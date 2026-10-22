Czy udział tłumacza zapewnia prawo do obrony?

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że do jego biura są składane skargi i petycje dotyczące nieprawidłowości związanych z prawem do uzyskania tłumacza w postępowaniu karnym. Tematyka dotyczy zasad wyznaczania tłumaczy, jakości ich pracy a także ochrony praw osób nie posługujących się językiem polskim. Jak wygląda sytuacja?

Raport dotyczący tłumaczy w postępowaniu karnym

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich sporządziło obszerny raport poświęcony analizie problemów dotyczących tłumaczy. Dokument omawia zakres prawa do tłumaczenia, status i wynagrodzenie tłumaczy, współpracę z organami procesowymi, bezpieczeństwo otrzymanych materiałów, a także system kontroli jakości i terminowości wykonanej pracy.

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Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z otrzymywaną korespondencją RPO zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości podnosząc, iż pomoc tłumacza to jeden z podstawowych warunków rzetelnego procesu i faktycznego korzystania z prawa do obrony w postępowaniu karnym. Tematyka ma istotne znaczenie nie tylko dla osób, które nie posługują się językiem polskim z uwagi na pochodzenie z innego kraju, ale i osób głuchych czy korzystających z alternatywnych metod komunikacji (AAC). Powyższe kwestie nie powinny wpływać na możliwość udziału w postępowaniu ani korzystania z przysługujących praw.

Problemy związane z udziałem tłumaczy w postępowaniu karnym

Rzecznik wskazał na zjawisko powoływania tłumaczy o niezidentyfikowanych kompetencjach, niejednolite procedury ich wyboru, przypadki naruszenia poufności i bezpieczeństwa danych. Takie sytuacja negatywnie wpływają na gwarancje procesowe uczestników postępowań jak również podważają zaufanie do wymiary sprawiedliwości. W piśmie podkreślono, że aktualnie obowiązujące przepisy nie biorą w sposób dostateczny pod uwagę różnych potrzeb komunikacyjnych uczestników postępowania.

Potrzeba zmian przepisów

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest całościowe uregulowanie kwestii dotyczących tłumacza w postępowaniu karnym, zasad wyboru takiej osoby, jej odpowiedzialności, a także standardów tłumaczeń. Podczas konstruowania przepisów niezbędne jest wzięcie pod uwagę rozwoju nowych technologii w tym coraz szerszego wykorzystywania sztucznej inteligencji.

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Do pisma do Ministra Sprawiedliwości został załączony przygotowany przez Biuro Rzecznika raport.