Policjant każe odblokować telefon? To furtka do wrażliwych danych bez żadnej kontroli sądu

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministra Sprawiedliwości o zmianę przepisów dotyczących dostępu policji do zawartości telefonów. Problem dotyczy każdego - w praktyce funkcjonariusze mogą przejrzeć twoje zdjęcia, wiadomości i lokalizację, nazywając to oględzinami, a nie przeszukaniem. Różnica? Znacząca: przy oględzinach nie musisz wiedzieć, czego szukają, oraz masz dużo mniej praw.

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Ważne SKRÓT: RPO już po raz drugi pisze do Ministra Sprawiedliwości w sprawie smartfonów i Policji - pierwsze pismo z marca 2025 r. pozostało bez odpowiedzi.

Policja może przejrzeć zawartość telefonu w trybie "oględzin" zamiast "przeszukania" - a to oznacza dużo mniej gwarancji dla ciebie.

- a to oznacza dużo mniej gwarancji dla ciebie. Przy oględzinach nie musisz zostać poinformowany , czego dokładnie szukają ani po co.

, czego dokładnie szukają ani po co. Zażalenie na taką czynność trafia do prokuratora, a nie do sądu.

Twój smartfon to nie tylko telefon do dzwonienia

Współczesny smartfon to nie urządzenie do dzwonienia. To archiwum całego twojego życia - zdjęcia, korespondencja, historia lokalizacji, aplikacja bankowa, wyniki badań lekarskich, kalendarz, kontakty. Dostęp do tych danych pozwala odtworzyć obraz twojego życia prywatnego, relacji z innymi ludźmi, poglądów i codziennych nawyków.

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Dlatego Konstytucja chroni cię przed dowolnym dostępem państwa do takich informacji. Artykuł 47 gwarantuje prawo do prywatności, artykuł 49 - tajemnicę komunikowania się, a artykuł 64 - prawo własności. Problem w tym, że przepisy karne nie nadążyły za tym, jak bardzo nasze życie przeniosło się do telefonu.

Przeszukanie czy oględziny? Ta różnica ma znaczenie, to nie tylko słowa

W polskim prawie są dwa różne tryby dostępu do zawartości twojego telefonu, jeśli trafi on w ręce policji.

Przeszukanie (art. 236a Kodeksu postępowania karnego) to poważniejsza czynność procesowa. Organ musi wskazać podstawę prawną i cel działania. Musi istnieć uzasadnione przypuszczenie, że na telefonie znajdują się potrzebne informacje. Jeśli telefon zabrano ci siłą, czynność musi zatwierdzić sąd lub prokurator w ciągu 7 dni. Oględziny (art. 207 k.p.k.) to z założenia znacznie prostsza czynność - miała służyć np. ustaleniu, jaki to model telefonu, w jakim jest stanie technicznym. Problem w tym, że w praktyce - jak alarmuje RPO - policja pod pozorem oględzin zagląda też do środka telefonu: sprawdza wiadomości na komunikatorach, historię lokalizacji, zdjęcia.

Różnica nie jest kosmetyczna. Oto, czego nie gwarantują ci oględziny, w przeciwieństwie do przeszukania: Gwarancje prawne Przeszukanie Oględziny Obowiązek podania celu czynności Tak Nie Wymóg uzasadnionej podstawy dowodowej Tak Nie Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe Częściowe Brak Ochrona tajemnic prawnie chronionych (np. adwokackiej) Tak Nie Zażalenie trafia do Sądu Prokuratora

Dobrowolne wydanie telefonu Policji? To pozorny wybór, którego właściwie nie masz

RPO zwraca uwagę na jeszcze jeden mechanizm, który brzmi niewinnie, a w praktyce może cię zaskoczyć. Jeśli funkcjonariusz zażąda wydania telefonu, teoretycznie masz wybór: wydać go dobrowolnie albo czekać, aż zostanie ci odebrany przymusowo.

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W rzeczywistości ten wybór jest pozorny. Jeśli odmówisz, telefon i tak ci odbiorą - zgodnie z prawem, ale z użyciem siły. A jeśli wydasz go dobrowolnie, licząc na szybszy zwrot, dajesz jednocześnie milczącą zgodę na to, że ktoś zajrzy do środka - często bez pełnej świadomości, na jakich zasadach.

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Ważne Dziś w telefonie masz zapewne aplikację bankową, bilety lotnicze, logowanie dwuskładnikowe do poczty służbowej. Groźba pozostania bez telefonu na dłużej to realny argument, który skłania ludzi do dobrowolnego wydania urządzenia i odblokowania, żeby Policja przejrzała go na miejscu - nawet jeśli wcale tego nie chcą.

Odcisk palca, twarz, kod PIN. Co może zrobić policjant, gdy odmówisz podania hasła?

Przepisy nie regulują wprost, co wolno zrobić funkcjonariuszowi, jeśli odmówisz podania hasła do telefonu.

Wytyczne Komendanta Głównego Policji pozwalają żądać podania hasła nawet od osób, które w innych sytuacjach mogłyby odmówić zeznań. Ale co, jeśli hasła nie podasz? RPO wskazuje, że przepisy nie wykluczają prób:

wpisania popularnych kodów (np. 1111 czy 5555),

odblokowania telefonu za pomocą twojego odcisku palca,

przyłożenia telefonu do twojej twarzy, by aktywować Face ID,

wykorzystania skanu tęczówki oka.

Ważne We wszystkich tych przypadkach nie musiałeś wyrażać zgody na dostęp do zawartości telefonu - dostęp uzyskuje się wykorzystując twoją biometrię, niezależnie od twojej woli. Przepisy nie mówią jasno, czy to w ogóle jest dozwolone.

Zjawisko "fishing expedition", czyli jak sprawdzenie zamienia się w pełne przeszukanie

RPO opisuje mechanizm, który po angielsku nazywa się "fishing expedition" - łowienie na chybił trafił. Skoro oględziny można przeprowadzić w razie potrzeby, bez wcześniejszego wskazania celu, nic nie stoi na przeszkodzie, by funkcjonariusz najpierw przejrzał telefon na wszelki wypadek, a dopiero gdy znajdzie coś interesującego - potraktował to jako podstawę do formalnego przeszukania.

To pozbawia cię ochrony, którą miałeś dostać już na starcie. Zamiast wiedzieć od razu, czego szukają i dlaczego, dowiadujesz się tego post factum - gdy dane już zostały przejrzane.

Luka w przepisach krajowych, ale co na to UE? Trybunał w Strasburgu i Luksemburgu mówi jasno

RPO w piśmie do ministra przywołuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wnioski są spójne: dostęp do danych w telefonie to poważna ingerencja w prywatność, która wymaga silnych gwarancji.

TSUE w wyroku z 4 października 2024 r. wskazał, że dostęp policji do danych w telefonie musi:

opierać się na precyzyjnie określonych kategoriach przestępstw,

być zgodny z zasadą proporcjonalności,

podlegać - poza pilnymi, uzasadnionymi przypadkami - uprzedniej kontroli sądu lub niezależnego organu.

Ważne Osoba, której dotyczy taka czynność, powinna też zostać poinformowana o powodach dostępu do jej danych.

ETPC z kolei w sprawach dotyczących tajemnicy adwokackiej (m.in. wyrok Särgava przeciwko Estonii) podkreślił, że sam fakt obecności adwokata przy przeszukaniu nie wystarczy - trzeba mieć jasne zasady, jak oddzielić dane objęte tajemnicą od pozostałych, zwłaszcza gdy wszystko jest zapisane cyfrowo, a nie na papierze.

Ważne W Strasburgu toczy się obecnie sprawa przeciwko Polsce dotycząca dokładnie tego problemu - przeszukania telefonu i danych na nim zapisanych.

RPO pisze do ministra już po raz drugi w tej sprawie. Pierwsze pismo zostało bez odpowiedzi

Pierwsze wystąpienie generalne w tej sprawie RPO skierował 31 marca 2025 r. do ówczesnego kierownictwa resortu sprawiedliwości. Mimo upływu ponad roku, odpowiedzi nie było.

27 sierpnia 2026 r. obecna Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram wysłała kolejne pismo - tym razem do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Podtrzymuje w nim wszystkie wcześniejsze zastrzeżenia i po raz kolejny prosi o odpowiedź, tym razem w konkretnym terminie 30 dni.

"Obecne uregulowania przeszukania elektronicznych nośników danych nie przystają do zdigitalizowanego, współczesnego świata. Oględziny telefonu są jeszcze mniej gwarancyjne dla jednostki, a ustawodawca nie wprowadza odpowiednich zabezpieczeń przed arbitralnością działania organów władzy publicznej" - czytamy w piśmie RPO.

Czego domaga się RPO w sprawie oględzin lub przeszukania smartfona przez Policję? Konkretne propozycje zmian

Rzeczniczka nie ogranicza się do wskazania problemu - proponuje też konkretne kierunki zmian w Kodeksie postępowania karnego:

jasny przepis regulujący krok po kroku, jak ma wyglądać przeszukanie telefonu - zamiast ogólnikowego odesłania do przepisów ze świata analogowego,

- zamiast ogólnikowego odesłania do przepisów ze świata analogowego, rozważenie, czy zgodę na przeszukanie telefonu powinien wydawać wyłącznie sąd, a prokurator jedynie w pilnych przypadkach, z obowiązkiem późniejszego zatwierdzenia przez sąd,

powinien wydawać wyłącznie sąd, a prokurator jedynie w pilnych przypadkach, z obowiązkiem późniejszego zatwierdzenia przez sąd, procedurę ochrony tajemnic zawodowych - np. adwokackiej czy lekarskiej - i usuwania takich danych z akt sprawy,

- np. adwokackiej czy lekarskiej - i usuwania takich danych z akt sprawy, wykluczenie możliwości oględzin "technicznych" telefonu na rzecz jasno uregulowanego przeszukania,

wydanie przez Prokuratora Generalnego wytycznych doprecyzowujących całą procedurę.

Co dalej? Piłka jest teraz po stronie MS

Na razie sprawa pozostaje otwarta. RPO czeka na odpowiedź ministra sprawiedliwości w ciągu 30 dni od doręczenia pisma z 27 sierpnia 2026 r. Do prokuratora krajowego Rzeczniczka skierowała też odrębny apel o rewizję stanowiska Prokuratury Krajowej z 2018 r., które dopuszcza oględziny wewnętrzne telefonu bez wystarczających gwarancji.

Ważne Dopóki przepisy się nie zmienią, każdy, czyj telefon trafi w ręce policji, pozostaje w prawnej szarej strefie - bez pewności, na jakich zasadach ktoś może przejrzeć zawartość jego urządzenia.

Przeszukanie i oględziny telefonu - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym różni się przeszukanie telefonu od oględzin?

Przeszukanie wymaga podania celu i podstawy prawnej, a zażalenie trafia do sądu. Oględziny można przeprowadzić bez wskazania celu, tzw. "w razie potrzeby", a zażalenie na taką czynność trafia do prokuratora.

Czy muszę podać policji hasło do telefonu?

Wytyczne policyjne pozwalają zażądać podania hasła. Przepisy nie regulują jasno, co się dzieje, jeśli odmówisz - RPO wskazuje, że możliwe jest np. wykorzystanie twojego odcisku palca lub twarzy do odblokowania urządzenia bez twojej zgody na zapoznanie się z zawartością.

Czy dobrowolne wydanie telefonu naprawdę jest swobodne i zgodne z wolą właściciela?

Zdaniem RPO nie do końca - bo jeśli odmówisz, telefon i tak może zostać ci odebrany przymusowo. Wybór jest w dużej mierze pozorny, a obawa przed dłuższym zatrzymaniem urządzenia skłania wiele osób do dobrowolnego wydania.

Do kogo mogę się poskarżyć na nieprawidłowe oględziny telefonu?

Obecnie zażalenie na oględziny trafia do prokuratora, a nie do sądu - co RPO uznaje za niewystarczającą ochronę.

Czy dane objęte tajemnicą adwokacką są chronione przy oględzinach telefonu?

Nie - przepisy chroniące tajemnice prawnie chronione (art. 225 i 226 k.p.k.) stosuje się tylko przy przeszukaniu, a nie przy oględzinach.

Co zrobiła RPO w tej sprawie?

RPO dwukrotnie - w marcu 2025 r. i sierpniu 2026 r. - występował do Ministra Sprawiedliwości o zmianę przepisów i wydanie jasnych wytycznych przez Prokuratora Generalnego.

Czy sądy europejskie zajmowały się dostępem do danych w telefonie?

Tak. TSUE w wyroku z października 2024 r. wskazał warunki, jakie musi spełniać taki dostęp, a w Strasburgu toczy się obecnie sprawa przeciwko Polsce dotycząca dokładnie tego zagadnienia.

Kiedy można się spodziewać zmiany przepisów?

Na razie nie ma takiej deklaracji. RPO czeka na odpowiedź ministerstwa w ciągu 30 dni od pisma z 27 sierpnia 2026 r.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich