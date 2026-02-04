REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Zdrowie seniora » Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2026 roku

Świadczenie wspierające - na jak długo? Przepisy w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 17:11
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy świadczenie wspierające przysługuje na stałe?
Czy świadczenie wspierające przysługuje na stałe?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

„Moje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe. Zamierzam ubiegać się o świadczenie wspierające. Czy ono również będzie bezterminowe?” – pyta Czytelnik.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej odpowiednią decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Dokument taki wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Wniosek o wydanie decyzji zawiera m.in. informację o posiadaniu ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności oraz o okresie, na który zostało wydane.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Prawo do świadczenia wspierającego ustala się na czas ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności tej decyzji. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się z kolei na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Analogiczna zasada dotyczy również orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

REKLAMA

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• całkowitej niezdolności do pracy, które jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

• częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, które jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

W praktyce oznacza to, iż świadczenie wspierające nie przysługuje na stałe.

Przykład

Pani Jadwiga posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które jest wydane na stałe. Pomimo bezterminowego orzeczenia, decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia będzie mogła być wydana maksymalnie na okres 7 lat.

Czy świadczenie wspierające może być na stałe?

Kwestia ta często spotyka się z nierozumieniem osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje tu jednak na odmienność i inną rolę postępowań w przedmiocie wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

„Podkreślenia wymaga, że specyfika postępowania o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przejawia się między innymi w tym, że organ orzekający nie jest związany rozstrzygnięciem zawartym w orzeczeniu osoby niepełnosprawnej, w tym również okresem, na jaki zostało wydane, a wyłącznie stanem faktycznym rozpoznanej sprawy na dzień wydania decyzji przez skład ustalający poziom potrzeby wsparcia” – przypominał pod koniec czerwca 2025 r. wiceminister Łukasz Krasoń w odpowiedzi na dezyderat skierowany w tej sprawie przez sejmową Komisję do Spraw Petycji.

Dezyderat ten dotyczył postulatu, aby przy orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności i orzeczeniach wydawanych przez orzeczników ZUS na okres stały, decyzje o poziomie wsparcia również były wydawane na taki okres. Odpowiedź na dezyderat została rozpatrzona 5 listopada 2025 r.

„Przedmiotem postępowania o wydanie decyzji ustalającej poziom wsparcia jest ustalenie w wartościach punktowych (…) w jakim zakresie osoba z niepełnosprawnością takiego wsparcia potrzebuje” - podkreślała podczas posiedzenia komisji Aneta Potocka, Główny Specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I dodała, iż definicyjne kryteria ustalenia stopnia niepełnosprawności w sposób tak szczegółowy potrzeby wsparcia nie określają. Specjalistka wskazywała też na fakt, iż złożenie wniosku do WZON odbywa się przez system Emp@tia, a samo postępowanie jest realizowane w miejscu pobytu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

„Nie wydaje się zasadne, aby decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia – nawet, jeżeli orzeczenie jest wydane na stałe w przypadku orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – wydawane było od razu do końca życia człowieka, w szczególności, kiedy ten poziom potrzeby wsparcia w pierwszym okresie zachorowania czy urazu jest zupełny, czyli jest określony na sto procent. To czy on taki będzie za trzy lata, za pięć lat czy - przy maksymalnym okresie - siedem lat, należy poddać kolejnej diagnozie funkcjonalnej” – mówiła Potocka.

Co się zmieniło w 2026 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. zmianie uległa punktacja w decyzji WZON uprawniająca do otrzymania świadczenia wspierającego. W 2026 r. o mogą bowiem ubiegać się osoby, które otrzymały od 70 do 77 punktów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1423; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).

Polecamy: INFORLEX Pomoc społeczna

Powiązane
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lista praw i przywilejów w 2026 roku
Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lista praw i przywilejów w 2026 roku
W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
W jakim terminie ZUS wydaje orzeczenie? Od 1 stycznia 2027 r. ważna zmiana
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 roku?
70 punktów w decyzji WZON. Jakie świadczenie wspierające w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia
04 lut 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system, wszystko dlatego, że od początku 2026 roku weszły w życie nowe przepisy. Do końca marca można jeszcze korzystać z dotychczasowych zasad, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.
Rewolucja w sądach: praca dla studentów prawa i nowe stawki wynagrodzeń. Sejm zdecydował
04 lut 2026

Pod koniec stycznia 2026 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, która otwiera drzwi do kariery w wymiarze sprawiedliwości jeszcze w trakcie studiów. Głównym założeniem nowych przepisów jest utworzenie stanowiska młodszego asystenta sędziego. Nowe prawo reguluje również zasady awansu na starszego asystenta, kwestie umów o pracę oraz wprowadza nowe widełki płacowe dla kadry asystenckiej.
RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Co oznacza to dla gospodarki i kredytobiorców?
04 lut 2026

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.
Reforma PIP: Projekt nowelizacji spełnia wymogi KPO. Inspektorzy pracy dostaną nowe uprawnienia
04 lut 2026

Gotowa jest nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nadanie PIP uprawnień do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca 2026 r.

REKLAMA

Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?
04 lut 2026

Często zastanawiamy się nad tym jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej śmierci i czy trzeba sporządzić testament. Czy warto zdecydować się na przygotowanie czerwonej teczki? Na czym polega takie rozwiązanie i w jakich sytuacjach może okazać się pomocne?
PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
04 lut 2026

Dla osób niepełnosprawnych to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu przez takie osoby (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie). Ustawa o asystencji osobistej podobnie jak świadczenie wspierające oparta jest o test samodzielności – orzeczenie o niepełnosprawności jest wtórne wobec określania poziomu potrzeby wsparcia.
Będziemy znowu wymieniać dowody osobiste - trwają prace nad dodaniem do nich tej jednej, istotnej informacji
04 lut 2026

W Sejmie leży petycja dotycząca dodania do dowodów osobistych tej jednej kluczowej informacji. Nie chodzi o powrót do umieszczania w dokumentach tożsamości adresów zameldowania, a o zupełnie nową kategorię danych. Ma to wpłynąć pozytywnie na nasze bezpieczeństwo.
Karta Rodziny Mundurowej dla szerszej grupy. Propozycja Resortu Sprawiedliwości
04 lut 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości zaapelowało w środę o objęcie funkcjonariuszy Służby Więziennej ustawą o Karcie Rodziny Mundurowej. Według wiceszefowej MS Marii Ejchart wyłączenie tej formacji z ustawy narusza zasadę równego traktowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

REKLAMA

Emeryci mundurowi: Jedyne rozsądne rozwiązanie. Każdy system realizuje wyłącznie swoje zobowiązania. MON wypłaca za lata służby, a ZUS za lata opłacania składek cywilnych
04 lut 2026

Od wielu miesięcy do redakcji Infor.pl przychodzą listy emerytów mundurowych, którzy po odejściu z wojska pracując w cywilu muszą odprowadzać składki do ZUS od "przychodów cywilnych", które w praktyce nie są do odzyskania w postaci świadczeń emerytalnych z ZUS. Nie powodują (też w praktyce) podwyżki wysokości emerytury mundurowej. To efekt niekorzystnych przepisów dla mundurowych służących np. w wojsku przed 1999 r. Mogą otrzymywać jedną emeryturę według swojego wyboru - mundurową albo "ZUS-owską". Te osoby są dyskryminowane przez prawo, gdyż gdyby rozpoczęli służbę po 2 stycznia 1999 r., to mieliby zarówno emeryturę z ZUS jak i mundurową.
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
04 lut 2026

2026 rok nie obfituje w zmiany skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to szczególnie kwot dostępnych świadczeń. Czy zmienią się kryteria? Co z możliwością łączenia różnych form wsparcia? Poniżej kilka odpowiedzi na często zadawane pytania o możliwe nowości w prawie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA