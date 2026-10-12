Podkreślono, że co do zasady zmiany należy ocenić pozytywnie albowiem zmierzają do ujednolicenia pouczeń, uproszczenia ich języka, a także wzmocnienia prawa do informacji uczestników postępowania. Pouczenia muszą być zrozumiałe dla uczestników postępowania, nie wystarczy schematyczne przekazywanie informacji.

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Pouczenia dostępne dla wszystkich - języki obce, język migowy

Za potrzebny należy uznać pomysł jednolitych wzorów formularzy pouczeń związanych z każdym etapem postępowania oraz stworzenie strony internetowej z tłumaczeniami tych dokumentów na języki obce. Wskazano również, że strona ta powinna zawierać filmiki z treściami pouczeniami w języku migowym zważywszy, że Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązuje państwa - strony tej Konwencji do zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w tym poprzez wprowadzenie dostosowań proceduralnych w celu ułatwienia skutecznego udziału, bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza jako świadków, we wszystkich postępowaniach prawnych, w tym na etapie śledztwa i innych forma postępowania przygotowawczego.

Pouczenia adekwatne do sytuacji

Niemniej jednak przygotowane przepisy wymagają jednak dalszego usystematyzowania, albowiem wciąż przygotowane katalogi pouczeń są i zbyt szerokie i niepełne, pomijając jednocześnie uprawnienia o podstawowym znaczeniu gwarancyjnym. Podstawowym kierunkiem kolejnych zmian w zakresie doboru katalogu pouczeń powinno być dostosowanie ich treści do aktualnej sytuacji procesowej osoby biorącej udział w postępowaniu. Udzielane informacje powinny być faktycznie przydatne na danym etapie sprawy i umożliwiały faktyczne wykorzystanie przysługujących praw. Należy odejść od przygotowywania zbiorczych informacji, w których znajdą się wszystkie możliwe warianty postępowania albowiem prowadzi to z jednej strony do nadmiernego rozszerzania zakresu pouczeń, a z drugiej utrudnia zainteresowanemu orientację, które z podanych informacji odnoszą się do jego sytuacji.