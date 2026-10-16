REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Zdrowie seniora » Sanatorium a turnus rehabilitacyjny dla seniora. Czym się różnią?

Sanatorium a turnus rehabilitacyjny dla seniora. Czym się różnią?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 października 2026, 11:00
[Data aktualizacji 16 października 2026, 11:06]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Czy sanatorium i turnus rehabilitacyjny są tym samym?
Czy sanatorium i turnus rehabilitacyjny są tym samym?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czym różni się turnus rehabilitacyjny od sanatorium? Kto może skorzystać z takiego wsparcia w leczeniu? Czy senior otrzyma dofinansowanie do pobytu? Prezentujemy najważniejsze zasady!

Czy sanatorium i turnus rehabilitacyjny to to samo?

Sanatorium nie jest tym samym co turnus rehabilitacyjny, chociaż na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z przepisami, turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla osób z niepełnosprawnościami o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Przykładowo, turnus może być organizowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami układu krążenia itp. Ważną rolą turnusów jest rozwój umiejętności społecznych oraz samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu. Turnusy trwają najczęściej 14 dni.

Z kolei sanatorium często stanowi kontynuację leczenia albo dodatkowe wsparcie przy chorobach przewlekłych. Kuracjusze mogą w sanatorium skorzystać przykładowo z masaży raz kąpieli leczniczych. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni.

Kiedy senior może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego i ile to kosztuje?

Senior może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (albo równoważne). W praktyce istnieją podmioty, które świadczą tego typu usługi również bez orzeczenia. Pobyt w takim ośrodku nie uprawnia jednak do otrzymania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

REKLAMA

Ważne

Aby senior mógł otrzymać dofinansowania ze środków PFRON, powinien wybrać organizatora turnusu, który jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów, prowadzonego przez wojewodę. Co ważne, przepisy określają też wiele wymagań w stosunku do podmiotów organizujących takie turnusy.

Poziom możliwej dopłaty zależy od kilku czynników m.in. od stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej. Gdy osoba z niepełnosprawnością przekroczy wymagane kryterium dochodowe, to powiatowe centrum pomocy rodzinie zmniejszy kwotę dopłaty zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Aktualnie (od września do listopada progi dochodowe wynoszą 4 616,56 zł dla osoby w rodzinie i 6 001,53 zł w przypadku osoby samotnej. Obowiązuje tu dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc składania wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obecnie osoba z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie z PFRON do turnusu w wysokości:

• 2 769,00 zł – znaczny stopień niepełnosprawności;

• 2 492,00 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności;

• 2 308,00 zł – lekki stopień niepełnosprawności.

Pozostała do uiszczenia kwota zależy od rodzaju ośrodka i wykonywanych zabiegów, i rodzaju zakwaterowania.

W określonych przypadkach osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie również do pobytu opiekuna.

Czy senior zapłaci za sanatorium z NFZ?

Jeżeli senior nie jest osobą niesamodzielną, może zdecydować się na leczenie uzdrowiskowe. Odpowiednie e-skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Przy kwalifikowaniu pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia m.in. zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Ważne

Pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny dla pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie ponosi bowiem m.in. kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie czy kosztów przejazdu do sanatorium.

Opłaty zależą od rodzaju zakwaterowania oraz od aktualnego sezonu.

Przykład

Przykładowo, od początku października do końca kwietnia 2026 r. pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym kosztuje 19,30 zł za jeden dzień pobytu, a w poprzednim półroczu (maj wrzesień) stawka ta wynosiła 27,30 zł.

Podsumowanie

Turnus rehabilitacyjny nie jest tym samym co sanatorium. W przypadku seniora z niepełnosprawnością często dobrym rozwiązaniem będzie turnus rehabilitacyjny z możliwością dopłaty z PFRON. Gdy zaś pacjentowi bardziej potrzebna jest rekonwalescencja, to może zdecydować się na sanatorium z NFZ.

Powiązane
DPS a ZOL. Czym się różnią, kto może się dostać, jakie są opłaty?
DPS a ZOL. Czym się różnią, kto może się dostać, jakie są opłaty?
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
Świadczenie wspierające dla seniora. Sąd o punktacji adekwatnej do wieku
Dożywotnia opieka nad seniorem w zamian za mieszkanie? Nie zawsze jest to możliwe
Dożywotnia opieka nad seniorem w zamian za mieszkanie? Nie zawsze jest to możliwe
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Świadczenie pieniężne dla osób pełniących funkcję sołtysa. Kiedy zmiana wysokości?
16 paź 2026

Osoby, które pełniły funkcję sołtysa, mają prawo do specjalnego świadczenia pieniężnego wypłacanego co miesiąc przez KRUS. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać tzw. świadczenie sołtysowe?
Sanatorium a turnus rehabilitacyjny dla seniora. Czym się różnią?
16 paź 2026

Czym różni się turnus rehabilitacyjny od sanatorium? Kto może skorzystać z takiego wsparcia w leczeniu? Czy senior otrzyma dofinansowanie do pobytu? Prezentujemy najważniejsze zasady!
Liczba ofert pracy znów spadła. Nie wszystkie branże tracą
16 paź 2026

Barometr Ofert Pracy ponownie zanotował spadek. We wrześniu liczba ofert zatrudnienia zmniejszyła się już drugi miesiąc z rzędu, choć sektor usług notował rekordową aktywność rekrutacyjną.
Ranking najpotężniejszych paszportów świata. Na którym miejscu znalazła się Polska?
16 paź 2026

Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich znalazł się na szczycie Indeksu Paszportów 2026 - przekazał portal Gulf News. Jego posiadacze mogą wjechać bez wcześniejszych starań o wizę aż do 182 krajów świata

REKLAMA

Problemy osób w kryzysie psychicznym w postępowaniach sądowych
16 paź 2026

W dniu 13 października 2026 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium dotyczące praw osób w kryzysie psychicznym w postępowaniach sądowych. Jego celem była zapoznanie się z wyzwaniami w tej kwestii oraz próba wypracowania rozwiązań mających na celu lepszą ochronę praw i godności osób w kryzysie psychicznym.
SN: zagrożenie dla wolności słowa i prasy. Te przepisy Sejm już uchwalił: blokowanie treści i stron w internecie decyzją administracyjną, czarna lista domen
16 paź 2026

W dniu 8 października 2026 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2693). Ustawa ta ma na celu wprowadzenie przepisów pozwalających na blokowaniu nielegalnych treści w internecie decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (w zakresie treści znajdujących się na platformach udostępniania wideo). Projekt tej nowelizacji negatywnie ocenił Sąd Najwyższy w opinii (Uwagach) z 14 lipca 2026 r. Zdaniem SN ogólny cel tej nowelizacji (zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych w internecie) „zasługuje na poparcie”. Ale konkretne przepisy a w szczególności ograniczony zakres kontroli sądowej (tylko jedna instancja), rodzą obawy, że ta ustawa zagrozić może wolności słowa i prawa przedstawiania własnych opinii, wolności prasy i wolności działalności gospodarczej. Co ważne - Sejm i Senat nie zmieniły przepisów w ślad za uwagami Sądu Najwyższego.
Sąd: Zarzut znęcania się nad 561 zwierzętami w ZOO Łączna. Właściciel bez aresztu. 50 000 zł kaucji [video]
15 paź 2026

Marcin Nowaczyk (właściciel zoo w Łącznej) nie został aresztowany. Zastosowano wobec niego dozór policji – będzie musiał dwa razy w tygodniu stawiać się w komendzie. Musi też wpłacić 50 000 zł poręczenia majątkowego i nie może opuścić Polski. Przed zarzutami znęcania się nad 561 zwierzętami z zoo będzie bronił się z wolnej stopy. Ma zakaz wchodzenia do zoo.
Profilaktyczne badania lekarskie pracowników – zmiana przepisów od 18 października
15 paź 2026

Od 18 października 2026 roku orzeczenia medycyny pracy będą wystawiane w postaci elektronicznej. Pracownik będzie mógł je pobrać na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i przesłać mailem do pracodawcy.

REKLAMA

Ministerstwo Sprawiedliwości: Nie ma opłaty 200 zł za PESEL. Spornych 200 zł jest u notariuszy więcej
16 paź 2026

U notariuszy trwa spór interpretacyjny o to, czy mogą pobierać dodatkowe opłaty w wysokości 200 zł od swoich klientów. Nie wiedziałem, że jest taki spór. W sierpniu 2026 r. zobaczyłem wycenę usług notarialnych z dziwną opłatą „200 zł” w wyliczeniu kosztów aktu notarialnego. Zapytałem Ministerstwo Sprawiedliwości, które wykluczyło legalność takiej opłaty. Dużo wcześniej – bo od marca 2025 r. – próbuje to wyjaśnić dr Maciej Kasprzyk, notariusz w Warszawie, który wskazuje podobny (co przy PESEL-u) mechanizm pobierania opłaty 200 zł przy pełnomocnictwie, intercyzie i testamencie. Wskazuje także na oświadczenie o odrzuceniu zadłużonego spadku ujmowanym jako protokół. Problemem jest nie tylko dalsze pobieranie opłat 200 zł, ale zwrot osobom, które już ją zapłaciły.
Niegodność dziedziczenia. Jak wpływa na prawo do zachowku?
16 paź 2026

Czy osoba uznana przez sąd za niegodną dziedziczenia ma prawo do zachowku? Z jakich przyczyn można pozbawić spadku i zachowku krewnego, który na majątek po spadkodawcy nie zasłużył? Przepisy określają tu szczegółowe wymagania oraz terminy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA