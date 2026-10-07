W sobotę 10 października 2026 r. w centrum Warszawy odbędzie się dostępna dla wszystkich, nieodpłatna akcja organizowana przez Hospicjum Proroka Eliasza. Ma na celu zobrazowanie codzienności osób starszych oraz wskazanie, iż czasem jest potrzebna opieka hospicyjna, która nie jest dostępna dla każdego.

Stymulator starości

Polskie społeczeństwo gwałtownie się starzeje. Uczestnicy będą mogli niejako wcielić się w rolę seniora poprzez symulator starości i osobiście choć przez chwilę doświadczyć ograniczeń dotykających osoby w podeszłym wieku każdego dnia.

REKLAMA

REKLAMA

Potrzeba zmiany modelu opieki nad seniorami

Przedstawiciele hospicjum, które świadczy opiekę domową i stacjonarną na wiejskich terenach Podlasia, będą mówić o problemach związanych z opieką hospicyjną i potrzebach zmian w tym zakresie. Teren działania hospicjum obejmuje obszary przez samą organizacje określane jako wykluczone z uwagi na rozproszoną zabudową, depopulacje i starzenie się społeczeństwa w związku z tym intensywniej jest widoczna potrzeba wzajemna współpraca osób zajmujących się ochroną zdrowia i pracowników socjalnych. Dodatkowo centra usług społecznych byłyby odpowiednimi miejscami koordynującymi lokalne systemy wsparcia. Właściwe są wzory brytyjskie gdzie funkcjonują medyczni pracownicy socjalni zajmujący się osoba starszymi u kresu ich życia. Co do zasady jedynie spójny oraz zintegrowany system opieki medyczno-socjalnej będzie odpowiadał nie tylko na potrzeby osób przewlekle chorych, a także ich rodzin.

Opieka wytchnieniowa

Hospicjum dostrzega również potrzeby bliskich seniorów, którzy miesiącami albo nawet latami nieprzerwanie sprawują opiekę. Chory powinien mieć możliwość czasowego pobytu w ośrodku gdy opiekun może w tym czasie zadbać o własne zdrowie albo odpocząć i odzyskać siły wiedząc, że opieka wytchnieniowa ma charakter profesjonalny.

Cel i lokalizacja akcji

Akcja ma na celu refleksje nad problemami zdrowotnymi które się nasilają z wiekiem, ewentualną rozmowę, czy spojrzenie na starość w inny sposób

REKLAMA

Organizatorzy zapraszają w godzinach 12-18 w okolicach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (od strony Pałacu Młodzieży i Parku Świętokrzyskiego).