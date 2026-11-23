Rzecznik Praw Obywatelskich coraz częściej uzyskuje informacje o zwiększającej się wrogości wobec mniejszości narodowych i etnicznych, a także innych grup narażonych na działania motywowane uprzedzeniami. W związku z tym skierował do Komendanta Głównego Policji pismo o dane związane z takimi zgłoszeniami, informacje o pomocy dla pokrzywdzonych jak również efektywnym ściganiu sprawców.

Badania dotyczące przestępstw z nienawiści

Problemem są wzrastające nastroje antyimigranckie i rasistowskie wskazywane przez przedstawicieli mniejszości narodowych oraz etnicznych, a także organizacje społeczne. Duży odsetek osób dotkniętych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami nie informuje o zdarzeniach organów ścigania (Policji, prokuratury). Przyczyną takiego zaniechania jest brak dostatecznych informacji o przysługujących im prawach, obawa przed postawą służb, wątpliwości czy działania doprowadzą do ukarania sprawy oraz obawa przed nim. Powyższe przesłanki zidentyfikowano na podstawie badań Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

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Organizacje społeczne zauważają również, iż mają miejsce sytuacje zniechęcania pokrzywdzonych do składania zawiadomień, wątpliwości jakie były motywacje sprawcy oraz problemy ze ściganie sprawców, szczególnie w internecie.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

W ocenie Rzecznika ofiary przestępstw motywowanych uprzedzeniami powinny uzyskiwać stosowną pomoc już podczas pierwszego kontaktu z organami ścigania. Niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ułatwianie zgłaszania tego rodzaju przestępstw oraz odnalezienie ich sprawców.

RPO ocenił iż szkolenia i rozwijanie specjalizacji funkcjonariuszy Policji to krok w dobrym kierunku, niemniej jednak coraz większa skala problemu powoduje konieczność dalszych działań.

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Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o informacje dotyczące działań, które mają przeciwdziałać zaniechaniu ofiar zgłaszaniu przestępstw z nienawiści i usuwaniu barier z tym związanych, uwzględniając potrzeby pokrzywdzonych. Dodatkowo oczekuje na dane związane ze szkoleniami funkcjonariuszy, ścigania tego rodzaju przestępstw popełnianych w internecie oraz funkcjonowania specjalizacji policjantów. Natomiast przekazane informacje o samych przestępstwach z nienawiści mają rozróżniać te o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, antysemickim, antyukraińskim i wymierzonych w osoby LGBTQ+ oraz z niepełnosprawnościami.