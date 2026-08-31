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Świadczenie wspierające z wyrównaniem. Sąd po stronie osoby z niepełnosprawnością

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31 sierpnia 2026, 15:53
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Dla kogo świadczenie wspierające z wyrównaniem?
Dla kogo świadczenie wspierające z wyrównaniem?
Shutterstock

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Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przyznał świadczenie wspierające z wyrównaniem osobie z niepełnosprawnością, która z przyczyn niezawinionych nie złożyła wniosku w wymaganym 3-miesięcznym terminie. Nie do zaakceptowania – zdaniem sądu - jest taka interpretacja przepisów, która pomija okoliczność długości postępowania oraz brak jakiegokolwiek pouczenia osoby składającej wniosek.

Czego dotyczyło orzeczenie sądu?

W przedmiotowej sprawie kobieta z niepełnosprawnością pod koniec lipca 2024 r. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. WZON w grudniu 2024 r. wydał decyzję, w której ustalił poziom potrzeby wsparcia) na 78 punktów, od dnia złożenia wniosku. Na skutek odwołania wnioskodawczyni, sprawa była ponownie rozpatrywana przez WZON, który decyzją z lutego 2025 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

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Decyzja ta stała się ostateczna w połowie lutego 2025 r. Została zaś doręczona w kwietniu 2025 r. Kobieta wniosek o świadczenie wspierające złożyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod koniec czerwca 2025 r. ZUS przyznał prawo do świadczenia od czerwca 2025 r. Zakład uznał, iż zgodnie z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia (78 punków , prawo do świadczenia wspierającego kobieta mogła uzyskać najwcześniej od dnia 1 stycznia 2025 r., jeżeli wniosek zostałby złożony w terminie 3 miesięcy od daty ostateczności decyzji. W tym przypadku wniosek trzeba było złożyć w połowie maja 2025 r.

W odwołaniu do ZUS wnioskodawczyni podkreślała, iż działała w dobrej wierze i w przekonaniu, że dotrzymała terminu trzech miesięcy od czasu uprawomocnienia się decyzji o ustaleniu potrzeby wsparcia. ZUS podtrzymał jednak swoje stanowisko.

Podobnego zdania był sąd okręgowy, który przywołał treść przepisu art. 26 ustawy o świadczeniu wspierającym. Zgodnie z ustępem drugim tego artykułu, jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, zostanie złożony wniosek do ZUS, to prawo do świadczenia wspierającego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Sąd pierwszej instancji zauważył, iż WZON nie zamieścił w swoich decyzjach pouczeń co do dalszego postępowania przed ZUS. Zdaniem sądu okręgowego przepisy nie nakładają jednak na WZON obowiązku instruowania strony o procedurach przed ZUS ani o terminach wynikających z art. 26 ustawy o świadczeniu wspierającym.

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Kobieta złożyła apelację od wyroku sądu pierwszej instancji. Argumentowała, iż przepis, na którym sąd się oparł, jest ewidentnie niekonstytucyjny w zakresie, jakim uzależnia bieg terminu dla strony od momentu wydania decyzji a nie od momentu jej doręczenia. Strona może bowiem nie wiedzieć o wydaniu decyzji, a termin trzech miesięcy na złożenie wniosku w tym czasie może upłynąć.

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Świadczenie wspierające z wyrównaniem pomimo zbyt późnego złożenia wniosku

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zmienił niekorzystny wyrok, przyznając prawo do świadczenia wspierającego za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku „nie do zaakceptowania jest zdaniem Sądu odwoławczego taka interpretacja przepisu art. 26 ust. 2 ww. ustawy z dnia 7.07.2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r., poz. 1429), która pomija okoliczność długości postępowania w przedmiocie przyznania świadczenia wspierającego, i to, że na skutek przedłużenia tego postępowania, (co w ostatnim czasie na terenie Polski ma miejsce w coraz większym zakresie wskutek niewydolności systemu jednostek ustalających stopień niepełnosprawności osób wnioskujących), a także wskutek braku jakiegokolwiek pouczenia osoby składającej wniosek dojdzie do pokrzywdzenia osoby niepełnosprawnej i to z przyczyn nieleżących po stronie niepełnosprawnego ubezpieczonego”.

Zdaniem sądu odwoławczego WZON obowiązany jest stosować się do ogólnych zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady udzielania informacji wyrażonej w art. 9 k.p.a.

„Sąd I instancji, co prawda zwrócił uwagę na treść art. 9 kpa, ale błędnie – zdaniem Sądu Apelacyjnego - uznał, że skoro ustawa o świadczeniu wspierającym nie nakłada na ten organ tj. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) obowiązku informowania stron o dalszym etapie postępowania dotyczącego innego organu oraz innej ustawy to przepis ten nie może być interpretowany na korzyść wnioskodawczyni” - uzasadniał sąd apelacyjny.

Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, obowiązek podejmowania przez władze publiczne działań mających na celu udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej wynika z art. 69 Konstytucji RP.

Sąd apelacyjny wskazywał też na długość trwania samego postępowania o świadczenie. postępowania.

Ważne

„Ustawodawca pominął, zatem całkowicie okoliczność nieraz bardzo wydłużonej długości postępowania w przedmiocie przyznania świadczenia wspierającego, i to, że na skutek przedłużenia tegoż, oraz braku właściwego (jakiegokolwiek) pouczenia – jak w niniejszej sprawie - spełnienie przesłanki zachowania terminu 3 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - nie będzie możliwe i to nie z przyczyn zawinionych przez ubezpieczonego - złożenie wniosku do świadczenia wspierającego ustalonego w takiej sytuacji od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. – stwierdził sąd.

Jak podkreślił sąd apelacyjny, organy powinny wziąć pod uwagę fakt, iż wnioskodawczyni występowała przez całe dwuetapowe postepowanie administracyjne bez fachowego pełnomocnika, nie ma też wiedzy prawniczej. Przede wszystkim zaś jest osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz defektami o charakterze poznawczo – intelektualnym.

Sąd przypomniał też, że ustawa o świadczeniu wspierającym służy "zabezpieczeniu egzystencji" osób z niepełnosprawnościami, a więc celowi wymienionemu w art. 69 Konstytucji. Koniecznym jest w tej sytuacji takie interpretowanie jej przepisów, aby cele te były w pełni zrealizowane.

Dlaczego to orzeczenie jest ważne dla osób z niepełnosprawnościami?

W tej sprawie sąd odwołał się do wykładni celowościowej świadczenia wspierającego oraz do praw osób z niepełnosprawnościami, wynikających z Konstytucji RP. W orzeczeniu podkreślono, iż w jednostkowej sprawie, sąd może odmówić stosowania przepisu ustawy lub rozporządzenia, jeżeli stwierdzi jego sprzeczność z prawem hierarchicznie wyższym.

Źródło: Wyrok z uzasadnieniem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 23 lipca 2026 r. (III AUa 105/26)

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Źródło: INFOR
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Świadczenie wspierające z wyrównaniem. Sąd po stronie osoby z niepełnosprawnością
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