Kwota świadczenia wspierającego wynika z dwóch wartości: ilości punktów w skali potrzeby wsparcia i aktualnej wysokości renty socjalnej. Ile aktualnie wynosi świadczenie wspierające? O ile może wzrosnąć od marca 2026 r.? Oto przydatne wyliczenia i kwoty!

Od czego zależy wysokość świadczenia wspierającego? Najważniejsze zasady

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

REKLAMA

REKLAMA

220% renty socjalnej - jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;

180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie o d 90 do 94 punktów ;

; 120% renty socjalnej - jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów ;

; 80% renty socjalnej - jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów ;

; 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów ;

; 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

W ten sposób ustaloną wysokość świadczenia wspierającego zaokrągla się następnie do pełnych złotych w górę.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r.? Kwota minimalna i maksymalna

Do końca lutego 2026 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł.

REKLAMA

Przykład Przykładowo zatem w przypadku uzyskania 70 punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające wynosi teraz 752 zł miesięcznie. Osoby uzyskujące maksymalną ilość punktów (od 95 do 100) otrzymują 4134 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Co ważne, razem z marcową waloryzacją renty socjalnej wzrośnie też wysokość świadczenia wspierającego.

Co już wiemy o tegorocznej podwyżce emerytur i rent?

Zgodnie z przepisami, taka waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Biorąc pod uwagę te wartości, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w marcu 2026 r. powinien wynosić 5,3%. Oficjalną kwotę ministerstwo rodziny ogłosi jeszcze w Monitorze Polskim. Jednak już teraz możemy oszacować przyszłe kwoty.

Świadczenie wspierające w 2026 r. Kwoty po waloryzacji [Przykłady]

Zakładając, wskaźnik 5,3% renta socjalna od 1 marca 2026 r. wyniosłaby 1978,49 zł.

Przykład To oznacza, iż świadczenie wspierające dla osoby z 70 pkt w decyzji WZON od 1 marca 2026 r. powinno wynieść 792 zł (wzrost o 40 zł).

Przykład Jeśli w decyzji WZON, potrzeba wsparcia została określona na poziomie 76 punktów, to świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. powinno być wypłacane w wysokości 1188 zł.

Przykład Dla osoby, która ma 81 punktów świadczenie po waloryzacji wzrośnie najprawdopodobniej do 1583 zł.

Przykład Od marca 2026 r. 86 punktów oznacza świadczenie wspierające w kwocie 2375 zł, a 90 pkt - 3562 zł.

Przykład Według szacunków maksymalna wysokość świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. wyniesie 4353 zł (wzrost o 219 zł).

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026 r.?

Warto pamiętać, iż świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód. Aby je uzyskać, trzeba legitymować się odpowiednim orzeczeniem. Następnie osoba z niepełnosprawnością powinna uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) z odpowiednią ilością punktów w skali potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia minimalny próg wynosi 70 punktów. Ostatnim krokiem w procedurze jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało o przeprowadzeniu przeglądu dotychczasowych przepisów dotyczących przyznawania świadczenia wspierającego. Zapewne w najbliższym czasie dowiemy nad jakimi konkretnie zmianami będzie pracował rząd.