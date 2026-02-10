70, 76, 90 punktów. Jakie świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r.? [KWOTY]
Kwota świadczenia wspierającego wynika z dwóch wartości: ilości punktów w skali potrzeby wsparcia i aktualnej wysokości renty socjalnej. Ile aktualnie wynosi świadczenie wspierające? O ile może wzrosnąć od marca 2026 r.? Oto przydatne wyliczenia i kwoty!
Od czego zależy wysokość świadczenia wspierającego? Najważniejsze zasady
Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:
- 220% renty socjalnej - jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;
- 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów;
- 120% renty socjalnej - jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów;
- 80% renty socjalnej - jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów;
- 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów;
- 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.
W ten sposób ustaloną wysokość świadczenia wspierającego zaokrągla się następnie do pełnych złotych w górę.
Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r.? Kwota minimalna i maksymalna
Do końca lutego 2026 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł.
Przykładowo zatem w przypadku uzyskania 70 punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające wynosi teraz 752 zł miesięcznie. Osoby uzyskujące maksymalną ilość punktów (od 95 do 100) otrzymują 4134 zł.
Co ważne, razem z marcową waloryzacją renty socjalnej wzrośnie też wysokość świadczenia wspierającego.
Co już wiemy o tegorocznej podwyżce emerytur i rent?
Zgodnie z przepisami, taka waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Biorąc pod uwagę te wartości, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w marcu 2026 r. powinien wynosić 5,3%. Oficjalną kwotę ministerstwo rodziny ogłosi jeszcze w Monitorze Polskim. Jednak już teraz możemy oszacować przyszłe kwoty.
Świadczenie wspierające w 2026 r. Kwoty po waloryzacji [Przykłady]
Zakładając, wskaźnik 5,3% renta socjalna od 1 marca 2026 r. wyniosłaby 1978,49 zł.
To oznacza, iż świadczenie wspierające dla osoby z 70 pkt w decyzji WZON od 1 marca 2026 r. powinno wynieść 792 zł (wzrost o 40 zł).
Jeśli w decyzji WZON, potrzeba wsparcia została określona na poziomie 76 punktów, to świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. powinno być wypłacane w wysokości 1188 zł.
Dla osoby, która ma 81 punktów świadczenie po waloryzacji wzrośnie najprawdopodobniej do 1583 zł.
Od marca 2026 r. 86 punktów oznacza świadczenie wspierające w kwocie 2375 zł, a 90 pkt - 3562 zł.
Według szacunków maksymalna wysokość świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. wyniesie 4353 zł (wzrost o 219 zł).
Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026 r.?
Warto pamiętać, iż świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód. Aby je uzyskać, trzeba legitymować się odpowiednim orzeczeniem. Następnie osoba z niepełnosprawnością powinna uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) z odpowiednią ilością punktów w skali potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia minimalny próg wynosi 70 punktów. Ostatnim krokiem w procedurze jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W ostatnich miesiącach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało o przeprowadzeniu przeglądu dotychczasowych przepisów dotyczących przyznawania świadczenia wspierającego. Zapewne w najbliższym czasie dowiemy nad jakimi konkretnie zmianami będzie pracował rząd.
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429)
