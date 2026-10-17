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Turnus rehabilitacyjny a sanatorium dla seniora. Czym się różnią i jakie są opłaty?

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17 października 2026, 16:43
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Czy sanatorium i turnus rehabilitacyjny są tym samym?
Czy sanatorium i turnus rehabilitacyjny są tym samym?
Shutterstock

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Czym różni się turnus rehabilitacyjny od sanatorium? Kto może skorzystać z takiego wsparcia w leczeniu? Czy senior otrzyma dofinansowanie do pobytu? Prezentujemy najważniejsze zasady!

Czy sanatorium i turnus rehabilitacyjny to to samo?

Sanatorium nie jest tym samym co turnus rehabilitacyjny, chociaż na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie.

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Zgodnie z przepisami, turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla osób z niepełnosprawnościami o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Przykładowo, turnus może być organizowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, ze schorzeniami układu krążenia itp. Ważną rolą turnusów jest rozwój umiejętności społecznych oraz samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu. Turnusy trwają najczęściej 14 dni.

Z kolei sanatorium często stanowi kontynuację leczenia albo dodatkowe wsparcie przy chorobach przewlekłych. Kuracjusze mogą w sanatorium skorzystać przykładowo z masaży raz kąpieli leczniczych. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni.

Kiedy senior może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego i ile to kosztuje?

Senior może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (albo równoważne). W praktyce istnieją podmioty, które świadczą tego typu usługi również bez orzeczenia. Pobyt w takim ośrodku nie uprawnia jednak do otrzymania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

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Ważne

Aby senior mógł otrzymać dofinansowania ze środków PFRON, powinien wybrać organizatora turnusu, który jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów, prowadzonego przez wojewodę. Co ważne, przepisy określają też wiele wymagań w stosunku do podmiotów organizujących takie turnusy.

Poziom możliwej dopłaty zależy od kilku czynników m.in. od stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej. Gdy osoba z niepełnosprawnością przekroczy wymagane kryterium dochodowe, to powiatowe centrum pomocy rodzinie zmniejszy kwotę dopłaty zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Aktualnie (od września do listopada progi dochodowe wynoszą 4 616,56 zł dla osoby w rodzinie i 6 001,53 zł w przypadku osoby samotnej. Obowiązuje tu dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc składania wniosku.

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Obecnie osoba z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie z PFRON do turnusu w wysokości:

• 2 769,00 zł – znaczny stopień niepełnosprawności;

• 2 492,00 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności;

• 2 308,00 zł – lekki stopień niepełnosprawności.

Pozostała do uiszczenia kwota zależy od rodzaju ośrodka i wykonywanych zabiegów, i rodzaju zakwaterowania.

W określonych przypadkach osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie również do pobytu opiekuna.

Czy senior zapłaci za sanatorium z NFZ?

Jeżeli senior nie jest osobą niesamodzielną, może zdecydować się na leczenie uzdrowiskowe. Odpowiednie e-skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Przy kwalifikowaniu pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia m.in. zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Ważne

Pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny dla pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie ponosi bowiem m.in. kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie czy kosztów przejazdu do sanatorium.

Opłaty zależą od rodzaju zakwaterowania oraz od aktualnego sezonu.

Przykład

Przykładowo, od początku października do końca kwietnia 2026 r. pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym kosztuje 19,30 zł za jeden dzień pobytu, a w poprzednim półroczu (maj wrzesień) stawka ta wynosiła 27,30 zł.

Podsumowanie

Turnus rehabilitacyjny nie jest tym samym co sanatorium. W przypadku seniora z niepełnosprawnością często dobrym rozwiązaniem będzie turnus rehabilitacyjny z możliwością dopłaty z PFRON. Gdy zaś pacjentowi bardziej potrzebna jest rekonwalescencja, to może zdecydować się na sanatorium z NFZ.

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Źródło: INFOR
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