REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Zdrowie seniora » Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku

Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 września 2026, 11:00
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jak oceniać potrzebę wsparcia seniora?
Jak oceniać potrzebę wsparcia seniora?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sąd Okręgowy w Radomiu stanął na stanowisku, iż naturalne następstwa procesu starzenia powinny być uwzględniane każdorazowo w odniesieniu do konkretnej osoby i konkretnej czynności. Wiek, w szczególności 75 lat, nie może zatem stanowić samodzielnego i automatycznego kryterium, które redukuje punktację.

Świadczenie wspierające - ile punktów dla seniora?

Sprawa dotyczyła 88-letniej kobiety, której Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyznał 81 punktów w skali potrzeby wsparcia. Seniorka złożyła odwołanie do sądu. „Po przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego, analizie dokumentacji medycznej, wywiadu bezpośredniego oraz informacji uzyskanych od opiekunki odwołującej biegli stwierdzili, że poziom potrzeby wsparcia określony przez organ na 81 punktów nie odpowiada rzeczywistemu zakresowi jej niesamodzielności” – uznał sąd. Uwzględnienie dokonanych ocen biegłych doprowadziło do ustalenia łącznego poziomu potrzeby wsparcia na 90 punktów.

REKLAMA

REKLAMA

Sąd pierwszej instancji, dokonując oceny prawnej, odwołał się do art. 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Zdaniem sądu potrzeba wsparcia powinna być ustalana w odniesieniu do rzeczywistych możliwości osoby niepełnosprawnej w zakresie samodzielnego wykonywania określonych czynności życia codziennego, przy uwzględnieniu rodzaju niepełnosprawności, zakresu koniecznego wsparcia oraz czasu niezbędnego do wykonania poszczególnych czynności. Końcową wartość punktową ustala się zgodnie z mechanizmem przewidzianym w rozporządzeniu, w szczególności przez uwzględnienie 25 najwyższych iloczynów wartości przypisanych ocenianym czynnościom.

Co ważne, sąd rejonowy nie podzielił stanowiska WZON, zgodnie z którym przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia osób, które ukończyły 75 lat, należało uwzględniać wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ograniczające możliwość przyznawania maksymalnych wartości punktowych w określonych obszarach funkcjonowania. Sąd uznał, iż „dokument tego rodzaju ma charakter instrukcyjny i wewnętrzny, nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa i nie może modyfikować kryteriów ustalania poziomu potrzeby wsparcia wynikających z ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia. W konsekwencji wiek osoby zainteresowanej może być uwzględniany jedynie w takim zakresie, w jakim przewidują to obowiązujące przepisy, natomiast nie może samodzielnie prowadzić do obniżenia punktacji należnej ze względu na rzeczywisty zakres ograniczeń wynikających z niepełnosprawności”.

W złożonej apelacji WZON podkreślał, iż wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzą do ograniczenia praw osoby z niepełnosprawnością, ani do zaniżania punktacji.

REKLAMA

Potrzeba wsparcia adekwatna do wieku, czyli jaka?

Sąd Okręgowy w Radomiu podzielił jednak stanowisko sądu pierwszej instancji. Uznał, iż problem dotyczy tak naprawdę wykładni art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności znaczenia zawartego w tym przepisie sformułowania „adekwatnie do wieku”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przypomnijmy, iż zgodnie z tym przepisem potrzeba wsparcia to następstwo braku lub utraty autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej. Przy ustaleniu potrzeby wsparcia bierze się pod uwagę, adekwatnie do wieku oraz niepełnosprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej, zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania oraz rodzaj wymaganego wsparcia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej wykonania oraz konieczności wsparcia przez inną osobę lub technologię wspomagającą, mającą na celu zapewnienie zwiększenia lub utrzymania niezależności osoby niepełnosprawnej.

Z kolei, według art. 4b ust. 3 poziom potrzeby wsparcia, o której mowa w ust. 1, ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia określa szczegółowy sposób dokonywania tej oceny. Obejmuje ona poszczególne czynności związane z obszarami codziennego funkcjonowania. Ostateczny poziom potrzeby wsparcia stanowi suma 25 najwyższych wartości punktowych ustalonych dla tych czynności, zaokrąglona do pełnej wartości punktowej w górę.

Sąd: Wiek nie może automatycznie redukować punktacji

Ważne

„W ocenie Sądu Okręgowego z zawartego w art. 4b ust. 1 ustawy sformułowania „adekwatnie do wieku” nie można wyprowadzić normy prawnej, zgodnie z którą po ukończeniu przez osobę niepełnosprawną określonego wieku, w szczególności 75 lat, ocena jej potrzeby wsparcia w określonych czynnościach podlega automatycznemu ograniczeniu poprzez zastosowanie z góry ustalonej niższej wartości punktowej. Zwrot ten nakazuje niewątpliwie uwzględnić wiek ocenianej osoby, nie oznacza jednak, że wiek może stanowić samodzielne i automatyczne kryterium redukujące punktację” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Zdaniem sądu, uwzględnienie wieku powinno służyć przede wszystkim zindywidualizowanej ocenie, czy stwierdzona trudność albo brak zdolności do wykonania konkretnej czynności jest następstwem niepełnosprawności i związanej z nią utraty autonomii, czy też pozostaje wyłącznie następstwem fizjologicznego procesu starzenia się.

Wiek stanowi zatem kontekst oceny funkcjonalnej konkretnej osoby, nie zaś podstawę do tworzenia odrębnej skali punktowej dla określonej grupy wiekowej. Nie można przyjąć domniemania, że po przekroczeniu 75. roku życia określony zakres niesamodzielności należy z samego tylko faktu wieku przypisać procesowi starzenia, niezależnie od rzeczywistego stanu zdrowia, charakteru niepełnosprawności oraz jej wpływu na codzienne funkcjonowanie danej osoby” – podkreślił sąd.

I dodał, iż gdyby zamiarem ustawodawcy było ustanowienie odmiennych maksymalnych wartości punktowych lub szczególnych zasad oceny dla osób po ukończeniu 75. roku życia, regulacja taka powinna wynikać wprost z ustawy albo z wydanego na jej podstawie rozporządzenia.

Odmiennej oceny nie uzasadniają – według sądu - wytyczne kierowane do wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i stosowane w praktyce ustalania poziomu potrzeby wsparcia. „Wytyczne takie mogą pełnić funkcję organizacyjną, instrukcyjną lub służyć ujednoliceniu praktyki orzeczniczej organów. Nie stanowią jednak źródła powszechnie obowiązującego prawa i nie mogą modyfikować przesłanek wynikających z ustawy i rozporządzenia ani wprowadzać dodatkowych ograniczeń wpływających na możliwą do uzyskania liczbę punktów. Przyjęcie, że na podstawie wytycznych można wprowadzić odrębny sposób punktowania osób po ukończeniu 75. roku życia, prowadziłoby w istocie do uzupełnienia przepisów ustawy i rozporządzenia regulacją niewynikającą z żadnego aktu prawa powszechnie obowiązującego” – argumentował sąd okręgowy.

Sąd podzielił w tym zakresie wątpliwości wcześniej prezentowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. „Rzecznik nie zakwestionował samej kompetencji Pełnomocnika Rządu do formułowania wytycznych dla organów orzeczniczych, wskazał jednak na zasadnicze wątpliwości związane z wyodrębnieniem na podstawie samego kryterium wieku grupy osób, wobec której stosowane są zasady mogące istotnie wpływać na końcową wartość punktową poziomu potrzeby wsparcia. Zwrócił przede wszystkim uwagę, że wytyczne Pełnomocnika nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, podczas gdy w praktyce wprowadzają odmienne zasady ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób powyżej 75. roku życia. Tymczasem ani ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ani rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia nie przewidują wobec tej grupy wiekowej dodatkowych szczególnych kryteriów postępowania orzeczniczego” – przypomniał sąd.

Podsumowanie

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Radomiu dotyczy konkretnej sprawy. Sąd wydał je w oparciu o indywidualną potrzebę wsparcia. Sąd podkreślił bowiem, iż sformułowanie „adekwatnie do wieku” nie może zostać przekształcone w mechanizm automatycznie ograniczający punktację osoby, która ukończyła 75 lat. Nie oznacza to jednocześnie, że przy ocenie osoby w podeszłym wieku należy pomijać naturalne następstwa procesu starzenia. Przeciwnie, powinny być one uwzględnione, lecz każdorazowo w odniesieniu do konkretnej osoby i konkretnej czynności. Konieczne jest ustalenie, czy ograniczenie wynika z niepełnosprawności powodującej utratę autonomii, czy też odpowiada fizjologicznym następstwom wieku. Rozróżnienie to musi mieć charakter indywidualny, a nie automatyczny.

Źródło: Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z 20 sierpnia 2026 r., VI Ua 6/26/orzeczenia.ms.gov.pl

Powiązane
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
Świadczenie wspierające dla seniora w prywatnym domu opieki? [Wywiad]
Świadczenie wspierające dla seniora w prywatnym domu opieki? [Wywiad]
Świadczenie wspierające: Tajne wytyczne dla WZON są już znane. Stratny stopień znaczny 75+
Świadczenie wspierające: Tajne wytyczne dla WZON są już znane. Stratny stopień znaczny 75+
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Tysiące skazanych ze "sześćdziesiątką". Najwięcej od lat
22 wrz 2026

W ubiegłym roku nadzwyczajne złagodzenie kary – w tym status małego świadka koronnego – otrzymało ponad 4 tys. oskarżonych, najwięcej od 2022 roku - wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowanych dla „Rz”.
KNF oceniła WIBOR. A gdzie są dane potwierdzające reprezentatywność tego wskaźnika?
21 wrz 2026

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że WIBOR 1M, 3M i 6M zachował zdolność do pomiaru rynku. To ważna konkluzja, ale publiczny komunikat nie pokazuje wyników testów, na podstawie których można ją samodzielnie zweryfikować. W przypadku WIBOR 6M pytanie jest szczególnie istotne, bo oficjalne dane GPW Benchmark wskazują na bardzo niski poziom transakcyjności w okresie objętym oceną nadzoru.
Czy Unia Europejska będzie regulować dzieciom dostęp do mediów społecznościowych?
22 wrz 2026

Unia Europejska zajmie się cyfrowym bezpieczeństwem i funkcjonowaniem dzieci w internecie. Zakaz korzystania z social mediów dla dzieci do 2. roku życia, miniprofile w wieku 13-15 lat, a od 15. roku życia samodzielne konto - Ursula von der Leyen przedstawiła główne założenia EU KIDS Act. Czy w Unii Europejskiej będzie zakaz korzystania z social mediów przez dzieci?
Emerytowi, który podjął pracę u innego pracodawcy nadal przysługują świadczenia z ZFŚS byłego pracodawcy. Ale czy każdemu?
21 wrz 2026

Więź między zakładem pracy a byłymi pracownikami-emerytami z czasem słabnie. Tymczasem obowiązujące przepisy dotyczące funduszu świadczeń socjalnych przewidują, że nadal należą oni do grona osób uprawnionych do korzystania z przysługujących z niego świadczeń. Wynikają z tego problemy natury praktycznej.

REKLAMA

Zaległy urlop wypoczynkowy i odpis na zfśs – co mają wspólnego?
22 wrz 2026

Pracownicy z zaległym urlopem wypoczynkowym powinni mają określony termin na jego wykorzystanie. Pracodawcy powinni udzielić zaległego urlopu do 30 września. Ta data to ważny termin także dla pracodawców tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do tego dnia na rachunku bankowym zfśs powinna znaleźć się całość środków z odpisu podstawowego i dobrowolnych zwiększeń.
Świadczenie 500+ z ZUS dla seniora. Czy przysługuje po ukończeniu 75 lat?
21 wrz 2026

Samo osiągnięcie 75. roku życia nie uprawnia automatycznie do otrzymania świadczenia uzupełniającego. Ważne jest tu spełnianie innych warunków takich jak niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz odpowiedni dochód.
Sąsiad utwardził podjazd i deszczówka spływa na sąsiednią działkę – zapłaci grzywnę, a gmina nakaże rozbiórkę. Gorzka niespodzianka dla właścicieli nieruchomości
22 wrz 2026

Właściciele nieruchomości, którzy decydują się na utwardzenie terenu wokół własnego domu (np. poprzez wybrukowanie podjazdu dla samochodu), zazwyczaj planują takie ukształtowanie dla utwardzonego terenu, aby z owej nieprzepuszczalnej powierzchni, wody opadowe nie spływały na ich dom. Czy jednak zastanawiają się również, w jaki sposób taka zmiana ukształtowania terenu (która skutkuje zmianą kierunku spływu deszczówki) i jego utwardzenie (które wiąże się ponadto ze zmniejszeniem powierzchni przepuszczalnej dla wód opadowych) – wpłynie na sąsiednią/sąsiednie nieruchomości? Powinni o tym pomyśleć, bo inaczej czeka ich „gorzka niespodzianka”.
Polacy rzadziej biorą ślub, częściej podpisują intercyzę. Padły dwa rekordy
21 wrz 2026

W 2025 roku Polacy ustanowili dwa rekordy związane z małżeństwem. Zawarto zaledwie 133 tys. ślubów – najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie padł rekord liczby zawieranych umów majątkowych małżeńskich – podała „Rz”.

REKLAMA

W tej samej branży zarabiają mniej. Różnica między kobietami a mężczyznami sięga 23 proc.
21 wrz 2026

Relacje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nie są takie same we wszystkich zawodach; w większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa - podaje GUS. Największe różnice wystąpiły wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń.
ZUS przekształcił przepis materialny w proceduralny. I wstrzymał wypłaty. Straty od 9 miesięcy
21 wrz 2026

„Przepis proceduralny” to taki, który nie daje praw. Reguluje tylko procedurę przyznawania np. ulgi, wyrównania, zasiłku, świadczenia. Prawo do ulgi, wyrównania, zasiłku i świadczenia daje (zawsze) przepis materialny. Zawsze trzeba odróżniać prawo materialne od proceduralnego (to reguluje np. kiedy, na jakim formularzu składa się wniosek, do jakiego organu, jakie potrzebne są dokumenty). ZUS – korzystając z tego rozróżnienia – zrobił (przyznajmy, zręczny) ruch interpretacyjny, przekształcając art. 26 ustawy o świadczeniu wspierającym („przepis materialny”) w niewiele znaczący „przepis proceduralny”. A chodzi o przyznanie wyrównania dziesiątkom tysięcy osób niepełnosprawnych za okres rozpatrywania ich wniosków w WZON (w przedziale średnio od około 5000 zł do 20 000 zł, ale w sytuacjach wyjątkowych i powyżej 40 000 zł). Art. 26 traktowany jako "przepis proceduralny" nie może być podstawą przyznawania takich kwot i na taką skalę. Tyle, że lektura tego przepisu wciąż wskazuje na to, że jest to "przepis materialny"
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA