryteria dochodowe;

• zasiłek okresowy (m.in. ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie czy niepełnosprawność dla seniorów spełniających kryterium dochodowe);

• zasiłek celowy (na niezbędne potrzeby dla seniorów spełniających kryterium dochodu);

• zasiłek pielęgnacyjny (dla seniora ze znacznym stopniem niepełnosprawności; albo umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia; dla osoby, która ukończyła 75 lat);

• usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie;

• dom pomocy społecznej (DPS);

• programy lokalne np. dotacje dla seniorów, karty mieszkańca itp.

Co z PFRON dla seniora w 2027 roku?

dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych;

dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Pamiętajmy, iż nie wszystkie formy pomocy można łączyć.

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Źródło: INFOR
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