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Tysiące skazanych ze "sześćdziesiątką". Najwięcej od lat

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22 września 2026, 09:01
oprac. Łucja Orzeł
Tysiące skazanych ze
Tysiące skazanych ze "sześćdziesiątką". Najwięcej od lat
Shutterstock

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W ubiegłym roku nadzwyczajne złagodzenie kary – w tym status małego świadka koronnego – otrzymało ponad 4 tys. oskarżonych, najwięcej od 2022 roku - wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowanych dla „Rz”.

Ponad 4 tys. "sześćdziesiątek" w 2025 roku

W 2025 r. sądy w Polsce objęły nadzwyczajnym złagodzeniem kary z art. 60 Kodeksu karnego 4 tys. 11 skazanych: 2 tys. 937 osób w sądach rejonowych i 1 tys. 74 w okręgowych – najwięcej od 2022 roku - wynika z danych udostępnionych „Rz” przez resort sprawiedliwości.

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Rok wcześniej nadzwyczajne złagodzenie kary, czyli tzw. „sześćdziesiątkę” otrzymało 3 tys. 786 osób, w 2023 roku – 3 tys. 451 i w 2022 r. – 3 tys. 728. W bieżącym roku (dane do 30 czerwca) w ramach „60-tki” skazano 1 tys. 932 osoby: 1 tys. 344 w sądach rejonowych i 588 – w okręgowych. Łącznie od 2022 r. do nadzwyczajnym złagodzeniem kary objęto 16,8 tys. skazanych - pisze „Rz”.

Z kolei świadka koronnego w ostatniej dekadzie otrzymało w sumie 20 osób - wynika z danych Prokuratury Krajowej przygotowanych dla gazety.

Kim jest świadek koronny?

- Statystyki pokazują, że w latach 2016 i 2017 (a także w tym roku) statusu świadka koronnego nie otrzymał żaden z przestępców. Najwięcej – pięciu gangsterów, zostało świadkami koronnymi w 2018 r. oraz czterech - w 2022 r. W ubiegłym roku – jedna osoba - informuje „Rz”.

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Źródło: PAP
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